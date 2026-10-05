Janša na obisk k papežu in Melonijevi

Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

Zunanji minister Tone Kajzer je ob nedavnem obisku v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva. Med njimi so tudi konflikti in vojne, h končanju katerih pogosto poziva papež.