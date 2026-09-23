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Slovenija

Janša na zasedanju Krimske platforme za nadaljnjo podporo Ukrajini

New York, 23. 09. 2026 19.29 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA Ne.M.
Janez Janša na zasedanju Krimske platforme o podpori Ukrajini

Premier Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku udeležil 6. konference Krimske platforme pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, pozneje pa se bo udeležil slovesne podelitve priznanja Atlantskega sveta Globalni državljan. Na konferenci se je Janša zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini.

Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti - Poziv k ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter, da je Krim Ukrajina.

Suverenost, ozemeljska celovitost in prepoved pridobivanja ozemlja s silo - zaradi teh načel so bili ustanovljeni Združeni narodi in prav zato je vprašanje Krima pomembno tudi daleč onkraj meja Ukrajine, je dejal premier.

"Za mojo državo Slovenijo to pomeni nadaljnjo podporo Ukrajini pri obrambi njene suverenosti in ozemeljske celovitosti. Pomeni politično, vojaško, humanitarno in finančno pomoč. Pomeni ohranjanje pritiska na Rusijo, prizadevanja za odgovornost za kršitve mednarodnega prava ter zavračanje vseh poskusov normalizacije okupacije ali ozemeljskih osvojitev," je dodal.

Zelenski je na otvoritvi dejal, da mu prisotnost navzočih daje vero v to, da bo Rusija nekega dne odgovarjala za svoje zločine. Poudaril je, da brez vrnitve Krima Ukrajini obnova mednarodnega prava ni možna. Dejal je tudi, da je Ukrajina pripravljena zagotoviti koridor za prevoz hrane po Črnem morju do regij, ki jo potrebujejo.

Krimska platforma je mednarodni diplomatski format za posvetovanje in usklajevanje, ki ga je avgusta 2021 ustanovila Ukrajina na pobudo Zelenskega, njen glavni cilj pa je končanje ruske okupacije polotoka Krim, ki se je začela leta 2014.

Janša se bo danes srečal še z belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko, s katero se je v torek že pogovarjal zunanji minister Tone Kajzer. Udeležil se bo tudi svečane podelitve priznanja Globalni državljan, ki ga bosta letos med drugim dobila predsednik Finske Alexander Stubb in avstralski premier Anthony Albanese.

Premierjeva soproga Urška Bačovnik Janša pa je v okvirju svojega programa sodelovala na vrhu prvih dam in gospodov o iskanju stabilnosti v negotovih časih, ki ga je pripravila prva dama Ukrajine Olena Zelenska. Prav tako tudi na dogodku o inovacijah v globalnem zdravstvu.

Minister Kajzer je imel danes srečanje z vietnamskim kolegom Le Hoai Trungom, s katerim sta med drugim govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja ter nadaljnjem razvoju odnosov med EU in Vietnamom.

Minister je izpostavil tudi načrtovano odprtje slovenskega veleposlaništva v Hanoju in namero Slovenije za pristop k Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v jugovzhodni Aziji. Na srečanju z zunanjim ministrom Singapurja Vivianom Balakrishnanom so bile obravnavane podobne teme.

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KOMENTARJI19

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Petur
23. 09. 2026 20.53
baraba..
Odgovori
0 0
Hej brigade
23. 09. 2026 20.52
J.J. je bil in vedno bo izdajalec slovenskega naroda. Še nikoli ni bil na pravi strani, ne ljudi, ne zakona, ne časti. Smrt fašizmu, svoboda narodu!
Odgovori
0 0
Jerry321
23. 09. 2026 20.49
Ne razumem kako se Janša npr. pri vojni Rusije nad Ukraino zavzema za “prepoved” pridobivanja ozemlja z silo. Istočasno pa je na strani Izraela ki z silo krade ozemlja Palestine, Libanona in po novem celo Sirije? 🤨 Mislim kje je logika?!
Odgovori
+2
2 0
buco2222
23. 09. 2026 20.28
Referendum,ali bomo podpirali ali ne to sranje od EU namišljeno sranje.
Odgovori
+7
7 0
Mens sana
23. 09. 2026 20.21
................predsednik vlade je že zdavnaj izgubil kompas, po nepotrebnem vtika nos v tuje vojne, izpostavlja našo državo, zadolžuje, govoriči o ukrajinskem Krimu, doma pa gorivo v nebo, hrana in stanovanje postaja luksuz, tovariš pa zganja pomembnost med poraženci vojne z Rusijo................
Odgovori
+8
8 0
dark Cat
23. 09. 2026 20.20
Na kaksni osnovi se lahko en Jansa odloca, da se bo denarno podpiralo ukraince???.....a se narod kaj vprasa?
Odgovori
+8
8 0
Bozje oko
23. 09. 2026 20.16
Kolikor je znano, so bili v spornih ukrajinskih pokrajinah referendumi na katerih so se tamkajšnji prebivalci v večini odločili, da ne želijo spadati pod Ukrajinsko oblast, kar pomeni, da so se tamkajšnji ljudje odločili v večini za Rusijo! Zahodni politiki z Zelenskim na čelu bodo morali spoznati, da so ljudje država in je ni sile, ki jih bo pokorila oziroma prisilila, da postanejo nekaj drugega, kar so po krvi.....Zato so ta zborovanja podaljševanje vojne in trpljenje ljudi, ki jih politiki silijo v vojno in nasilje....!!!! Čas že je, da se strasti umirijo in si voditelji nalijejo čistega vina!!!!
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+7
7 0
300 let do specialista
23. 09. 2026 20.15
Janez, usrajina nas je v biturbo inflacijo spravila, pomoči ji pa itak NI.
Odgovori
+10
10 0
4BIDEN
23. 09. 2026 20.08
Kaj pravte, da zelenskemu podarimo jugoslovansko ambasado v NEW YORKU? mogoče mu prow pride... pato
Odgovori
+0
2 2
4BIDEN
23. 09. 2026 20.05
Kdo je naslednji na črni listi?
Odgovori
+4
4 0
Joakim
23. 09. 2026 19.59
S čigavim denarjem?
Odgovori
+6
6 0
Veščec
23. 09. 2026 20.30
od🥪in🧃🐧,pa to
Odgovori
+3
3 0
pusi
23. 09. 2026 19.56
Levaki, glejte in se ucite.
Odgovori
-7
2 9
inside1
23. 09. 2026 19.54
Krim že zdavnaj izgubljen. Zelenski lahko le sanja o tem, in dokler bo tako govoril, nima namena končat vojne. Mi pa še kar sledimo, da je Rus kriv za vse. Pa ni, na koncu je zelenski tisti, ki je povzročil začetek vojne, ker je brisal ruske manjšine.... JJ naj se raje loti težav doma, ne pa obljubljat finančno pomoč. Še za Nato nimamo.....
Odgovori
+10
10 0
jank
23. 09. 2026 19.53
Janša je bil na sprejemu pri Trumpu, a tam Trumpa ni bilo. Še bo moral čakati na selfi s prvim norcem sveta.
Odgovori
+7
8 1
optimist11
23. 09. 2026 19.52
Prava tema za referendum je - Ali podpiramo vojno v Ukrajini ali prenehamo z financiranjem te vojne. Mislim, da se JJ pogovarja o stvareh in jih razlaga popolnoma drugače kot razmišlja Ljudstvo. To bi veljalo tudi za prejšnjo vlado. Pa še nekaj, se mora peljati v ZDA da se sreča z Makedoncem?
Odgovori
+7
8 1
biggbrader
23. 09. 2026 19.51
O srečanju Melanije in Urške od Janše pa nič ?
Odgovori
+7
7 0
Hudi časi
23. 09. 2026 19.50
Je res rekel, za mojo državo? Baje, da je naša. Kdaj se bo pa sestal z našim prijateljem Benjaminom?
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+7
7 0
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