Janša nad Goloba in Mesca: 24 ur za preklic izjav ali tožba

Gre za izjave, ki sta jih Golob in Mesec izrekla med 16. in 20. marcem, večinoma na televizijskih soočenjih, pa tudi v drugih javnih izjavah. Med drugim je Golob Janši očital, da se je za to, da pride na oblast, pripravljen povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine in da so "ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi". Na Facebooku pa je zapisal, da imajo za to, kar počne Janša, samo eno besedo - veleizdaja.

V poznejših izjavah pa mu je med drugim očital, da je prodal domovino tujcem, konkretno Izraelcem.

Mesec pa je na enem od soočenj Janši poleg sodelovanja z Izraelci očital še, da je najbolj skorumpiran politik v državi.

"Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen ustave. Prav tako sta oba s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja obrekovanja iz 159. člena kazenskega zakonika," so prepričani v SDS.

Oba naj zato nemudoma javno prekličeta zgoraj navedene izjave in se javno opravičita. Če tega ne bosta storila najkasneje v 24 urah od prejema te zahteve, napovedujejo začetek postopkov pred sodiščem.