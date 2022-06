Janša o represiji in svobodi, Švarc Pipanova o egu

Ministrica, ki je s hitro kadrovsko potezo odpravila blokado Janševe vlade pri imenovanju tožilcev, pa se je na to odzvala z besedami: "Gospod poslanec, povejte to žrtvam kaznivih dejanj, zlasti žrtvam nasilja. Ali pa osumljencem, ki se jim zaradi pomanjkanja kadra podaljšuje čas procesne obravnave." Vse skupaj je pospremila s ključnikom "ego".

Hitra kadrovska poteza naletela na odobravanje

V organizacijah na področju tožilstva so medtem v petek pozdravili odločitev pravosodne ministrice, da s hitro kadrovsko potezo odpravi blokado Janševe vlade pri imenovanju tožilcev, ki jih je Državnotožilski svet izbral za različne tožilske funkcije.

V Državnotožilskem svetu so hkrati izrazili upanje, da nova oblast ne bo odlašala z novimi imenovanji. "Verjamemo, da bodo zaradi kompleksnosti in s tem povezane dolgotrajnosti postopkov kakor tudi zaradi kritične nezasedenosti državnotožilskih mest vsi udeleženci, ki so vključeni v postopke imenovanj državnih tožilcev, v prihodnje delovali kar se da promptno in proaktivno ter brez nepotrebnega odlašanja," so zapisali v strokovni službi državnotožilskega sveta.

Državnotožilski svet je na kritično pomanjkanje tožilcev opozoril tudi v mnenju k skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2021. Ob tem so izpostavili, da se že tako alarmantno prenizka zasedenost tožilskih mest vsako leto še poslabšuje.

V letih 2017 in 2018 je bilo glede na število predvidenih zasedenih 83 odstotkov tožilskih mest, leta 2019 je bilo zasedenih 79 odstotkov mest, leta 2020 77 odstotkov, leta 2021 pa le še 75 odstotkov državnotožilskih mest. Vse to ima za posledico slabšanje pogojev za delo in večanje obremenjenosti državnih tožilcev, kar pa ima brez dvoma lahko vpliv tudi na kakovost opravljanja državnotožilske funkcije.