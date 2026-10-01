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Slovenija

Janša: Nismo pod vodo, zato lahko izzive rešimo

Portorož, 01. 10. 2026 17.44 pred 1 uro 2 min branja 74

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša

Življenje v Sloveniji ni slabo, a nujna je nova smer razvoja, je na Managerskem kongresu v Portorožu povedal predsednik vlade Janez Janša. Premier je ob tem ostro kritiziral po njegovem prepričanju preobsežno državno birokracijo in poudaril pomen prihajajočega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

Po Janševem prepričanju je država na prelomni točki glede določanja prihodnje smeri razvoja. Glavni problem prvi med ministri vidi v preobsežnem državnem aparatu z 22.000 predpisi in skoraj 200.000 zaposlenimi v javnem sektorju. Premier je hkrati kritiziral uvoz poceni delovne sile in izpostavil lanskih 150.000 izdanih delovnih dovoljenj za tujce.

"Nekdo, ki pride s Kosova in dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še družino, pač z nacionalnega vidika ni dodana vrednost," je dejal. Opozoril je na zgrešeno migracijsko politiko in opomnil na hitro približevanje sosednje Hrvaške slovenskemu gospodarskemu standardu.

Država je po Janševih besedah v preteklem času zgolj krpala luknjo v proračunu zaradi pokritja stroškov nedavne reforme plač v javnem sektorju, izplačila obvezne božičnice oz. zimskega regresa in rekordnega dviga minimalne plače.

Kljub temu je premier izpostavil tudi številna pozitivna dejstva o razmerah v državi. Pred zbranimi menedžerji je poudaril, da življenje v Sloveniji ni slabo in spomnil na zvišane napovedi gospodarske rasti. "Nismo pod vodo in nismo potopljeni, zato lahko izzive rešimo brez kriznega zategovanja pasu," je bil jasen.

Janez Janša v DZ
Janez Janša v DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

"Referendum ključna bitka"

Prihajajoči referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je Janša označil za ključno bitko med "konceptom razvoja in konceptom zavisti", pri čemer bo referendumski rezultat po njegovem prepričanju dolgoročno določil usodo slovenskega poslovnega okolja. Odločitev volivcev bo namreč, tako Janša, določila, kako cenjena sta znanje in trud, ob morebitni zmagi "protirazvojne smeri" pa državo po njegovih besedah čaka "neizbežen razvojni razkroj".

Predsednik vlade je ob tem ostro napadel ustavno sodišče zaradi odločitve, da referendum kljub očitni fiskalni naravi zakona dovoli.

Predsednik Združenja Manager Marko Lukić je v svojem nagovoru udeležencem kongresa medtem predstavil rešitve za dvig konkurenčnosti in višjo produktivnost. Dosedanje interventne ukrepe vlade je prepoznal kot nujnost. Gospodarstvenike je ob koncu pozval k takojšnjemu dvigu ambicij ter prevzemu odgovornosti, od države pa je zahteval sledenje podjetniškim idejam.

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janez janša kongres Manager

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KOMENTARJI74

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zmerni pesimist
01. 10. 2026 19.08
Bomo pa kmalu
Odgovori
0 0
enapi
01. 10. 2026 19.11
In to v dreku
Odgovori
0 0
baldahin
01. 10. 2026 19.07
Našo ladjo še vedno potiska naprej inercija stare dobre juge, vse dozdajšnje vlade so ladjo samo upočasnjevale.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
01. 10. 2026 19.07
Zakaj je najtemnejši od vseh?
Odgovori
0 0
LukaS8
01. 10. 2026 19.09
Ker je njegov oče Albanec. Rushiti se piše. Javna skrivnost, ampak določeni ljudje pač poznajo resnico. Jajo sicer seveda molči ampak obraz je nezmotljivo Albanskih potez...
Odgovori
0 0
Frotirka
01. 10. 2026 19.04
on, ki ga cel lajf plačujemo davkoplačevalci, on ki ni ustvaril niti 1 € dodane vrednosti, bo pametoval o javnem sektorju in državni upravi; pa kaj res vam ni jasno, da samo naklada…
Odgovori
+3
3 0
pojtrarara
01. 10. 2026 19.08
Jasno kot beli dan nam je enim, sds ovce pa pograbijo vse kar izusti, cetudi je najvecja neumnost, laz
Odgovori
0 0
dededetox
01. 10. 2026 19.01
pokonci nas drži geostrateška pozicija Slovenije in par uspešnih podjetij s Krko na čelu! dnevno se pokasira v obliki trošarin, davkov marž miljone, za kar se lahko zahvalimo enormnemu tranzitu preko Slovenije. V bistvu je slovenija "naplatna kučica" za vse ki želijo iz Balkana v EU in obratno! Brez tega bi moral Zoki spustiti provizije pod 10%, Vežnaver bi pa tudi zelo težko prodal Litijsko v 24 urah!!
Odgovori
+1
1 0
SLObunkeljn
01. 10. 2026 19.00
A ni ta tip malo narobe dojel Robina Hooda? Lih kontra …
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 19.00
V letih 2004-2008 je puklj uvozil 6000 Kosovarjev!
Odgovori
+5
5 0
jtrogar
01. 10. 2026 18.59
Trenutna vlada RS bo tako izigrala slovenski narod, da si še dolgo ne bomo opomogli. Poteka popolni amerikanizem. Plačljivo zdravstvo, šolstvo, nadzor nad javnim medijem, privilegije bogatim, zagovarjanje več kot očitnega genocida, druženje z vojnimi zločinci, sovraštvo do drugače mislečih, laž postaja resnica, ustvarjanje kaosa, rop pokojninske blagajne, rop zdravstvene blagajne,...Kadar ob novih interventnih zakonih gospodarska, obrtno-podjetniška, trgovinska, zdravstvena in kmetijska zbornica molčijo se narodu slabo piše. Kot Madžari sedaj sovražijo Orbana, bomo tudi mi Janševo vladanje, ko se bo vse to zgodilo. On igra na karto slovenskih vernikov, ki so naučeni poslušanja in ne razmišljanja o vsebini povedanega. To je zgodovinsko preizkušen recept. Počneš lahko vse, saj ti bo po spovedi in naloženi pokori vse odpuščeno. Kako lahko zagovorniki sedanje vlade zagovarjate ljudi, katerim je pobijanje več deset tisoč otrok normalno početje. Vera uči drugače. Pa ne zagovarjam prejšnje vlade, ampak to kar se dogaja sedaj nas bo pokopalo. Kaj bomo odgovorili našim otrokom ko odrastejo na vprašanje zakaj smo dopustili vse to. Prihaja črna doba avtokracije, naše življenje pa je tako kratko.
Odgovori
+2
2 0
BBcc
01. 10. 2026 18.59
Seveda nismo. A Janša je garancija, da bomo kmalu.
Odgovori
+0
1 1
Muki.
01. 10. 2026 18.59
Vsi na proteste proti temu ,da smo nad vodo .Jenul nam bo v govoru na Metelkovi povedal kako naprej.
Odgovori
-4
0 4
jamar0000
01. 10. 2026 18.57
A ne bi bilo lepo, ko bi se sedaj pogovarjali o povečanju zimskega regresa upokojencem, povečanju božičnice in podobno, er kakor je sam veliki vodja pravkar rekel, v Sloveniji se ne živi slabo, tako pa nam ti nateguni praznijo sklade kjer se je 10 let zbiral denar za pokojnine ob slabih časih, pa o nekih intervencijskih zakonih po katerih bodo bogati še bolj bogati in zato, da bo tako bo Vrtovec lahko Jenula preiskoval, jemalo se bo denar gasilcem, zdravstvu, civilni zaščiti, upokojencem in še marsikje, skratka same neumnosti in usvarjanje psihoze, da lahko ta psihopat vlada!
Odgovori
+4
5 1
MESE?AR
01. 10. 2026 19.07
Malo se spametuj.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 18.56
Še meseca julija 2026 je razlagal kako smo, šizofrenik!
Odgovori
+5
5 0
simc167
01. 10. 2026 18.53
Sociopat
Odgovori
+5
5 0
BBcc
01. 10. 2026 18.53
Smer Janša Orban. Zanj in elito dobra smer.
Odgovori
+7
7 0
Mens sana
01. 10. 2026 18.53
...........tovariš Janez ob govoričenju o preobsežni državni birokraciji zamolči, da se sam svaljka po parlamentu od 1991 leta, vmes je pokasiral del od 3.6 milijona evrov provizije za Patrie, s tem se ni zadovoljil, zaradi zastaranja dobi še 110 000 evrov, da ne govorimo o prodaji orožja TO v Bosno...............in kdo nam potem krade denar?.............
Odgovori
+5
5 0
Slavko BabIč
01. 10. 2026 18.57
pa koliko milijonov evrov je pokasiral še od TEŠ6!
Odgovori
+2
2 0
ZIPPO
01. 10. 2026 18.52
Pa kaj temu ni jasno??????Znižajte prispevke gospodarstvu in malim podjetnikom,ker se komaj prebijamo;!!!!❗Najbolj obdavčene in obremenjene plače v EU!!!!!A smo Švica????? Spelje naj se!!!!
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
01. 10. 2026 18.59
zippo, brigajo pukljavega mali podjetniki! glavno, da je zvišal marže Petrolu!
Odgovori
+1
1 0
simc167
01. 10. 2026 18.51
"Nekdo, ki pride s Kosova in dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še družino, pač z nacionalnega vidika ni dodana vrednost," je dejal Le kaj bi rekel njegov biološki oče na to, če bi bil še živ?
Odgovori
+7
7 0
ArkaMast
01. 10. 2026 18.48
Dobro nam gre, samo ne zaradi tebe, ne zaradi Mijića. Ja, vama gre pa res odlično.
Odgovori
+11
11 0
Hihitalec
01. 10. 2026 18.48
Kok vam je lepo. A sem lahko vaš prjatu?
Odgovori
+4
4 0
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