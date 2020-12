Janša o dopolnilu SMC: Ni kaj, vrhunci vladavine prava #Zimbabve

Kot je vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga pojasnila v izjavi za medije ob robu seje DZ, na kateri obravnavajo tudi predlog sedmega protikoronskega zakona, so se za dopolnilo odločili glede na vse dogajanje v zvezi z nefinanciranjem STA za evidentno opravljanje javne službe.

"Seveda se povsem zavedam, da to nima zveze z epidemijo," je dejala Sluga. So se pa za dopolnilo odločili "glede na ravnanje Ukoma in vsa pravna mnenja, ki so bila podana, in glede na to, da smo mnenja, da bi se javna služba morala financirati in da Ukom nima pravice zahtevati od STA vsega, kar pač zahteva".