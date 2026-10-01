Janša: Nismo pod vodo, zato lahko izzive rešimo

Po Janševem prepričanju je država na prelomni točki glede določanja prihodnje smeri razvoja. Glavni problem prvi med ministri vidi v preobsežnem državnem aparatu z 22.000 predpisi in skoraj 200.000 zaposlenimi v javnem sektorju. Premier je hkrati kritiziral uvoz poceni delovne sile in izpostavil lanskih 150.000 izdanih delovnih dovoljenj za tujce.

"Nekdo, ki pride s Kosova in dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še družino, pač z nacionalnega vidika ni dodana vrednost," je dejal. Opozoril je na zgrešeno migracijsko politiko in opomnil na hitro približevanje sosednje Hrvaške slovenskemu gospodarskemu standardu.

Država je po Janševih besedah v preteklem času zgolj krpala luknjo v proračunu zaradi pokritja stroškov nedavne reforme plač v javnem sektorju, izplačila obvezne božičnice oz. zimskega regresa in rekordnega dviga minimalne plače.

Kljub temu je premier izpostavil tudi številna pozitivna dejstva o razmerah v državi. Pred zbranimi menedžerji je poudaril, da življenje v Sloveniji ni slabo in spomnil na zvišane napovedi gospodarske rasti. "Nismo pod vodo in nismo potopljeni, zato lahko izzive rešimo brez kriznega zategovanja pasu," je bil jasen.