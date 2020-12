Janša: Tudi ta preizkušnja bo minila, lahko je priložnost za premislek

"V preizkušnjah, skozi katere smo kot posamezniki pa tudi kot narod in človeštvo šli v letu, ki se izteka, sta bila naša vera in zaupanje pogosto na preizkušnji," je v božični poslanici zapisal premier Janez Janša. Spomnil se je vseh, ki so med epidemijo izgubili bližnje ali zboleli.

Izpostavil je, da sta vera in zaupanje, da nismo sami v preizkušnjah, vedno v tolažbo in spodbudo. "Naj bosta palica, na katero se bomo opirali, ko bo težko. Naj bosta naša moč in pogum, da sprejmemo življenje, kot je in iz preizkušenj, ki nam jih prinaša, izidemo boljši. Kajti tudi ta preizkušnja bo minila in je kot vsaka druga lahko priložnost. Priložnost za premislek o tem, kaj je pomembno in kaj ni , " je poudaril premier.

Pri tem je spomnil na besede papeža Frančiška, da "iz nobene krize ne izideš enak, kot si vanjo vstopil: lahko si boljši ali pa slabši."

Iz številnih ljudi je epidemija priklicala najboljše, je poudaril. Izjemni ljudje so v negotovih okoliščinah pomagali, ker so vedeli, da so ljudje v stiski in so se nanjo odzvali.

Janša je zapisal, da je prišel čas, ko se konec dotakne začetka in zariše novo pot. "Naj bo to pot k boljšemu v nas. Da bomo znali bolj ceniti, kar imamo. Da bomo hvaležni za stvari, ki smo jih še včeraj imeli za samoumevne. Da bomo znali ljudem, ki jih imamo radi, to povedati. Da bomo našli čas za pogovore s svojimi najbližjimi. Da bomo znali izraziti hvaležnost. Odpustiti sebi in drugim. Sprejeti življenje, kot je, se boriti za dobro in se zahvaljevati za vsak dan. Tudi če bo poln preizkušenj," je zapisal v božični poslanici.

Prebivalcem želi, naj jim božični dnevi prinesejo mir in veselje. "In naj ta božična skrivnost, nedoumljiva in lepa, v vas prebudi upanje in zaupanje, da bo vse dobro. Da vse, kar se dogaja, četudi je hudo in težko, napoveduje rojstvo nečesa novega, boljšega," je zapisal.

Verjame, da bo v časih preizkušenj med prebivalci razumevanje in podpora drug drugemu ter s tem moč, da premagamo vsako oviro. "Vem, da bomo ta virus premagali in naslednje leto božič praznovali v druženju z vsemi, ki jih imamo radi," je napovedal premier. Ob letošnjih praznikih pa je prebivalce pozval k upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.