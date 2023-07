Janša na hrvaški televiziji o tem, da se je njegov oče rešil iz Hude Jame

Bujanec se je v središču pozornosti hrvaških medijev znašel že večkrat, med drugim se je v 90. letih prejšnjega stoletja fotografiral v uniformi nacistične Nemčije in poziral s znakom kljukastega križa na roki. V ozadju fotografije je videti zastavo nacistične Neodvisne države Hrvaške (NDH), ustaški vzklik "Za dom spremni" in plakat Ku Klux Klana. Svojo podporo pa je že večkrat izrazil zloglasnemu voditelju NDH Anteju Paveliću .

Tokratni pogovor je trajal dobro uro, med drugim pa sta komentirala tudi politične razmere v Sloveniji. Janša je menil, da je SDS ponovno v opoziciji zaradi naslednikov komunistov. "Medtem ko smo mi osvobajali Slovenijo, so jo drugi privatizirali," je dejal in dodal, da so zavzeli položaje v medijih, pravosodju in finančnih institucijah. "Prevzem oblasti za slovenske komuniste je bil razmeroma enostaven in na teh položajih so še vedno," je še pripomnil.

Huda Jama ali jama pod Macesnovo gorico? Janša: Šlo je za lapsus

Pogovor je stekel tudi na temo povojnih pobojev na območju nekdanje Jugoslavije. Bujanec je dejal, da je "celotna Slovenija, na žalost, eno veliko grobišče". "Tam so sicer tudi Slovenci in drugi, a največ je Hrvatov. Vi ste bili v Hudi Jami, tam smo vas videli, in tudi na številnih drugih krajih. Vam to ni predstavljalo težave – da bi kot Slovenec izgubili glas ali dva zato, ker ste pokazali človečnost in izkazali pieteto do hrvaških žrtev?" je vprašal Janšo.