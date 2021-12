Janša: Nad energetsko krizo najprej s solidarnostnim dodatkom za upokojence

Poslanca SAB Andreja Rajha je danes v poslanskem vprašanju zanimalo, kdaj bo vlada naslovila energetsko krizo, pri čemer je opozoril, da zvišanje cen energentov ogroža ne le gospodinjstva, temveč tudi podjetja. "Kljub številnim pozivom in tudi napovedim ter obljubam vlade, da ukrepi sledijo, se ni zgodilo praktično nič. Za nameček je Telekom Slovenije kot državno podjetje s svojo odločitvijo o prekinitvi prodaje elektrike končnim odjemalcem krizo še poglobil," je izpostavil.

Premier Janez Janša je odgovoril, da je Slovenija vpeta na evropski trg in ima zato tudi pri naslavljanju energetske krize na voljo kratkoročne ukrepe, skladne s pravili skupnega evropskega trga. Ta vlada je v EU verjetno posegla po najbolj obsežnih ukrepih oz. predlogih ukrepov, je zatrdil. "Takoj, ko je bilo jasno, da bo to stanje trajalo vsaj nekaj mesecev preko zime, je vlada v deseti protikoronski zakon vključila draginjski dodatek za preko 300.000 upokojencev in nekaterih drugih posebej socialno šibkih kategorij. Ta zakon imate že en mesec v DZ," je dejal in izrazil upanje, da bo zakon sprejet do konca letošnjega leta. Solidarnostni dodatek bi po vladnem predlogu sicer prejeli upokojenci s pokojninami do 714 evrov, kmetje brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalidi in vojni veterani.