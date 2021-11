Janša: Nobenega pisma od Logarja glede odstopa Vizjaka nisem prejel

Gre za odzive politike po aferi 'glupi davki', ki smo ga razkrili v oddajo 24UR ZVEČER . Objavili smo pogovor med Vizjakom in tajkunom Bojanom Petanom, kjer je Vizjak Petanu svetoval, naj ne izpelje odkupa lastnih delnic, ker bi bilo to neumno, o tem pa ga je prepričeval tudi z besedami, da bo moral za odkup državi plačati davek. Z njim je barantal o tem, kdo bo sedel v nadzornem svetu Term Čatež, mu obljubljal tudi naklonjenost države pri prevzemu Term Olimje, če bo kooperativen, ob tem pa še izjavil, da bo, če bo treba, "strl jajca tudi kakšnemu sodniku" , da bi dosegel svoje.

Tudi Tonin je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da so bile besede ministra Vizjaka "posnete na nezakonit način v zasebnem pogovoru, neprimerne in nedostojne".

Vizjak je posnetke označil za zlepljenko, toda kasnejša objava daljšega pogovora, ga je demantirala. Pristnost pogovora je poleg strokovnjakov potrdil tudi Petan in zapisal: "Na vaše vprašanje glede dodatno objavljenega pogovora z gospodom ministrom Vizjakom lahko odgovorim le to, da je ta avtentičen posnetek sam po sebi absolutno dovolj zgovoren in da je vsakršen komentar popolnoma nepotreben."

"NSi je resna stranka, smo kredibilen koalicijski partner, tako da nikoli ne gremo na prvo žogo, stvari vedno preverimo in tistim, ki so česa obtoženi, damo možnost, da se o stvareh izrečejo. Potem se med seboj temeljito pogovorimo in sprejmemo odločitev," je odločanje o morebitni nadaljnji podpori ministru Vizjaku, ki ga bremenijo posnetki dogovarjanja z Bojanom Petanom, pojasnil Tonin. "Vizjaku sem jasno in glasno v obraz povedal, da po vsem tem ne more več računati na podporo NSi," je dejal. Verjame, da bo ta sam sprejel odločitev, ki bo "vse razbremenila", sicer je na potezi Janša, tretja možnost pa je interpelacija.

Vizjak pa je glede posnetkov njegovega pogovora s Petanom danes zapisal, da namerava vse očitke zavrniti z odgovorom na interpelacijo. Pet opozicijskih poslanskih skupin (LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP) je interpelacijo zoper njega vložilo konec oktobra.