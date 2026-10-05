Janša na obisk k papežu in Melonijevi

Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.
Zunanji minister Tone Kajzer je ob nedavnem obisku v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva. Med njimi so tudi konflikti in vojne, h končanju katerih pogosto poziva papež.
Janša bo delovni obisk nadaljeval v Rimu s srečanjem z italijansko premierko Meloni.
Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve zastopstva slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji.
Nazadnje je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu.
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