Janša naj bi bil nezadovoljen z delom Peterleta, a ta ostaja na čelu VSO

Po besedah Peterleta so se pogovorili in se odločili, da zbor premaknejo na jesen, med drugim tudi zato, ker nekateri niso dobili vabila. Sam je, kot je dejal, povedal, da bo "držal organizacijo v območju poslanstva in kompetenc, ki jih ima", kot tudi, da "ob tako polarizirani Sloveniji ne potrebujemo še polariziranega združenja". Na vprašanje, ali so se s tem napetosti v VSO pomirile, pa je odgovoril, da so se "nekoliko ublažile".

Eden od dveh podpredsednikov, Krkovič, je pred zborom ocenil, da je razprava o delu vodstva namenjena predvsem njegovi zamenjavi, kar je posledica podpore Robertu Golobu, ki jo je izrazil, ko je ta ostal brez soglasja za nov mandat na čelu Gen-i.