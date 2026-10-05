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Slovenija

Janša na obisk k papežu in Melonijevi

Rim, 05. 10. 2026 07.22 pred 40 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Janez Janša

Premierja Janeza Janšo bo na delovnem obisku v Vatikanu, sprejel papež Leon XIV., sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu.

Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

Zunanji minister Tone Kajzer je ob nedavnem obisku v Vatikanu dejal, da želi Slovenija s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva. Med njimi so tudi konflikti in vojne, h končanju katerih pogosto poziva papež.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Janša bo delovni obisk nadaljeval v Rimu s srečanjem z italijansko premierko Meloni.

Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve zastopstva slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji.

Nazadnje je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu.

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Pars
05. 10. 2026 08.09
V nedeljo v cerkev in je vse oproščeno
Odgovori
0 0
Gram
05. 10. 2026 08.03
Podpornik genocida gre k papežu, kakšna farsa!
Odgovori
+2
2 0
Deathstar
05. 10. 2026 08.00
Bolj papežki od papeža.... karies slovenije....
Odgovori
+1
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