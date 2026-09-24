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Janša na Fox News s kritiko Irske in Španije ter o dvojnih standardih ZN

New York, 24. 09. 2026 18.27 pred 1 uro 3 min branja 167

Avtor:
STA
Janša na Fox News

Premier Janez Janša je v sredinem pogovoru za televizijo Fox News Digital ob robu zasedanja 81. Generalne skupščine Združenih narodov slednje obtožil uporabe dvojnih meril pri globalnih spopadih, saj naj bi osredotočanje mednarodne skupnosti na Gazo zasenčilo rusko vojno proti Ukrajini in druge humanitarne krize.

"Moramo se znebiti dvojnih standardov," je v pogovoru dejal Janša. ZN je pozval, naj enakovredno uporabljajo svoja razpoložljiva diplomatska in varnostna orodja, namesto da pozornost, denar in energijo usmerjajo v en konflikt, druge pa zanemarjajo.

Kot je dejal, ga je presenetilo, kako močno je Gaza prevladovala v govorih ob otvoritvi zasedanja Generalne skupščine, medtem ko je vojna v Ukrajini prejela sorazmerno manj pozornosti. Po njegovih besedah ta za Slovenijo in druge evropske države predstavlja neposredno varnostno grožnjo, pri čemer ni jasnih znakov, da je Moskva pripravljena na pogajanja.

Trajnega miru na Bližnjem vzhodu ne bo brez spremembe režima v Teheranu, je dejal v intervjuju za ameriško televizijo.
Trajnega miru na Bližnjem vzhodu ne bo brez spremembe režima v Teheranu, je dejal v intervjuju za ameriško televizijo.
FOTO: Bobo

Ob tem je poudaril, da so bili ZN ustanovljeni za preprečevanje takšnih konfliktov in da ne bi smeli dopustiti, da bi njihovo pozornost popolnoma prevzela ena sama regija.

Opozoril je na preganjanje kristjanov v Nigeriji in druge humanitarne krize po svetu ter zatrdil, da morajo ZN priznati, da se različne države soočajo z različnimi varnostnimi in humanitarnimi izzivi. Napovedal je, da namerava to vprašanje izpostaviti v svojem nocojšnjem govoru pred Generalno skupščino.

Kritiziral evropske vlade

V času vlade Roberta Goloba je Slovenija junija 2024 priznala Palestino, julija lani pa uvedla embargo na orožje za Izrael. Ukrepe je zagovarjala kot nujne za zaščito palestinskih civilistov in spoštovanje mednarodnega prava.

Medtem si Janša od vrnitve na premierski položaj prizadeva za okrepitev odnosov z Izraelom. V začetku meseca je Izrael v Sloveniji tudi odprl svoje stalno veleposlaništvo, vladi pa sta podpisali tudi program sodelovanja na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa, ki bo veljal do leta 2030. Janša je ta pristop opisal kot vrnitev k tradicionalno dobrim odnosom med državama in ne kot dramatično diplomatsko preusmeritev.

Kritiziral je tudi evropske vlade, ki po njegovem mnenju niso prepoznale širših strateških povezav med Iranom, Rusijo ter konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Sam po lastnih besedah že desetletja podpira iransko opozicijo, v pogovoru je v luči tega zatrdil, da trajnega miru na Bližnjem vzhodu ne bo brez spremembe režima v Teheranu.

Nekaterim evropskim vladam je očital, da niso dosledne, saj podpirajo Ukrajino, hkrati pa zavzemajo stališča do Irana, ki po njegovem mnenju ne upoštevajo odnosov med Teheranom in Moskvo. Kot primere je navedel Irsko in Španijo ter Slovenijo pod prejšnjo vlado.

Namignil je, da so nekateri evropski voditelji palestinsko vprašanje izkoristili za odvračanje javne pozornosti od domačih gospodarskih in političnih problemov, zlasti v obdobju pred volitvami.

Premier je v pogovoru pohvalil delo Melanie Trump pri pobudah za otroke in njeno vlogo v Beli hiši opisal kot vir ponosa za mnoge Slovence. Omenil je tudi torkovo srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in vabilo v Slovenijo.

Janša je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku gostoval  tudi na televiziji Newsmax.

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KOMENTARJI167

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myomy
24. 09. 2026 19.35
SMRT JANŠIZMU, SVOBODA NARODU! ... predvsem palestinskemu.
Odgovori
0 0
BMReloaded
24. 09. 2026 19.33
Zasencilo polnjenje njegove denarnice...pa to
Odgovori
-1
0 1
Joakim
24. 09. 2026 19.32
Janša, treba bo pocasi iti v penzijo. Če priznas al ne, tvoj čas je minil.
Odgovori
-1
0 1
bojer
24. 09. 2026 19.32
Če bi molčal bi bilo boljše kot ta njegova angleščina.
Odgovori
-1
0 1
Kameleon Kiddo
24. 09. 2026 19.32
Malo mu je vse skup v glavo stoplo se mi zdi... al pa po nareku vemo koga sedaj skuša pateticno diskreditirat irsko in spanijo kista najbilj proti nedolznem pobijanju. Čudno da norveske ni omenil...
Odgovori
-1
0 1
piu
24. 09. 2026 19.30
Janez je najpametnejši in najvažnejši med njimi.....
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
24. 09. 2026 19.30
Heer Kaiser nas je rešil, ponovno smo na zameljevidu sveta :====)
Odgovori
-2
0 2
Nidani
24. 09. 2026 19.31
Pa ne v lepem...
Odgovori
+1
2 1
Blue Dream
24. 09. 2026 19.29
Vprašanje kake neumnosti bo spet klobasal med današnjim govorom v ZN
Odgovori
+3
5 2
patogen
24. 09. 2026 19.30
Ne bo tolkel po govorniškem pultu in zaigral bedaka. Kot Pernati. Da je cel svet planil v smeh.
Odgovori
-2
2 4
pravica1
24. 09. 2026 19.32
Ja blazno smešno, ko izrael civiliste pobija.
Odgovori
-1
0 1
Gram
24. 09. 2026 19.28
Unihne naj, ne prenesem, da govori v mojem imenu, nikoli ga nisem volil. Sramota!!
Odgovori
+4
10 6
patogen
24. 09. 2026 19.31
Gaza je tvoja izbira.
Odgovori
-1
1 2
majsterinegasrat
24. 09. 2026 19.33
Kekec, nikoli za nikogar še niso vsi volili, po tvoje bi morali torej biti kar vsi tiho.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
24. 09. 2026 19.28
Golob se je družil s Sanchezom in Macronom. Povej mi s kom se družiš in povem ti kdo si !
Odgovori
+4
5 1
BroNo1
24. 09. 2026 19.28
Preveč folka se “ukvarja” s politiko v zameno, da bi kaj delali. Folk je nezadovoljen sam s sabo in pol vsak dan furt na furt skoz o politiki. Matr a folk nima kaj počet?! Zagrenjen narod do amena. Zapomnite si, da ste sami svoje sreče kovač in ti ne bo nhče nič dal.
Odgovori
+3
4 1
Pamir
24. 09. 2026 19.28
Se pravi da jajo podpira genocid v Gazi.
Odgovori
+3
6 3
Vera in Bog
24. 09. 2026 19.31
Pamire ne moreš iz svoje kože :PP
Odgovori
-1
0 1
patogen
24. 09. 2026 19.31
Dosedaj je kot genocid priznan samo tisti vaš v Srebrenici.
Odgovori
-2
1 3
Nidani
24. 09. 2026 19.28
Seveda so dvojna merila...zakaj lahko ameriški in izraelski športniki nastopajo, ruski pa ne?!
Odgovori
+6
7 1
patogen
24. 09. 2026 19.33
Tanja, zakaj pa ne bi? Saj lahko tudi tvoji arabci. Veselim se ženske ekipe palestine v gimnastiki... Pa plavanju.
Odgovori
-3
0 3
biggie33
24. 09. 2026 19.27
Mi gremo vsaka štiri leta iz ene skrajnosti v drugo, namesto da bi zavzeli razumno, uravnoteženo pozicijo in se znali kdaj tudi zadržati. Za ugled države očitno ni mar ne enim ne drugim. Levi brez zadržkov podpirajo Hamas, janševci pa Netanjahuja, sramota na obeh straneh. Diplomacija je očitno španska vas za ene in druge, hujskati in prilivati olje na ogenj pa znajo vsi. Slovenija bi morala voditi premišljeno, dosledno in predvsem diplomatsko zunanjo politiko, ne pa se vsakič znova prilagajati trenutnim političnim interesom.
Odgovori
+3
5 2
Rock8
24. 09. 2026 19.31
To ne drži.levi NEpodpirajo hamasa,ampak so PROTI pobijanju nedolžnih ljudi,desni pa PODPIRAJO zločinsko vlado izraela
Odgovori
+1
1 0
Alan Ford SDS Butale
24. 09. 2026 19.26
Mene je stram, da me ta tip kot Slovenca zastopa na seji ZN. In da vabi v Slovenijo neuravnovešenga starca, ki je povzročil svetovno krizo - zaradi svojega ega in starostne neuravnovešenoti ter pohlepa.
Odgovori
+5
8 3
patogen
24. 09. 2026 19.33
Tvoj je vabil islamiste. Ivan janez vabi normalen svet.
Odgovori
-1
0 1
Joakim
24. 09. 2026 19.25
Tale si naj vzame za vzor hrvaskega predsednika vlade. Desnicar, 11 let na oblasti. Niti na um mu ne pride nekaksno poziranje z Natanjahujem in podobnimi. Resen politik, ki zivi v sedanjosti ne pa v preteklosti. Janso je preprosto povozil cas. Starost zal dela svoje, kot pri Trumpu, Putinu itd. Ti starcki bi v zadnjih letih zivljenja po silem naredili nekaj, po cem bi se jih pomnimo.
Odgovori
-1
3 4
patogen
24. 09. 2026 19.27
Đoakime, srbi v Sloveniji podpirajo Vućića, ki ima tesne vezi z netanjahujem in Izraelom. Pa čeprav je njihov Obrenović prepovedal nekoč vpis judovskih otrok v srednje šole.
Odgovori
+2
4 2
Pajo_36
24. 09. 2026 19.28
Drugače se s tvojim pogledom tukaj strinjam, čeprav vemo, kaj je HDZ v 30 leih na Hrvaškem naredil. Plenković zna nekako vijugat, ampak lej, lansko leto na Blejskem forumu ni ploskal Musarjevi, ki je obsodila nasilje. Isto ni ploskal Borut Pahor.
Odgovori
+1
2 1
Pamir
24. 09. 2026 19.25
Slovenec Golob je gostil vrh EU in NATO v Ljubljani.Jufko pa čaka pred WC jem.
Odgovori
+0
2 2
patogen
24. 09. 2026 19.28
Pamirćina, nagnjeni ste k mitom. kako je že rekel Dobrica Ćosić? Mi si moramo lagati. Laž je naše bistvo obstoja.
Odgovori
0 0
FrancRode
24. 09. 2026 19.24
Levičarji so se prižgali s svojimi komentarji, hahaha...
Odgovori
-2
3 5
JApajaDAja
24. 09. 2026 19.23
samo,da po govornici ni razbijal in igral jezno figuro....
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+1
4 3
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