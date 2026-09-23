Janša na zasedanju Krimske platforme za nadaljnjo podporo Ukrajini

Janša je na vrhu z naslovom Preizkus enotnosti - Poziv k ukrepanju zagotovil, da Slovenija Ukrajini stoji ob strani ter, da je Krim Ukrajina.
Suverenost, ozemeljska celovitost in prepoved pridobivanja ozemlja s silo - zaradi teh načel so bili ustanovljeni Združeni narodi in prav zato je vprašanje Krima pomembno tudi daleč onkraj meja Ukrajine, je dejal premier.
"Za mojo državo Slovenijo to pomeni nadaljnjo podporo Ukrajini pri obrambi njene suverenosti in ozemeljske celovitosti. Pomeni politično, vojaško, humanitarno in finančno pomoč. Pomeni ohranjanje pritiska na Rusijo, prizadevanja za odgovornost za kršitve mednarodnega prava ter zavračanje vseh poskusov normalizacije okupacije ali ozemeljskih osvojitev," je dodal.
Zelenski je na otvoritvi dejal, da mu prisotnost navzočih daje vero v to, da bo Rusija nekega dne odgovarjala za svoje zločine. Poudaril je, da brez vrnitve Krima Ukrajini obnova mednarodnega prava ni možna. Dejal je tudi, da je Ukrajina pripravljena zagotoviti koridor za prevoz hrane po Črnem morju do regij, ki jo potrebujejo.
Krimska platforma je mednarodni diplomatski format za posvetovanje in usklajevanje, ki ga je avgusta 2021 ustanovila Ukrajina na pobudo Zelenskega, njen glavni cilj pa je končanje ruske okupacije polotoka Krim, ki se je začela leta 2014.
Janša se bo danes srečal še z belorusko opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko, s katero se je v torek že pogovarjal zunanji minister Tone Kajzer. Udeležil se bo tudi svečane podelitve priznanja Globalni državljan, ki ga bosta letos med drugim dobila predsednik Finske Alexander Stubb in avstralski premier Anthony Albanese.
Premierjeva soproga Urška Bačovnik Janša pa je v okvirju svojega programa sodelovala na vrhu prvih dam in gospodov o iskanju stabilnosti v negotovih časih, ki ga je pripravila prva dama Ukrajine Olena Zelenska. Prav tako tudi na dogodku o inovacijah v globalnem zdravstvu.
Minister Kajzer je imel danes srečanje z vietnamskim kolegom Le Hoai Trungom, s katerim sta med drugim govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja ter nadaljnjem razvoju odnosov med EU in Vietnamom.
Minister je izpostavil tudi načrtovano odprtje slovenskega veleposlaništva v Hanoju in namero Slovenije za pristop k Pogodbi o prijateljstvu in sodelovanju v jugovzhodni Aziji. Na srečanju z zunanjim ministrom Singapurja Vivianom Balakrishnanom so bile obravnavane podobne teme.
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