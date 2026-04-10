SDS glede zakona na sodišče, posameznih mandatov ne bodo izpodbijali

"Zakon o volitvah v Državni zbor vse od leta 1992 dalje omogoča trajno prevlado tranzicijske levice v volilnih komisijah okrajev in enot in v državni volilni komisiji (DVK). Za spremembo je potrebna ustavna večina," je na svojem družbenem omrežju zapisal prvak SDS Janez Janša.

Meni, da zakon niti volivcu niti političnim strankam ne omogoča učinkovitega pravnega varstva. "O pritožbi zoper ravnanje DVK odloča kar ista DVK. Nadaljnja pritožba sploh ni možna, razen v smislu izpodbijanja konkretnega mandata določenega poslanca," je dejal v četrtkovi objavi ter ob tem dodal, da bi morali izpodbijati vse mandate, kar pa da ni mogoče, "saj o pritožbi po tem absurdnem zakonu odločajo prav poslanci, katerih mandati so sporni".

Ob tem je še ocenil, da jim ostane zgolj ustavna pritožba na zakon.

Na Mandatno-volilno komisijo DZ sicer ni bila vložena nobena pritožba glede poslanskih mandatov. Kot poroča STA, je Janša sporočil, da SDS tega niti ne namerava narediti, da pa se bodo glede zakona obrnili na Ustavno sodišče.