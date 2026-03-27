SLOVENIJA ODLOČA 2026

Janša nad Goloba in Mesca: 24 ur za preklic izjav ali tožba

Ljubljana, 27. 03. 2026 14.55 pred 51 minutami 2 min branja 97

Avtor:
N.Š. STA
Robert Golob in Janez Janša

Odvetnik Franci Matoz je na prvaka Svobode Roberta Goloba in sokoordinatorja Levice Luko Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta predsedniku SDS Janezu Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve in korupcijo. Če tega ne bosta storila v 24 urah, Matoz napoveduje tožbo.

Gre za izjave, ki sta jih Golob in Mesec izrekla med 16. in 20. marcem, večinoma na televizijskih soočenjih, pa tudi v drugih javnih izjavah. Med drugim je Golob Janši očital, da se je za to, da pride na oblast, pripravljen povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine in da so "ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi". Na Facebooku pa je zapisal, da imajo za to, kar počne Janša, samo eno besedo - veleizdaja.

V poznejših izjavah pa mu je med drugim očital, da je prodal domovino tujcem, konkretno Izraelcem.

Mesec pa je na enem od soočenj Janši poleg sodelovanja z Izraelci očital še, da je najbolj skorumpiran politik v državi.

"Z izrečenimi izjavami sta oba grobo posegla v eno izmed temeljnih človekovih pravic, in sicer v pravico do časti in dobrega imena, s čimer sta kršila 35. člen ustave. Prav tako sta oba s svojim ravnanjem izpolnila vse zakonske znake kaznivega dejanja obrekovanja iz 159. člena kazenskega zakonika," so prepričani v SDS.

Oba naj zato nemudoma javno prekličeta zgoraj navedene izjave in se javno opravičita. Če tega ne bosta storila najkasneje v 24 urah od prejema te zahteve, napovedujejo začetek postopkov pred sodiščem.

golob mesec izjave
KOMENTARJI97

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ptičar
27. 03. 2026 15.51
To mi deli 🤣.js vrjamem dajansa nima s tem popolnoma nič.golob se je tresel pa niko poslal lagat...
Aijn Prenn
27. 03. 2026 15.50
:-))))))))
SAKOSAKO
27. 03. 2026 15.50
Kaj je Janša, a boli poraz a ne! Nisem pristaš nobenega ampak ta obtoževanja pa res ne vodijo nikamor! Pa še resnica je glede Izraelcev, verjetno niso prišli samo na šolsko ekskurzijo!!!???
dededetox
27. 03. 2026 15.50
Napad je najboljša obramba! Še posebej v primeru g. Janše, ko je evidentno da je vpleten v Izraelske posle
Banion
27. 03. 2026 15.50
na zadnje bosta z matozom tožila še one ki niso glasovali za njega. Ta je res bolan
JohannDoe
27. 03. 2026 15.49
@jank "Ali je že vložil tožbo proti Niki Kovač, Dobraniču in" ------ Mogoče pa bi bilo dobro, da bi. Ker, če se že mediji nočejo vprašat kako to, da Nika, Filip in neko strankarsko trobilo vohunijo za izraelci in politiki, opravljajo delo namesto Sove in delajo tiskovne konference namesto koga drugega, naj se vsaj drugače kako vpraša. Razumem sicer, da se ne zdi nič čudno madžarošem, ki jim je vse okej, če in dokler počnejo njihovi. V kaki drugačni postavitvi bi pa že razbijali škatle in pošiljali kake članke v bruseljske in ameriške cajtnge in podobno.
Vakalunga
27. 03. 2026 15.47
Zdej se počasi jasni v Sloveniji, Golob ima smolo preveč je rovtarjev, Cerkvenjakov, ruralne primitivne vaške okolice..huzel in črniharjev, sedaj čas da si pogledamo v oči prekinemo prakso in se pogovarjamo na podlagi dejstev in dokazov..prvo besedo bosta imela GOLOB in MESEC..
jank
27. 03. 2026 15.47
To je reakcija na včerajšnje hudo obremenilne dokaze, ki jih je prinesla Sova na Svet za nacionalno varnost. Janši so očitno zaprli usta. Da pa bi obveljala njegova "resnica" vsaj v tem vročem času se je odločil, da skupaj s palčkom vložita tožbo. Zakaj samo proti Mesecu in Golobu? Zakaj ne še proti mnogim, ki so izgovorili iste trditve? Jasno, važen je politični odmev.
Nikoliveclevo
27. 03. 2026 15.49
In kje so ti dokszi, si morda katerega videl
Sly1
27. 03. 2026 15.47
Jajo ni neumen in mu ne sežete do gležnjev, on ve da ni nobenih dokazov
Castrat
27. 03. 2026 15.44
BND in MAD verjetno vesta vse in še več o telih turističnih izletih Črne kocke.Verjetno je tudi SOVA pri njih poizvedovala o podrobnostih......
štajerc65
27. 03. 2026 15.44
Eni z Golobom o reševanju Slovenije, Janez pa z Matozom debatirali kako koga tožiti zgleda.
nelika123
27. 03. 2026 15.46
Misliš...koliko bobtreba med reševanjem pokrasti.Poplave so mima,na kroza in priloznosti
DAN ODPRTIH VRAT
27. 03. 2026 15.44
Treba Tini povedat,da ne meče prospekte stran
Opazujemvas007
27. 03. 2026 15.43
Jaz trdim, da je SOVA dovolj dokazala z materijalnimi dokazi, da so bili izraelski vohuni na Trstenjakovi 8. Če bo potrebno se bodo ti dokazi razkrili tudi za javnost. Sedaj pa me naj toži Janša, če ima , tisto kar mora imeti moški med nogami.
nelika123
27. 03. 2026 15.47
Sova naj kar predloži.Dokazov se ne skriva
nelika123
27. 03. 2026 15.48
Bili smo prica težkih besed.To naj se javno razresi
albis
27. 03. 2026 15.49
Kaj bo tozil navadno zgubo, vaskega pijancka. 😂😂😂 Mentalo sibko osebo, ki verjame, da je JJ najel tujo obvescevalno skupino, ki je prisla na ocem vseh na sestanek na sedez SDS 😂😂😂 ne mores verjeti kaksne butaste ovce imamo pri nas. 😂😂😂
Opazujemvas007
27. 03. 2026 15.50
Saj se bo, Janša se naj še malo spreneveda in laže pa bomo vsi brali o tem.
Krompir3
27. 03. 2026 15.43
Od 1 do 15 let....,če je vse res. Lahko tudi 30 let.
nelika123
27. 03. 2026 15.43
Tozit mora se uno iz 8.marca,da bo dokaze predložila na sodišcu
DAN ODPRTIH VRAT
27. 03. 2026 15.42
Priznaj poraz in ne sramoti se več
DAN ODPRTIH VRAT
27. 03. 2026 15.42
Jaz sem slišal,da imata tud ta dva premajhna nabiralnika
mario7
27. 03. 2026 15.42
Zakaj bi preklicevala, če je res? Kaj jj ni jasno?
royayers
27. 03. 2026 15.41
mah, to je noro. slovenija je propadla drzava. jansa, ti si _______.
siFBI
27. 03. 2026 15.41
A tale Janša je že pozabu kako je imenoval slovenski narod med protesti??? Si se kdaj opraviču??24ur.com/novice/slovenija/janseva-stranka-ne-vidi-protestnikov-temvec-zombije.html
