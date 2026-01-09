Janša napoveduje 'zapiranje finančnih pipic' nevladnikom

Skoraj do zadnjega sedeža polna dvorana mengeškega Špas teatra, okoli 400 podpornikov lika in dela Janeza Janše in osnovna politična teza večera. "Na teh volitvah se pač iste prevarane da prodat. To je ugotovila tudi ta koalicija. In zdaj naenkrat vse tisto, kar bi morali narediti v tem mandatu, obljubljajo za naslednji mandat."

SDS-ov politični načrt je jasen. Po štirih letih v opoziciji, 22. marca merijo na ponoven prevzem oblasti. Pri tem pa stranka, ki ji javnomnenjske ankete že dve leti in pol merijo najvišjo podporo, ne namerava vladati za vsako ceno. "Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala manjšinskih vlad, ne bo sestavljala kriznih vlad, kot jih je že in potem plačevala ceno za to. Prihaja čas, ko bo ustavna večina v slovenskem parlamentu možna, ker so pač treningi taki - zunanji in notranji," je dejal Janša.

Ključnih kart, kdo bi SDS v državnem zboru lahko pomagal do 60 glasov - Nova Slovenija, Anže Logar ali še kdo drug - pa Janša ne razkriva. "Človek božji, počakaj malo do volitev. Saj se niti ne ve, katere stranke bodo izvoljene. Koalicije se delajo pač po volitvah."

Čeprav je do tam je še 72 dni, pa ima trikratni predsednik vlade prve poteze že pripravljene v rokavu. "Nevladniki, to je politična paravojska levice. Prva stvar, ki jo je treba narediti po volitvah je to, da se zaprejo pipice. Potem naj zaradi mene kolesarijo cele dneve."

"Mislim, da se lahko potem Janez Janša kar samoukine. Zato, ker vemo, da že leta mreža okoli njegove stranke in strankarski aparat dobivata milijone iz Madžarske, ki so pač nepojasnenjeni. Žal mi teh milijonov nismo videli. Inštitut 8. marec konkretno ne prejema davkolačevalskega denarja," pa na Janševe namere odgovarja Nika Kovač.

Prvak opozicije je bil oster tudi do ključnih vladnih projektov; dolgotrajne oskrbe, najemne stanovanjske sheme in pokojninske reforme, ki po njegovo to sploh ni. Spotaklnil pa e je tudi ob nekatere ključne kadre aktualne oblasti. "Minister za delo je postal nekdo, ki ni še nikoli v življenju delal. Pa tudi računati ni znal. Šef Slovenskega državnega holdinga, gospod Debeljak, njega je težje videti na televiziji kot tajne agentke CIE."

Medtem ko je Robertu Golobu priznal le eno izpeljano predvolilno potezo. "Model je mirno rekel, kaj bodo meni nižji davki. Še več denarja bi imel in bi ga zapravil za neumnosti. In to obljubo so vestno izpolnjevali."

Na drugi strani pa je po odmevnih prestopih in medstrankarskih trenjih premier Golob v torek na delovno kosilo povabil voditelje osmih strank. Poleg treh koalicijskih partneric je povabil tudi Prebiličev Prerod, Kordiševe socialiste, neparlamentarne Pirate ter Vesno in presenetljivo tudi Resnico - Zorana Stevanovića.