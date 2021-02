Janša naj bi se znesel nad pravosodno ministrico

Prav tako naj bi premier Kozlovićevi omenjal odstop in ji navrgel, da bi morala preprečiti, da predlagana imenovanja, ki mu niso po godu, pridejo na vlado. Ministrica naj bi to prenašala povsem mirno in da je v preteklosti vlada imenovanja na predlog ministrice opravila v najkrajšem času, tokratna vlada pa je prakso spremenila, ker naj jim imena ne bi bila všeč, njihova imenovanja ne pridejo na sejo vlade.

Spomnimo

Kot smo poročali, na imenovanje že dlje časa čaka tudi pet državnih tožilcev. Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je novembra dejala, da ne pozna razlogov, zakaj vlada še ni odločila o petih predlogih za imenovanje državnih tožilcev, je pa ministrstvo že večkrat prosilo, naj se imenovanje uvrsti v odločanje na sejo. Na vladnem uradu za komuniciranje so takrat pojasnili, da se želi vlada pred odločanjem temeljito seznaniti s predlogi.

Ministrstvo za pravosodje je namreč na vlado septembra in oktobra 2020 posredovalo 10 predlogov za imenovanje državnih tožilcev. Do zdaj je vlada odločila o petih predlogih in tako imenovala tri okrajne državne tožilce, enega okrožnega državnega tožilca in eno vrhovno državno tožilko, o petih predlogih pa vlada še ni odločala.

Kozlovičeva je takrat pojasnila, da pet predlogov, ki jih je podalo ministrstvo, še ni bilo uvrščenih v informacijski sistem, kot to predvideva poslovnik o delovanju vlade. Poslanka Heferletova je takrat sicer ocenila, da vlada predlogov, h katerim je podal pozitivno oceno tudi Državnotožilski svet, ne želi potrditi iz političnih razlogov.

Na vladnem uradu za komuniciranje pa so zaSTA navedli, da vlada predlogov še ni obravnavala, ker se mora pred kakršnim koli odločanjem temeljito seznaniti z njimi, "kar terja nekoliko več časa".

Postopek imenovanja tožilcev je tak, da ministrstvo za pravosodje pripravi razpis in po pridobljenem dokončnem mnenju Državnotožilskega sveta poda predlog na vlado. Državnotožilski svet pri podaji dokončnega mnenja opravi preizkuse strokovnega znanja, osebnih lastnosti, sposobnosti in veščin, ki so potrebne za opravljanje dela državnega tožilca. V okviru dokončnega mnenja nato razvrsti kandidate glede na oceno o primernosti za imenovanje in utemelji razloge za sprejeto razvrstitev. Na podlagi prejetega dokončnega mnenja minister za pravosodje poda predlog vladi za imenovanje tistega kandidata, ki ga je Državnotožilski svet ocenil kot najprimernejšega za imenovanje.