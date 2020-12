Janša napovedal srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije o ekonomski coni

Dogovorila sta se, da se bodo glede izključne gospodarske cone, ki jo nameravata v Jadranu razglasiti Italija in Hrvaška, v najkrajšem možnem času s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom osebno sešli na tristranskem srečanju.

Predsednik vlade Janez Janša je sporočil, da ga je Giuseppe Conte v luči dobrososedskih odnosov obvestil o namenu in razlogih za razglasitev izključne ekonomske cone v Jadranu.

Načrt o razglasitvi cone je Di Maio razkril med nedavnim obiskom v Zagrebu in k podobni razglasitvi pozval tudi Hrvaško. Tam so napovedali, da bodo hrvaško izključno-gospodarsko cono razglasili do konca jesenskega zasedanja parlamenta.

Razglasitev izključne gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov ter tudi energije morja in vetra.