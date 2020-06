Janša o incidentu na meji: 'Kot leta 1994 v aferi Depala vas'

Medtem, ko so poročanje Primorskega dnevnika v zvezi z incidentom na meji sprva označili za lažne novice, je postalo jasno, da se je incident zgodil, a dan prej. Policija dogodek preiskuje, več kot dva tedna po njem pa vojska še vedno obljublja temeljito preiskavo, čeprav je njihova prva sicer pokazala, da gre za lažno novico. V tem času so nekateri objavili identiteto 32-letnika, ki ga je ustavila vojska, nato pa ga je doletel pogrom iz določenih "medijev". Te je nato delil tudi premier Janez Janša in dodal, da gre lahko za akcijo diskreditacije Slovenske vojske. V ozadju pa naj bi bili "kadri globoke države" v tožilstvu, policiji in medijih.

icon-expand Janez Janša FOTO: Bobo

Janša je na Twitterju poobjavil prispevek, v katerem razkriva domnevno identiteto omenjenega sprehajalca, hkrati pa navaja, da naj bi šlo "za radikalnega titoista in zagovornika Antifa". Prav tako navajajo, da pri tem dogodku "ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta". Premier je ob tem zapisal tudi svoj komentar:"Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja - oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo Slovenske vojske, v ozadju pa kadri globoke države v tožilstvu, policiji in MSM (osrednji mediji, op.a.)". Zatem je Janša poobjavil tudi tvit nekega drugega uporabnika tega družbenega omrežja, da je "slučajno Slovenska vojska na meji legitimirala podpornika, člana teroristične organizacije Antifa in 'gorečega' nasprotnika Janeza Janše".

V kabinetu predsednika vlade na vprašanje STA, ali premier meni, da je šlo za insceniran dogodek in da so v njegovem ozadju kadri globoke države v tožilstvu in policiji, zaenkrat njegovih stališč niso podrobneje pojasnjevali. Prav tako STA še čaka odgovor na vprašanje, kako bo premier ukrepal v tem primeru. To je sicer doslej prvi javni odziv premierja Janše glede omenjenega domnevnega incidenta. Je pa v četrtek ob vabilu Slovenske vojske na novinarsko konferenco načelnika Generalštaba Slovenske vojske zapisal, da "Slovenija zaupa Slovenski vojski in podpira njene pripadnike pri opravljanju odgovorne in častne dolžnosti služenja domovini. Hvaležni smo jim za pomoč policiji pri varovanju državne meje in preprečevanju ilegalnih migracij. Prebivalci ob meji še posebej". Preiskava spornega dogodka na meji z Italijo po dosedanjih informacijah s policijske uprave v Kopru še ni končana. Zadevo preiskuje tudi Obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo, poročilo o dogodku pa je zahteval predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Pojasnila pričakuje tudi opozicija. Hojs: Incident na meji z Italijo "umetno ustvarjen"

icon-expand Aleš Hojs je napovedal, da bo državnemu zboru znova predlagal aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom na meji dal policijska pooblastila, "če bo intenzivnost migracij zopet večja". FOTO: Aljoša Kravanja

Notranji minister Aleš Hojs je danes ob robu obiska v Metliki izjavil, da je bil domnevni incident na meji z Italijo, ko naj bi slovenski vojak s puško ustavil sprehajalca, "umetno ustvarjen". "Naloga vsakega, ne samo vojaka, je, da preprečuje kazniva dejanja," je dejal Hojs. "Če je ta vojak imel indic, da gre za organiziran kriminal, da gre za tihotapljenje ljudi, je - tako kot bi moral narediti vsak izmed nas - v bistvu moral odreagirati in kazniva dejanja preprečevati," je dejal Hojs. Preiskava dogodka sicer še poteka. Minister je bil kritičen tudi na račun medijev, ki naj bi v četrtek "izjemno zavajali". "Informacije o tem, da vojska ne bi smela nositi orožja, so neresnične," je poudaril. Hojs sicer ni pojasnil, kateri mediji naj bi poročali o tem, da vojska ne bi smela nositi orožja. So pa številni strokovnjaki za varnost - med njimi obramboslovca Jelena Juvanin Vladimir Prebilič- opozorili, da glede na sedanja pooblastila po 37. členu zakona o obrambi vojak pri varovanju meje nikakor ne bi smel uperiti orožja v osebo in jo na tak način ustaviti, vsaj ne v primeru, kot je bil opisan. To bi lahko naredil samo policist, s katerim je vojak v skupni patrulji za nadzor državne meje.