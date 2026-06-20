Janša o 'koncu socialnega turizma', opozicija o ironiji

"Končno," je premier Janez Janša zapisal ob pismu, v katerem je sopodpisal poziv vodilnim v Evropski uniji, da se nova pravila glede ilegalnih migracij čim prej implementirajo. "Ker eno je, če imamo predpise, drugo pa je, ali se dejansko izvajajo ali ne. Namen tega pisma je, da beseda postane meso."

Gre za uredbo, ki jo je v sredo sprejel Evropski parlament in po nekaterih ocenah predstavlja največjo zaostritev migracijske politike v zadnjih desetletjih. Ob glasovanju je tako med desnim in levim političnim polom precej završalo.

Uredba med drugim predvideva hitrejše vračanje ilegalnih migrantov, tudi v centre za vračanje prebežnikov, vzpostavljene v tretjih državah. "Konec socialnega turizma," je ob tem zapisal Janša. "To pismo predvsem apelira na to, da se stvari pospešijo in da se v roku enega leta izvede tudi remigracija tistih, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil."

Pismo je od 28 držav članic Evropske unije podpisalo 19 držav. "Kar je, bom rekel, znatna večina," pravi Janša.

A novim predpisom nasprotujejo nekateri najvidnejši evropski voditelji. "To pomeni, da bodo ljudje, ki se ne želijo vrniti ali jih ne morete poslati nazaj v državo izvora, potisnjeni v tretjo državo. In da jih bo ta država lahko sprejela v zameno za denar. Nisem prepričan, da je to naša Evropa. Nisem prepričan, da so to temeljna načela, na katerih je bila zgrajena naša Evropa," pravi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Kritični so tudi v domači opoziciji. "Pri tej migracijski politiki, ki jo danes poskušajo uveljaviti desni politiki in političarke, je precej ironije. Glede na to, da podpirajo Donalda Trumpa, ki istočasno seje vojne na Bližnjem vzhodu, te pa povzročajo še dodatne migracije," pravi Luka Goršek iz SD.

Ali se bo tudi Slovenija pridružila državam, ki načrtujejo vzpostavitev centrov v tretjih državah, pa Janša odgovarja, da se bodo pridružili prvi pobudi, ki bo operativna.