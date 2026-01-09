Naslovnica
Slovenija

Janša napoveduje 'zapiranje finančnih pipic' nevladnikom

Ljubljana , 09. 01. 2026 19.59 pred 50 minutami 3 min branja 106

Avtor:
Anže Božič
Janez Janša

Kaj pa dva meseca in pol pred parlamentarnimi volitvami sporoča Janez Janša? "Prva stvar, ki jo bomo naredili, je zapiranje finančnih pipic nevladnikom," je dejal sinoči na pogovornem večeru v Mengšu. Pri tem je svojim volivcem in podpornikom razložil, kako si predstavlja koalicijo za ustavno večino razuma in ostro kritiziral zapuščino Golobove vlade. Kako se je na njegove besede odzvala najbolj vplivna domača aktivistka Nika Kovač?

Skoraj do zadnjega sedeža polna dvorana mengeškega Špas teatra, okoli 400 podpornikov lika in dela Janeza Janše in osnovna politična teza večera. "Na teh volitvah se pač iste prevarane da prodat. To je ugotovila tudi ta koalicija. In zdaj naenkrat vse tisto, kar bi morali narediti v tem mandatu, obljubljajo za naslednji mandat."

SDS-ov politični načrt je jasen. Po štirih letih v opoziciji, 22. marca merijo na ponoven prevzem oblasti. Pri tem pa stranka, ki ji javnomnenjske ankete že dve leti in pol merijo najvišjo podporo, ne namerava vladati za vsako ceno. "Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala manjšinskih vlad, ne bo sestavljala kriznih vlad, kot jih je že in potem plačevala ceno za to. Prihaja čas, ko bo ustavna večina v slovenskem parlamentu možna, ker so pač treningi taki - zunanji in notranji," je dejal Janša.

Ključnih kart, kdo bi SDS v državnem zboru lahko pomagal do 60 glasov - Nova Slovenija, Anže Logar ali še kdo drug - pa Janša ne razkriva. "Človek božji, počakaj malo do volitev. Saj se niti ne ve, katere stranke bodo izvoljene. Koalicije se delajo pač po volitvah."

Čeprav je do tam je še 72 dni, pa ima trikratni predsednik vlade prve poteze že pripravljene v rokavu. "Nevladniki, to je politična paravojska levice. Prva stvar, ki jo je treba narediti po volitvah je to, da se zaprejo pipice. Potem naj zaradi mene kolesarijo cele dneve."

"Mislim, da se lahko potem Janez Janša kar samoukine. Zato, ker vemo, da že leta mreža okoli njegove stranke in strankarski aparat dobivata milijone iz Madžarske, ki so pač nepojasnenjeni. Žal mi teh milijonov nismo videli. Inštitut 8. marec konkretno ne prejema davkolačevalskega denarja," pa na Janševe namere odgovarja Nika Kovač

Prvak opozicije je bil oster tudi do ključnih vladnih projektov; dolgotrajne oskrbe, najemne stanovanjske sheme in pokojninske reforme, ki po njegovo to sploh ni. Spotaklnil pa e je tudi ob nekatere ključne kadre aktualne oblasti. "Minister za delo je postal nekdo, ki ni še nikoli v življenju delal. Pa tudi računati ni znal. Šef Slovenskega državnega holdinga, gospod Debeljak, njega je težje videti na televiziji kot tajne agentke CIE."

Medtem ko je Robertu Golobu priznal le eno izpeljano predvolilno potezo. "Model je mirno rekel, kaj bodo meni nižji davki. Še več denarja bi imel in bi ga zapravil za neumnosti. In to obljubo so vestno izpolnjevali."

Na drugi strani pa je po odmevnih prestopih in medstrankarskih trenjih premier Golob v torek na delovno kosilo povabil voditelje osmih strank. Poleg treh koalicijskih partneric je povabil tudi Prebiličev Prerod, Kordiševe socialiste, neparlamentarne Pirate ter Vesno in presenetljivo tudi Resnico - Zorana Stevanovića. 

Preberi še Golob želi strniti vrste: na kosilo povabil osem strank


janez janša volitve nevladniki

Razrešeni ravnatelj zadoščenje išče na sodišču

Sejem Informativa: mladi izbirajo prihodnje poklice

KOMENTARJI106

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
09. 01. 2026 20.50
Zadnji čas za to potezo. To je nujno in sprememba zakonodaje ki postavlja nvo je v stranko v postopku. Dokler ne prejmejo podkupnin ne dajo soglasja in zaradi tega se pri nas nič ne sme. Vetrnih elektrarn ni zaradi te norosti, obvoznic ni zaradi te norosti. Kmetom postavljajo vedno nove obveznosti ter ovire in pričakujejo nizke cene hrane. Če ti obljubi in izpelje ga je vredno voliti
Odgovori
+1
1 0
13klu?
09. 01. 2026 20.49
Ta Janez Janša je pozabil kaj je nekoč v Kumrovcu obljubil Titu in partiji
Odgovori
0 0
13klu?
09. 01. 2026 20.48
Lohka ga je srat če imaš botra na Madžarskem da te skrivoma financira
Odgovori
+1
1 0
pravica1
09. 01. 2026 20.48
Najprej naj zacne pri svojih. Tip je racunal 30 jurjev + ddv za dokumentarec o sebi.
Odgovori
+1
1 0
fljfo
09. 01. 2026 20.47
Tprej zavod Sv. Stanislava ne dobi nič?
Odgovori
+1
1 0
Svetec 2021
09. 01. 2026 20.47
Nikoli ne bom volil strank katere so bile na oblasti v času korone in so preganjali otroke z igral in uvajale policijske ure!!!!!!! NIKOLI
Odgovori
0 0
anatomija
09. 01. 2026 20.47
no , če s trem misli zapreti pipco tudi cerkvi potem ima sprejemljiv program . Če pa misli ves ta denar zopet vreči v cerkev pa je za pokopat
Odgovori
+1
1 0
kick.your-ass
09. 01. 2026 20.46
Letos bo orvic da ne bom geldal soocenj.. ker je jasno do bom proti tej vladi ki mi je dala na hrbet delo do 68 leta. Kateri zdrav clovek bo sprejel ne vem. Je pa dosti takkih umetnikov on inštitutov ki bi radi delali do 90 leta na moj račun 👌
Odgovori
+1
1 0
mario7
09. 01. 2026 20.46
Lopov jj.
Odgovori
+0
2 2
13klu?
09. 01. 2026 20.46
Ta bivši zagrizeni komunist in Titov učenec nam že dobrih trideset let laže in dela samo škodo in sramoto
Odgovori
+0
1 1
Hugh_Mungus
09. 01. 2026 20.43
Največja nevladna organizacija v Sloveniji je CERKEV! Največ davkoplačevalskega denarja jemlje. Mislite, da jih bo odrezal? 😄 Odrezal bo tiste male, ki so na očeh, medtem bo pa cerkev še naprej grabila milijone od države, utajevala davke z neobdavčenimi storitvami, za nameček pa še pobirala prostovoljne prispevke. Bolj ogabne NVO v Sloveniji ni, a nihče jim nima jajc stopiti na prste. Janša enako kot Trump računa na baivne, neizobražene in nestrpne ovčke.
Odgovori
+4
8 4
kick.your-ass
09. 01. 2026 20.48
Ni nakvecja in ne jemlje najvec.. makvec jemlje zoki s svojo oragnizacijo. Samo najemu so odpisali 100 mil dolga. Ta skorumpirana banda. Pravim odpisali, stevajev nisem štel od jurčkov 👌
Odgovori
+0
1 1
Perrun
09. 01. 2026 20.43
Lol, ker cenen populzem. Torej gasilcem in karistasu in zavodu sv. Stanislava, ki so najvecji porabniki???
Odgovori
+4
6 2
BMReloaded
09. 01. 2026 20.42
Tudi ti nasvidenje jajo
Odgovori
+4
7 3
yss
09. 01. 2026 20.41
Nič ne bo..kot bivši kriminalec ne bo dobil potrdila o nekaznovanju, torej ,ne more biti predsednik vlade..
Odgovori
+7
10 3
SDS_je_poden
09. 01. 2026 20.41
Ni kaj, prima komunist se stara, peša... Narava dela svoje.
Odgovori
+4
7 3
berger 2
09. 01. 2026 20.40
Kaj pa "naša" Nika k. Kdo njih financira. Potujejo po svetu. Malo v Evropi in malo po Južni Ameriki in to Nika v POSLOVNEM razredu, ki je po navadi več kot enkrat dražji. Ta vlada na veliko financira NVO - je z desetinami miljonov. Ob tem pa je na razpisu kmetijskega ministrstva za gorske kmetije zmanjkalo denarja. Od predvidenih 20,mio € je ostalo samo cca 7 mio € za razdeliti ( ostalo je bilo "razporejeno" drugam Tako je bilo odobrenih manj kot 1/3 vlog. Imamo lepo urejeno hribovito pokrajino.Kdo bo to negoval, če mladi hribovske kmetije ne bodo imele naslednika ??? Sicer pa ta vlada dela vse proti podeželju. Je vlada levih ljubljanskih škricev
Odgovori
-5
3 8
AleksanderS
09. 01. 2026 20.40
A ze kolesarjo po LJ v tem Mrazu - nevladniki … a je bela Lj ?
Odgovori
-1
5 6
lusma00
09. 01. 2026 20.47
Aleksaner na trstenjakovi sevpasejo ovce...pohiti ker boš vse zamudil
Odgovori
0 0
proofreader
09. 01. 2026 20.40
Nika denar prejema iz tujine. Študij v ZDA ji je plačeval Obama, njemu pa Jeff Bezos. In potem je Nika fajtala proti Bezosu.
Odgovori
+0
4 4
palinko74
09. 01. 2026 20.39
princ crne teme se je zbudu
Odgovori
+4
7 3
proofreader
09. 01. 2026 20.39
V času referenduma je Nika prejela denar iz tujine, kar je prepovedano. Ampak so rekli, da ni nič spornega, ker so jim denar nakazali po referendumski kampanji.
Odgovori
-1
5 6
