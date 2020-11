'Janša v naslednjih štirih letih ne more računati na vabilo v Belo hišo'

Ruski, brazilski in kitajski predsednik ter slovenski premier Janez Janša so eni redkih državnikov, ki še niso čestitali zmagovalcu ameriških volitev Joeju Bidnu. Janša deli celo teorije zarot o volitvah in goljufijah na njih. Na njegove tvite se je zdaj odzval tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Do Janševih tvitov pa je veliko bolj zadržan zunanji minister Anže Logar, ki meni, da komunikacija premierja ne bo imela negativnih posledic za odnose med ZDA in Evropsko unijo, niti med ZDA in Slovenijo.

Za "Trumpov alter ego" oziroma kar za "slovenskega Donalda" so Janeza Janšo označili pri nemškem Spieglu. Nemški kolegi so zapisali, da jih ne preseneča, da slovenski predsednik vlade rad tvita, da pa je zanimiva manična gorečnost, s katero Janša občuduje Trumpa. PREBERI ŠE Tuji mediji o Janši: slovenski Donald in evropski poraženec ameriških volitev Podobnih analiz karakterja našega premierja v evropskih medijih ne manjka, a zunanji minister Anže Logar meni, da provokativna komunikacija Janše ne bo imela bistvenega vpliva na vlogo Slovenije znotraj evropske skupnosti."Ne vem, zakaj bi to kakor koli vplivalo na položaj Slovenije v Evropski uniji. Slovenija je zelo aktivna znotraj Unije in se intenzivno pripravlja na predsedovanje," pravi zunanji minister. Da Janševi tviti v Bruslju niso naleteli na odobravanje, pa je opozoril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Unija si je želela predvsem usklajenega odziva držav članic na ameriške volitve. "Skoraj brez izjeme je ta odziv usklajen. Časovno, vsebinsko in tudi sicer," je dejal. Izjema pa je bil prav Janša. A nekatere kritike šefa so očitno celo razveselile Logarja. "Me pa veseli, da mnogi sogovorniki, ki so še pred pol leta z nekim dvomom gledali na postavljanje transatlantskih odnosov visoko na agendo, danes tudi sami postavljajo te odnose med ključne," je povedal. Logar je ob tem napovedal ambiciozne načrte slovenske diplomacije, da bi v času slovenskega predsedovanja Uniji prišlo do srečanja z ameriškim predsednikom. "Treba je poudariti, da vrhunskega srečanja na ravni predsednika vrha EU ni bilo že od leta 2014," je še dejal Logar. Janševi ekipi je sicer ob predsedovanju Uniji leta 2008 v Slovenijo uspelo pripeljati Georgea Busha. A po mnenju nekdanjega ameriškega veleposlanika na Hrvaškem Petra Galbraitha bo ponovitev visokega srečanja praktično nemogoča. "Janša v naslednjih štirih letih ne more računati na vabilo v Belo hišo. Bizarno se je vpletati v ameriške volitve, še bolj bizarno pa se je opredeliti za kandidata, ki je izgubil volitve," je povedal Gilbraith kolegom z Večernjega lista.