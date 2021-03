Janša na virtualni pogovor z von der Leynovo, na pogovor o medijih ga ne bo

Sprva je bilo predvideno, da se bosta premier Janez Janšain minister Vasko Simonitiv petek v Bruslju ob robu vrha EU udeležila pogovora o svobodi medijev v Sloveniji v skupini odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe).

Po tem, ko je zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom v več državah članicah EU predsednik Evropskega sveta Charles Michelv nedeljo odločil, da bo vrh potekal v obliki videokonference in ne v živo v Bruslju, so za STA danes v kabinetu predsednika vlade potrdili, da sta se Janša in Simoniti opravičila, ker ju ne bo na tokratni pogovor s člani skupine odbora Libe, saj v Bruslju fizično ne bosta prisotna.