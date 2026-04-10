Slovenija

SDS glede zakona na sodišče, posameznih mandatov ne bodo izpodbijali

Ljubljana, 10. 04. 2026 11.32 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
M.P. STA
Janez Janša po neformalnem pogovoru s predsednico države

Prvak SDS Janez Janša pravi, da njegova stranka posameznih poslanskih mandatov ne bo izpodbijala. Glede zakona se nameravajo sicer obrniti na Ustavno sodišče.

"Zakon o volitvah v Državni zbor vse od leta 1992 dalje omogoča trajno prevlado tranzicijske levice v volilnih komisijah okrajev in enot in v državni volilni komisiji (DVK). Za spremembo je potrebna ustavna večina," je na svojem družbenem omrežju zapisal prvak SDS Janez Janša.

Meni, da zakon niti volivcu niti političnim strankam ne omogoča učinkovitega pravnega varstva. "O pritožbi zoper ravnanje DVK odloča kar ista DVK. Nadaljnja pritožba sploh ni možna, razen v smislu izpodbijanja konkretnega mandata določenega poslanca," je dejal v četrtkovi objavi ter ob tem dodal, da bi morali izpodbijati vse mandate, kar pa da ni mogoče, "saj o pritožbi po tem absurdnem zakonu odločajo prav poslanci, katerih mandati so sporni".

Ob tem je še ocenil, da jim ostane zgolj ustavna pritožba na zakon.

Na Mandatno-volilno komisijo DZ sicer ni bila vložena nobena pritožba glede poslanskih mandatov. Kot poroča STA, je Janša sporočil, da SDS tega niti ne namerava narediti, da pa se bodo glede zakona obrnili na Ustavno sodišče.

janez janša sds volitve sodišče

Živahni četverčki na obisku v Ljubljani: 'Vztrajno lovijo vrstnike'

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kaja15
10. 04. 2026 13.01
Se popolnoma strinjam z J.J, kako bi lahko bilo pošteno oz uravnoteženo, če je od 1992 povsod tranzicijska levica v volilnih okrajih in DVK.
iskriv
10. 04. 2026 12.59
Prvak SDS Janez Janša zopet zavaja in misli , da je vse kar je on slabega naredil v preteklosti pozabljeno . Najhujša zloraba , prevara in škoda, katero še danes drago plačujemo, se je zgodila s spremembo Ustave leta 2004, ki jo je izvedla takratna prva Janševa vlada v sestavi SDS, SKD (današnja NSi) in SLS Leta 1996 smo se namreč državljani referendumsko večinsko odločili za uporabo večinskega volilnega sistema in to voljo ljudstva bi moral kakopak Državni zbor uzakoniti. A ker je takratna vladajoča LDS, celo s parlamentarno večino, mencala z vpisom referendumske ljudske volje v Ustavo, je vmes poseglo ustavno sodišče. In naložilo parlamentu, da mora zakonodajno urediti in zapisati referendumsko izraženo ljudsko voljo, po katerem bi v nadaljevanjih in še danes volitve izvajali po večinskem volilnem sistemu, torej po stabilnejšem sistemu, kjer bi se na parlamentarnih volitvah državljani odločali med kandidati z imenom in priimkom, namesto strank, s čimer bi se seveda izognili najmanj strankarskim zdraham, ki uničujejo to državo že dobrih 26 let. Leta 2004 je vladne položaje zasedla vlada SDS, SKD (današnja NSi) in SLS, ki je tvorila potrebno ustavno večino, in se je odredbe US, ki je nalagala parlamentarcem zapis referendumske volje ljudstva v zakonodajo, lotila po svoje. Ta Janševa vlada je namreč, da bi se izognila ureditvi tega zakona, enostavno zminirala odredbo US tako, da je to odredbo zaobšla, izigrala in prevarala tako ustavne sodnike kot ljudstvo, ki je na referendumu večinsko izglasovalo večinski volilni sistem. Namesto da bi spisala in potrdila zakon, ter tako izpolnila odredbo US, je ta vladni trojček, s potrebno ustavno večino, po “bolimepenis” sistemu spremenil kar Ustavo z dopolnilom 80.člena, v katerega pa niso vnesli referendumske volje in US ukaza ter zahteve za večinski volilni sistem, pač pa so tja zapisali, da državljani volimo po – proporcionalnem volilnem sistemu. Proporcionalni volilni sistem pa je tisti, ki ob številnih slabostih za državljana, omogoča preživetje predvsem politično bolj ekstremnih strank, pa naj so leve ali desne, kar nenazadnje gledamo že od 2004 dalje. SDS, SKD (današnja NSi) in SLS so tako, milo rečeno, izigrali in prevarali prav vse državljane ter zlorabili ljudsko voljo, še posebej tisto referendumsko večino za večinski volilni sistem, in ravno zaradi tega njih zlorabljenega manevra danes še vedno gledamo v parlamentu te iste face, iste stranke, iste škodljivce, katerih v primeru izvajanja večinskega volilnega sistema, upam si trditi, zagotovo ne bi gledali dlje od enega mandata.
Deathstar
10. 04. 2026 12.56
JJ celo državo spodbija že 30 let.... Čas je da greš... in da te ne vidimo več.....
suleol
10. 04. 2026 12.53
prov sit sem ze teh fac 30let res
suleol
10. 04. 2026 12.52
nisi nad drzavo in zakoni pa se lahko sopirus kokr hoces, ljudje vec nebojo nasedal na leto 91 pa na karte nacionalizma,
VP87
10. 04. 2026 12.50
Me bo izpdbijal ? A je sploh kaj kar on ne izpodija ?
suleol
10. 04. 2026 12.52
je tiato kar oni odlocijo
rogla
10. 04. 2026 12.50
Če ga ne bi skup držali zloba, laži, zdraharstvo, izdajstvo ..., bi ne bil IJ Janša! Tip, za katerega vemo, da z njim ni vse v redu.
Maki3322
10. 04. 2026 12.47
Vse bi rad preusmeril na nepravilnosti na volitvah samo da zamegli dogajanje pred volitvami z Iranci. Če je to res potem mora SDS In Janez Janša odgovarjati za tako početje.
Netajkun
10. 04. 2026 12.52
Saj so vsi odgovarjali, na zadnjih volitvah in to pred narodom . . rezultati so pa znani.
kovanec
10. 04. 2026 12.42
Jajo ti malo bi pa malo nebi, odloči se kaj bi ti rad.
suleol
10. 04. 2026 12.46
on bi sam da mu ne gre notr
Banion
10. 04. 2026 12.31
sds ni zadovoljn az zakonom a še za vsak predlog do sedaj za izbolšave so bili proti
Ne hodimnavolitve
10. 04. 2026 12.31
Joj Janša, kak si tečn. Vedno ti neki ne paše. S maš mastna jetra, al kaj? Pri tej diagnozi je tečnoba prvi simptom.
suleol
10. 04. 2026 12.29
a tokrat bo dvignil posto, aja bo ker je na naslov sds poslan
suleol
10. 04. 2026 12.28
spet take
suleol
10. 04. 2026 12.28
tale
SpamEx
10. 04. 2026 12.26
Burek ni več spljoh
Yoda
10. 04. 2026 12.24
To bi bil hec, če bi na ustavnem sodišču ugotovili, da so bile volitve neregularne, ker so se v volitve umešali izraelski agenti, pod vodstvom Janeza....
wsharky
10. 04. 2026 12.23
Zdraharja Janšo za predsednika vlade in Slovenski zet nam bo poslal 3 milione sodčkov nafte
Ne hodimnavolitve
10. 04. 2026 12.28
🤑😂
Smuuki
10. 04. 2026 12.17
Težko mu bo kdo sugeriral kaj mora. V rokah ima dokaze in čas je na njegovi strani. Nelagodno se lahko počuti dvk. Že pride čas ko bodo dobili priložnost pojasniti od kje navodila. Ni nujno da bo dvk v taki sestavi še kdaj izvedla volitve. Kolo sreče se ne obrača njim v korist
janezdollar
10. 04. 2026 12.23
Ti to resno?
janezdollar
10. 04. 2026 12.16
Si predstavljate kako si bi Slovenija oddahnila, če bi Janeza doletelo kaj hudega...?
Alergičen na levake
10. 04. 2026 12.28
Ne gre samo za Janeza, tudi pri Milanu in še marsikomu bi bilo enako ... eden izdahne, eden si oddahne ...
Uporabnik1543318
10. 04. 2026 12.15
A ni čudno da vedno, kadar je članek o JJ so komentarji odklenjeni, da pljuvate vse vprek, pri perjadi pa vedno zaklenjeno! Demokracija in svoboda govora na višku!
TheJuniKorn
10. 04. 2026 12.20
Nisem opazil, jest po vseh pljuvam...
marizella
10. 04. 2026 12.45
100%janšoljubec.
Masai_Mara
10. 04. 2026 12.12
Jansa trdi so bile volitve ukradene ampak poslancev ne bo izpodbijal. Naj se koncno odloci ali je bilo vse ok ali ni bilo. Ce njemu ustreza je ok, ce mu ne ustreaza je pa vse narobe. To bo pocel se toliko let dokler ne bo sam organiziral volitev in sam stel glasov.
Anion6anion
10. 04. 2026 12.18
Ne bo izpodbijal , ker se boji da njegov mandat ne bi potrdili
bibaleze
