V bran novinarki, ki jo blati Janša, stopili ugledni NY Times, Euronews in inštitut Jacquesa Delorsa

Novinarka vplivnega bruseljskega spletnega medija Politico je v članku o "slovenski vojni proti medijem" zapisala, da "vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara". Janša jo je napadel, da je citirala skrajno levičarske neznane vire in zanemarila vire z integriteto: "Naročeno ji je bilo, naj ne pove resnice." V bran so ji stopili novinarski kolegi in uredniki priznanih medijev, pa tudi inštitut Jacquesa Delorsa v Berlinu. Urednik Euronewsa je Janšo celo pozval k intervjuju: "Samo povejte, kdaj in kje!"

Politico je včeraj na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci objavil obširno analizo glede medijev v Sloveniji in zapisal, da "napadi premierja Janeza Janše ustvarjajo ozračje strahu"in da "vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara." "Desničarski populistični voditelj, občudovalec Donalda Trumpa, je STA označil za 'nacionalno sramoto'. Javno RTV je obtožil, da širi 'laži' in zavaja javnost, v tvitu pa dodal, 'očitno vas je preveč in ste predobro plačani'. Ta mesec pa je premier označil RTV in zasebno televizijo za 'neodgovorne razširjevalce virusa," je zapisala novinarka Lili Bayer. Kaj se zgodi, če se zameriš slovenskemu premierju Janezu Janšioz. kritično poročaš o njem, je kaj kmalu občutila na lastni koži. Janša jo je namreč na Twitterju osebno napadel in zapisal, da ji je bilo naročeno, "naj ne pove resnice", zato je večinoma citirala "neznane vire ekstremne levice in namenoma zanemarila vire, ki imajo imena in integriteto". "To je žal Politico – laganje za preživetje," je še zapisal, pri čemer pa je v angleščini narobe črkoval besedo laganje – namesto lying je napisal laying, kar v prevodu pomeni ležati.

icon-expand Janez Janša pravi, da je bilo novinarki naročeno, naj "ne pove resnice". FOTO: Miro Majcen

V uglednih medijih zgražanje in pozivi k ukrepanju Njegov zapis je sprožil burne odzive novinarjev in urednikov uglednih svetovnih medijev in inštitucij, ki so Bayerjevo pohvalili, pristojne pa pozvali k ukrepanju. Dopisnica New York Timesa iz Bruslja Matina Stevis-Gridneff je zapisala, da je slovenski predsednik vlade osebno napadel novinarko Politica in njen celoten izdelek, ki je bil "izjemna zgodba o zatiranju medijev v Sloveniji".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Če član Evropskega sveta odkrito blati novinarko, v tem primeru Lili Bayer, za kritično poročanje, to ne bi smelo ostati neopaženo. Čas je, da spregovori predsednik Evropskega sveta in njegovi sodelavci. Tole bi moralo biti enostavno," je zapisal Lucas Guttenberg z inštituta Jacquesa Delorsa v Berlinu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Hej, Janez Janša, dajmo, naredimo intervju brez prekinitev! Samo povejte, kdaj in kje," pa je predsednika vlade pozval politični urednik Euronewsa Darren McCaffrey.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Politico: Znotraj slovenske vojne proti medijem In s čim je Bayerjeva, ki se je pogovarjala z več kot desetimi slovenskimi novinarji, tudi uredniki javnih medijev, tako razburila Janšo? Kot je zapisala v članku, ga številni obtožujejo, da spodbuja sovraštvo do novinarjev in urednikov v javnih medijih, "rezultat tega pa so grozilni telefonski klici, pisma, elektronska sporočila in objave na družbenih medijih. Novinarji opozarjajo, da jih je ta pritisk vodil v samocenzuro, nekateri uredniki pa so zaradi groženj poklicali policijo".

Janša je za Politico povedal, da sta on in njegova stranka tista, ki se soočata z grožnjami - in pokazal na protivladne protestnike, ki so posvojili frazo smrt janšizmu - analogijo na jugoslovansko partizansko parolo.

"Čeprav nekateri novinarji pravijo, da lahko poročajo kot običajno, pa mnogi, ki pokrivajo delo vlade, pravijo, da se politični pritisk pri njihovem vsakodnevnem delu močno čuti, kar vpliva na poročanje o vprašanjih, kot so madžarske investicije v Sloveniji, vloga skrajno desnih gibanj v državi in celo Janševo poveličevanje Trumpa na Twitterju." Bayerjeva pojasnjuje tudi, da ni sporna samo retorika, ampak je Janševa vlada poleti predlagala spremembe medijske zakonodaje, "ki bi povečala vpliv države na STA in zmanjšala financiranje RTV". "Državno financiranje tiskovne agencije je bilo konec leta tudi začasno ustavljeno, kar vzbuja skrbi glede njene prihodnosti." "Janševe poteze neposredno nasprotujejo standardom EU glede medijske svobode. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova je lani izjavila, da bi novinarji morali imeti možnost poročanja brez strahu ali protekcije," so še zapisali pri Politicu in opozorili, da se zaskrbljenost glede medijske svobode in pluralnosti krepi po večini Srednje in Vzhodne Evrope.

icon-expand Članek o Sloveniji v Politicu. FOTO: Politico

Odziv vlade: Izjemna politična pristranskost Na članek so se odzvali na Ministrstvu za kulturo, njihove tvite pa je poobjavil tako Janša kot tudi vlada. Kot so zapisali, Politico v članku o "fantomski vojni z mediji" v Sloveniji kaže izjemno politično pristranskost. Med "dejstvi", ki so jih našteli, so zapisali, da so slovenski zasebni mediji "pretežno v lasti levih medijskih tajkunov" in da je vlada prek medijskega razpisa pretežno levim medijem podelila 2,6 milijona evrov in še na desetine milijonov iz interventnih sredstev za blaženje posledic koronavirusne bolezni.

S Politicom se je pogovarjal tudi zunanji minister Anže Logar, ki je dejal, da so problem neprofesionalni novinarji in da je treba narediti razliko med "političnim aktivizmom in novinarstvom". "V Sloveniji pa je popolna svoboda tiska," je zatrdil.

"Premier je bil kritičen do medijev, ki so poročali tako, da so ljudje začeli podcenjevati koronavirusno bolezen in zato niso spoštovali varnostnih epidemioloških ukrepov, a nikoli ni posegal v uredniško samostojnost,"so pojasnili in dodali, da novinarji, če jih je "strah" poročati o madžarskih investicijah v Sloveniji, tega gotovo ne kažejo, saj o tej temi veliko poročajo. Dodali so tudi, da je analiza o medijski pluralnosti, ki jo je opravila Fakulteta za medije, pokazala, da imajo večinski mediji močno protivladno, opozicijsko medijsko držo, leva stališča pa prevladujejo nad desnimi, "kar je v nasprotju z anonimnimi poročili, da so novinarji prisiljeni v samocenzuro". RTV Slovenija ne bo ostala brez sredstev, pač pa bo majhen delež RTV naročnine, ki bo prenesen na druge medije, nadomeščen z liberalnejšo zakonodajo na področju oglaševanja, so še dodali.