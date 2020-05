Janša nakazal možnost preklica epidemije še ta mesec. Kaj to pomeni?

Premier Janša je v uvodu izredne seje, na kateri obravnavajo vladno poročilo o nakupu zaščitne in druge opreme, dejal, da epidemiološka slika v Sloveniji omogoča skorajšnji preklic splošne epidemije. Po njegovih besedah zdaj prehajamo iz obdobja epidemije v obdobje nevarnosti izbruha drugega vala, kar omogoča, da se mnogi splošni ukrepi prekličejo. Kaj bi preklic epidemije pomenil za podjetja, ki prejemajo pomoč iz korona paketa?

Premier Janez Janša je v državnem zboru napovedal, da bi lahko še ta mesec preklicali splošno epidemijo."Slovenija je v teh dveh mesecih epidemijo ukrotila. Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, s katerim se iztekata tudi prva dva korona paketa," je dejal v uvodu svoje predstavitve na izredni seji v Državnem zboru (DZ). Prva dva korona paketa se iztečeta 31. maja. Janša je ob tem dejal, da je bilo vladno načrtovanje do dneva natančno. Če jutri ne bo preklicana epidemija, se ukrepi iz korona zakona avtomatično podaljšajo za en mesec Kaj bi preklic epidemije še v tem mesecu pomenil za podjetja in posameznike, ki so v času epidemije upravičeni do pomoči iz protikoronskih paketov? Na ministrstvu za finance odgovarjajo: "20. člen ZIUZEOP določa, da se ukrepi, za katere je zakon določil njihovo veljavnost do 31. maja 2020, podaljšajo za 30 dni, če epidemija ni preklicana do 15. maja 2020. Do podaljšanja veljavnosti ukrepov torej pride neposredno na podlagi veljavnega zakona, zato sprejem posebnega akta ni potreben. Ob tem pa lahko na podlagi pooblastila iz 109. člena ZIUZEOP vlada Državnemu zboru predlaga prenehanje veljavnosti zakona v celoti ali v njegovih posamičnih delih tudi pred potekom rokov, če oceni, da to utemeljujejo spremenjene razmere."

Janez Janša je napovedal skorajšnji preklic epidemije FOTO: 24ur.com

Janša je sicer ob tem poudaril, da bo preklic možen le, če se epidemiološka slika do takrat ne bo bistveno pokvarila. Slovenija po njegovih besedah sicer zdaj prehaja iz obdobja epidemije v obdobje nevarnosti izbruha drugega vala, ko bodo možni posamični izbruhi. "Kar omogoča, da se mnogi splošni ukrepi prekličejo. Ostajajo v veljavi zgolj nekateri specifični," je dejal. Dejal je, da se bo epidemija verjetno formalno končala konec tega meseca, a je opozoril, da imamo pred vrati recesijo. Da bi epidemijo preklicali še do konca meseca je precej drzna napoved. Še včeraj je namreč vodja strokovne skupine Bojana Beović dejala, da s strokovnega stališča razloga za preklic še ni, čeprav so podatki spodbudni. Opozorila je namreč na možnost vnosa virusa iz tujine ob odpiranju meja, pa tudi na to, da še ne moremo ocenjevati posledic prvega sproščanja ukrepov. Dodala je, da večina populacije ni zaščitena, saj prekuženosti ni, prav tako pa je opozorila, da v Sloveniji prav gotovo še obstajajo neodkrita žarišča. "Preklica epidemije ne more biti, razen če bi jo preklicali iz političnih razlogov – s strokovnega stališča epidemija še traja," je opozorila. Janša je sicer danes tudi pripomnil, da je bila epidemija 12. marca razglašena nezakonito, saj jo je razglasil pristojni minister in ne vlada. Menil je, da Šarec tega ni hotel narediti, zato je tedanji minister za zdravje Aleš Šabeder "to naredil na svojo roko".