Janša namesto napisanega opravičila objavil zgolj odsek iz sodbe

Po dolgotrajnem sodnem postopku je julija letos Višje sodišče v Celju v celoti pritrdilo zamudni sodbi velenjskega okrajnega sodišča, ki je razsodilo, da mora predsednik SDS Janez Janša stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti zaradi svojih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Očitno je sodba tako zelo morila predsednika SDS, da ni moral spati in je zato okoli ene ure zjutraj na svojem Twitter profilu objavil sodbo, v kateri je navedeno, s katerimi besedami se mora opravičiti prvak SDS stranki SD, zraven pa objavil fotografijo s povečanim odsekom iz sodbe, ki vsebuje te besede. Ni pa opravičila sam napisal, kot predvideva sodba, pač pa je zgolj objavil fotografijo.

Spomnimo

SD je v začetku julija na Okrajnem sodišču v Velenju vložila tožbo proti Janši zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Okrajno sodišče v Velenju je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši so naložili tudi plačilo stroškov sodnega postopka.

Višje sodišče v Celju je 6. julija zavrnilo pritožbo Janše in v celoti potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sodba z dne 21. oktobra 2021 je tako postala pravnomočna. Glede na sodbo mora Janša stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti zaradi njegovih javnih izjav.