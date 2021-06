Janša na sodišču zaradi žaljivega tvita, obe strani vztrajata pri svojem

Janez Janšaje danes dejal, da ostaja pri prvotnem zagovoru, ki ga je podal na prvem sojenju leta 2018. V predvajanem posnetku takratnega zagovora je dejal, da so tožbe zoper njega absurdne, saj je njegov zapis v tvitu iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na"neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.",videlo le okoli 100 ljudi.

Poudaril je, da je novinarka TV Slovenija Eugenija Carlv prispevku o članih Facebookove skupine Legija smrti, ki je bil predvajan marca leta 2016, izrekla kopico laži o članih SDS, vse to pa pod mentorstvom takratne urednice informativnega programa na TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek.

Za Janšo je bil prispevek Carlove kaplja čez rob. Skupaj s Šetinc Paškovo sta sejali sovraštvo do drugače mislečih, je takrat dejal. Janša tudi ne verjame, da sta novinarki v njegovem tvitu prepoznali očitek spolne prostitucije, očital pa jima je večletno negativno poročanje o stranki SDS, katere predsednik je.

V prvotnem zagovoru je Janša še ocenil, da je bil zaradi omenjenega tvita pogrom nad njim in ne nad novinarkama.