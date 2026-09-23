Janša na zasedanju Krimske platforme za nadaljnjo podporo Ukrajini

Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti - Poziv k ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter, da je Krim Ukrajina.

Suverenost, ozemeljska celovitost in prepoved pridobivanja ozemlja s silo - zaradi teh načel so bili ustanovljeni Združeni narodi in prav zato je vprašanje Krima pomembno tudi daleč onkraj meja Ukrajine, je dejal premier.

"Za mojo državo Slovenijo to pomeni nadaljnjo podporo Ukrajini pri obrambi njene suverenosti in ozemeljske celovitosti. Pomeni politično, vojaško, humanitarno in finančno pomoč. Pomeni ohranjanje pritiska na Rusijo, prizadevanja za odgovornost za kršitve mednarodnega prava ter zavračanje vseh poskusov normalizacije okupacije ali ozemeljskih osvojitev," je dodal.

Zelenski je na otvoritvi dejal, da mu prisotnost navzočih daje vero v to, da bo Rusija nekega dne odgovarjala za svoje zločine. Poudaril je, da brez vrnitve Krima Ukrajini obnova mednarodnega prava ni možna. Dejal je tudi, da je Ukrajina pripravljena zagotoviti koridor za prevoz hrane po Črnem morju do regij, ki jo potrebujejo.