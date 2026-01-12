Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Janša napovedal ukinitev financiranja, Svoboda: Napad na demokracijo

Ljubljana, 12. 01. 2026 11.53 pred 1 uro 2 min branja 150

Avtor:
STA
Nevladne organizacije

Poslanka Svobode Tereza Novak je poudarila, da je nedavna napoved predsednika SDS Janeza Janše o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij v primeru ponovnega mandata SDS napad na demokracijo. Janša po mnenju Novak ukinitev financiranja organizacij, ki so izjemnega pomena, napoveduje v strahu pred kritiko in izkorišča za razdvajanje.

"Nevladne organizacije v Sloveniji predstavljajo enega od temeljev naše demokratične ureditve," je v današnji izjavi za medije v DZ dejala Tereza Novak, pred nastopom poslanske funkcije sicer izvršna direktorica Slovenske filantropije.

S tem se je Novakova odzvala na izjavo predsednika SDS Janeza Janše, ki je prejšnji teden na pogovornem večeru s podporniki v Mengšu med drugim dejal, da bo nevladnikom "zaprl pipice", ko bo SDS po DZ volitvah ponovno prevzela oblast.

Tereza Novak
Tereza Novak
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija groženj "zaradi ideološkega boja" ne sme dovoliti in sprejeti kot dejstva, meni Novak. S tem ne napada samo nevladnih organizacij, ki so organizirana civilna družba, ampak tudi institucije, ki varujejo človekove pravice, kot sta Varuh človekovih pravic in Komisija za preprečevanje korupcije. To pa čaka Slovenijo, "če bomo prepustili oblast Janši in somišljenikom", je ocenila.

Preberi še Janša napoveduje 'zapiranje finančnih pipic' nevladnikom

Omenjena napoved Janše je posledica strahu pred kritičnimi glasovi nevladnih organizacij in drugih, je dejala poslanka. Povedala je, da so jih že vajeni iz prejšnjega mandata, med drugim s finančnim izčrpavanjem Slovenske tiskovne agencije.

"Noben od nas si ne zna predstavljati Slovenije, kot je zdaj, brez nevladnih organizacij, ki so tkivo povezovanja, ko je treba," je poudarila Novakova. Pri tem je omenila izredne dogodke, kot so poplave, ko so se nevladne organizacije množično odzvale. Kot je dodala, "brez dobrih, učinkovitih nevladnih organizacij te solidarnosti ne bi bilo v tej meri, kot jo izkažemo vedno znova".

Država namreč nima vedno odgovora, zato mora vlagati v razvoj in usposobljenost nevladnih organizacij, saj da so tiste, ki lahko hitro in brez posebnih birokratskih ovir pomagajo, je dejala.

Poudarila je tudi, da so med nevladniki mnogi, ki delujejo na področju sociale, zdravstva in šolstva. Denar prejemajo na podlagi javnih razpisov in javnih naročil, delo pa morajo upravičiti z mnogimi dokazili.

tereza novak janez janša nevladne organizacije financiranje

Ugrabljeni Belokranjec ne bo dobil odškodnine

KOMENTARJI150

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
12. 01. 2026 13.37
Napad na demokracijo so prav ti NVOji, ki so levosučni in skupaj zatirajo drugače misleče, pa polna usta demokracije so jih dobrotnikov. UKINIT FINANCIRANJE LENOB!
Odgovori
+1
1 0
dante_
12. 01. 2026 13.37
Kakšno sprenevedanje, noben ne bo ukinil koristnih organizacij kot zso gasilci, itd..... Ve se dobro kdo je mišljen pod NVO, to so razne levičarske aktivistične organizacije za podporo trenutni oblasti. Saj da je nekdo financiran iz davkoplačevalskega denarja in ne dela nič je nekako še za razumeti, bolj težko sicer, ampak ti levi NVO-ji ki jih plačujemo, ne samo da nič ne delajo, da delajo škodo in jih za to plačujemo, to je pa res težko razumeti.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
12. 01. 2026 13.36
Marija sveta, una fora k se daje kakim ne vem društvom,. o katerih govori veliki Vodja je kaplja v morje celega budžeta vsega. Kaj a boste nehal financirat invalidske in gasilske organizacije?? Država s tem financira v bistvu tisto, kar sama ne dela ane....Sicer pa je Zavod sv. Stanislava zelo na visokem mestu, a bo to tud skenslal? Janša bo naredil to, da bo un fleksibilni del dal svojim medijem, tako kot je že naredil in to je to. Tako kot so izpadli razni radii lokalni, ampak je šlo vse v Noro24. Ste pa inteligentni, da verjamete neki tazga res ! Kovačeva ne dobi evra od Slovenije, tako da nehajte. Prav tako NSI-jev inštitut unga Kreka al kaj je ne dobi. Sej je vse dostopno, pa lahko pogledate. vam jaz povem, da ne bo naredil nič, ampak bo potem vse utihnilo. Raje naj pove, kako pere denar preko financiranja romske problematike, k jo je sam uvedel in koliko je njegova občina Grosuplje to namenila in kaj je delala. Podatki kažejo vse, medtem ko je MAcedoni to vse porabil in pokazal, tudi to je res ! Tako kot bo zmanjšal davke anede pri 212 občinah v RS, joooj kaj mu vse ne nasedate res !
Odgovori
-1
0 1
kunccix
12. 01. 2026 13.36
Ne bo za vse ukinil! Za RKC bo še povečal, ker ga kujejo v nebo in navijajo zanj. On pa tako kot vedno oz. tako kot je že enkrat izdal svojo državo, bo še enkrat in še velikokrat, vse za svoje koristi
Odgovori
+2
2 0
janezeki
12. 01. 2026 13.36
Potem bo pa RKC bankrotirala!
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
12. 01. 2026 13.35
Lepo, da je Jufka že pred volitvami pokazal svoje namene..... podjarmiti si ves proračun in avtokratsko deliti denar. Brez kančka kritične presoje, kot vedno.
Odgovori
-1
1 2
kita 1111
12. 01. 2026 13.34
Gasilce nikoli ni financirala Država ampak požarni red je stvar občin katere tudi financirajo Gasilska Društva ,Slovenija premore cca 130.000 gasilcev od tega je 9% poklicnih ostali so prostovoljci
Odgovori
+0
2 2
pojtrarara
12. 01. 2026 13.35
prostovoljna gasilska drustva so vpisana v seznam NVO... in to ni jansari ukinil je jasno povedal, da tudi te ocitno... nehajte se zdaj izgovRJATI
Odgovori
+1
1 0
mr.poper
12. 01. 2026 13.32
Očitno je iz prvega referendum prišel z nekakšno številko o volilnih umetnikih oz. je dovolj -beb otov-- za manipuliranje ,ki so takrat dokazali umsko nerazvitost in potrjevali zakon iz leta 75 bravo os. sem bil mnenja da je v SLo. manj cepcev ,nedvoumno si zaslužijo takšnega predsednika vlade .
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
12. 01. 2026 13.31
Janša je Babo Vango pojedu
Odgovori
-2
0 2
Mikl
12. 01. 2026 13.30
Bravo Janez . tako se govori
Odgovori
+1
4 3
Stajerc22
12. 01. 2026 13.30
Zakaj se 8. Marec tretira kot nevladno organizacijo, imajo pa povsod prste zraven kar se vlade tice?
Odgovori
+7
8 1
300 let do specialista
12. 01. 2026 13.36
Ravno to je poanta, "neodvisni", a opredeljenu na levo na polno, kot "neodvisna trobila"...
Odgovori
0 0
kunccix
12. 01. 2026 13.37
Zato, ker to je. Težko razumete???
Odgovori
0 0
Orisei1
12. 01. 2026 13.29
Ojoj, a bodo potem kolesarji morali najti šihte, če ukinemo financiranje inštitutom? Saj ne morejo delati, to so navajeni delati od doma za inštitut in v petek pred žurom biciklirati pred parlamentom...
Odgovori
+6
7 1
pojtrarara
12. 01. 2026 13.31
a sploh predno pises neumnosti pogledas kdo je vse nvo???? ker ko prvega posredovalca ne bo, ce dozivis prometno ali srcni zastoj, zahvali se jansi ker jim je ukinil financiranje
Odgovori
+1
2 1
kunccix
12. 01. 2026 13.38
Ja in tudi RKC si naj sama župnike financira in plačuje davke in prispevke kot ostali državljani
Odgovori
0 0
frenk7
12. 01. 2026 13.29
Iz sklada, ki financira NVO je RKC največji porabnik,..... bo to veljalo tudi za farške?
Odgovori
-5
3 8
boslo
12. 01. 2026 13.31
Prav bi bilo
Odgovori
+1
1 0
Najpametnejši
12. 01. 2026 13.28
Čimprej ukiniti financiranje!
Odgovori
+4
5 1
Rainbow warrior
12. 01. 2026 13.28
Tudi če jih Slovenija ne bo več financirala, bodo še naprej financirani od Seroša.
Odgovori
+6
6 0
frenk7
12. 01. 2026 13.27
Smrt janšizmu,... Svoboda narodu, sicer bo narod končal pod janšizmom.
Odgovori
-6
2 8
300 let do specialista
12. 01. 2026 13.27
NVO so ustoličili nateg Svobodo.
Odgovori
+5
6 1
iskriv
12. 01. 2026 13.27
Lider SDS Janša je značajska kreatura , ki obsega vse od populizma, hudobnosti , klientelizma , korupcije , zavračanje demokracije , pomanjkanje moralnih načel in nenazadnje narcistično osebno motnjo . Vse te “ vrline “ desnaki priznavajo za svoje in jih malikujejo , kot malikujejo lik Janše . Janša je izoblikoval strategijo uničevanja političnih nasprotnikov z motom " umaži njegovo ime , naj se sam izvleče iz blata " , vsa strategija temelji na laži , potvarjanju , diskvlifikacijah in diskreditacijah , komprimitiranju in pri tem ne izbira sredstev in načina . Je zelo nevaren politik na kar so opozarjali mnogi njegovi nekdanji sodelavci .
Odgovori
-5
2 7
pojtrarara
12. 01. 2026 13.37
👏👏👏👏👏
Odgovori
-1
0 1
LeviTUMOR
12. 01. 2026 13.26
Lewwci spet zavajajo in se zagovarjajo na gasilce. 😁 Gasilcev in podobnih koristnih in normalnih nvojev noben nebo ukinil, zgolj levosucne nekoristne hasisarske in zdraharske parazite. Ce s tem vidite kej narobe, pomeni samo da je iz vami neki narobe.
Odgovori
+5
6 1
pojtrarara
12. 01. 2026 13.34
ocitno aleksandra spodaj motijo tudi resevalci, gasilci in prvi posredovalci, ker jih je navedel med spornimi prejemniki sredstev... zate pa vprasanje aha ti gasilcev ne bi, pa cerkvenih tud ne, sam tistih, k8mteb ne pasejo... a to je potem demokracija???? ali je to potem zares strankarska politicnA gniloba financiranja samo izbrancev... bo to slednje... ker ali je denar za vse ali pa nobenega samo to je potem demokracija, ker prVil morJo biti za vse enaka... samo vi sdsovci bi jih prilagajali po vsecnosti in vezah in koristih... s tem pa vse o sebi poveste
Odgovori
+0
1 1
Con-vid 1984
12. 01. 2026 13.24
Ni mi jasno, zakaj bi nekaj kar je NEVLADNO, prejelo en sam davkoplačevalski cent
Odgovori
+5
5 0
