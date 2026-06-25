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Slovenija

Janša o velikih in resnih izzivih, Golob o pogumu ljudi

Ljubljana, 25. 06. 2026 10.49 pred 54 minutami 6 min branja 33

Avtor:
M.P. STA
Državna proslava ob dnevu samostojnosti

"Tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija, vendar to ne pomeni, da izzivov ni," je v poslanici ob dnevu državnosti zapisal predsednik vlade Janez Janša ter poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti. Nekdanji predsednik vlade Robert Golob pa je poudaril, da demokracija in suverenost živita le, dokler ju ljudje vsak dan izbirajo.

Po besedah predsednika vlade Janeza Janše se ob dnevu državnosti z globoko hvaležnostjo oziramo na najbolj usodno odločitev v zgodovini slovenskega naroda ter njeno uresničenje. "Pred 35 leti smo postali gospodarji svoje usode. Nastala je država, ki ni bila podarjena, temveč izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo," je poudaril.

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Osamosvojitev nas po njegovih besedah še danes uči, da največjih dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje – "ljudje, lačni prostosti duha in dovolj pogumni, da se medsebojno povežejo, presežejo razlike in uresničijo svoje sanje". Narod napreduje takrat, ko zna prepoznati skupni cilj in ga je sposoben postaviti nad vsakodnevne razlike, je izpostavil Janša.

O izzivih

"Tokrat pred nami niso tanki ali barikade, niti pandemija, vendar to ne pomeni, da izzivov ni," je zapisal v poslanici. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo.

"Javne finance niso v stanju, ki bi nam dopuščalo lahkotnost ali brezbrižnost. Prevečkrat se je denar davkoplačevalcev zapravljal za nekoristne ali celo škodljive namene. Marsikatera priložnost je bila zapravljena, marsikje se je med delovnimi ljudmi utrdil občutek, da trud ni nagrajen in da sta všečnost in ideologija bolj pomembni od politične odgovornosti. Ne smemo se pretvarjati, da posledice teh napak ne obstajajo, če jih želimo začeti reševati in popravljati," je kritičen Janša.

Državna proslava ob dnevu samostojnosti
Državna proslava ob dnevu samostojnosti
FOTO: Aljoša Kravanja

Pred nami so torej po njegovih besedah resni izzivi, ki jih "poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost". Za uspešen spopad z njimi pa po njegovih navedbah potrebujemo realističen pristop in sodelovanje, ki bi omogočilo ustavno večino za potrebne dopolnitve ustave. "Potrebujemo stabilnost. Gospodarsko in politično. Za prvo davčno sidro v ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema," je izpostavil in dodal, da potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven.

O izključevanju

Po njegovi oceni je po letu 2008 politika izključevanja postala politična norma v Sloveniji. "Imamo politični pol, ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Še več. Roko sodelovanja v zadnjem času zavrača celo takrat, ko je ponujena njemu in je v opoziciji," je poudaril.

"Politični pol, ki izključuje, je bil od leta 2008 naprej od 18 let na oblasti kar 15 let in ves čas je bila v ospredju politika izključevanja, pogosto prežeta celo z zlorabami pravne države za obračune z drugače mislečimi," je zapisal. "Izključevanje ni izročilo slovenske osamosvojitve in ni del vrednot časa, ki nas je združil," je še izpostavil.

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V poslanici je spomnil na ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve v prejšnjem mandatu, ki je bila po njegovem mnenju "zgodovinska sramota", ki jo je morala nova vlada s ponovno ustanovitvijo muzeja popraviti. "Zgodovinski spomin je pomemben predvsem zato, ker narod brez zgodovinskega spomina začne verjeti, da so svoboda, mir in lastna država nekaj samoumevnega. Nekaj, kar obstaja samo od sebe. Muzej slovenske osamosvojitve bo ena tistih ustanov, ki ta spomin ohranjajo," je še dodal.

O mladih

Poseben razlog za optimizem pa po njegovem predstavlja mlada generacija, ki zagovarja in ceni temeljne vrednote slovenske osamosvojitve. "To je jasno znamenje, da med novimi rodovi znova raste zavedanje o lastnih koreninah ter hkrati skrb in odgovornost za prihodnost naše domovine," je navedel.

Ob dnevu državnosti se zato po njegovih besedah ne spominjamo le preteklosti. Prav je, da se zavemo tudi odgovornosti, ki jo nosimo do prihodnjih rodov. Dolžni smo jim predati državo, ki bo varna in uspešna. "Državo, v kateri bodo delo, znanje in poštenost znova predstavljali temelj družbenega napredka in v kateri bodo naslednji rodovi živeli bolje, kot danes živimo mi," je še izpostavil premier.

Golob: Ostaja eno vprašanje – kakšna država želimo biti?

Nekdanji predsednik vlade in vodja največje opozicijske stranke Robert Golob pa je v svoji poslanici ob državnem prazniku poudaril, da demokracija in suverenost živita le toliko časa, "dokler ju ljudje vsak dan izbiramo".

Zapisal je, da je bila odločitev Slovenije, ki je pred 35 leti stopila na svojo pot, odločitev naroda, ki je verjel vase ter razumel, da svoboda ni darilo, temveč velika in trajna odgovornost.

Robert Golob na ustanovni seji DZ
Robert Golob na ustanovni seji DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

"Od takrat se je svet večkrat spremenil. Menjale so se generacije, vlade, gospodarske razmere in mednarodni odnosi. Spreminjala se je tudi Slovenija," je dejal. A po njegovem tudi po vseh teh spremembah ostaja le eno vprašanje: "Kakšna država želimo biti?"

"Država, ki jo vodi strah, ali država, ki jo vodi samozavest? Skupnost, ki išče razloge za delitve, ali skupnost, ki gradi na sodelovanju? Narod, ki zre v preteklost ali narod, ki pogumno ustvarja prihodnost?" je nanizal vprašanja.

Meni, da na ta ne more odgovarjati politika, temveč narod: "In odgovori nanje bodo oblikovali Slovenijo prihodnjih desetletij bolj kot katerakoli posamezna politična odločitev."

'Slovenija je nastala iz poguma ljudi'

Pravi tudi, da živimo v času velikih pretresov, da svet postaja vse bolj nepredvidljiv ter da so meje med resnico in manipulacijo pogosto zabrisane. Prav tako je izpostavil, da vojne, gospodarski pretresi in tehnološke revolucije vse hitreje spreminjajo vsakdan ljudi. "V takšnih časih se krepi skušnjava zapiranja vase. Pojavljajo se glasovi, ki v negotovosti iščejo priložnost za širjenje nezaupanja, glasovi, ki prepričujejo, da je moč v izključevanju, v delitvah, v strahu pred tistim, kar je drugačno."

A ob tem je poudaril, da slovenska zgodovina govori drugače. "Slovenija ni nastala iz strahu. Nastala je iz poguma ljudi, ki so verjeli, da lahko skupaj ustvarijo nekaj boljšega. Narod raste takrat, ko zaupa vase, ostaja odprt in zna sodelovati. To je naša temeljna izkušnja. To je naša moč," je dejal.

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Zato meni, da je ena najpomembnejših nalog zdajšnje generacije, da ohrani zaupanje v demokracijo, dialog in v skupnost, saj demokracija, kot poudarja, ni samoumevna. Suverenost ni samoumevna. "Obe živita samo toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. S spoštovanjem do drugače mislečih, z odgovornostjo do skupnega dobrega in s pripravljenostjo prisluhniti drug drugemu," je dodal.

Ne verjame, da smo premajhni, da bi vplivali na prihodnost

Golob je zapisal še, da ima Slovenija znanje ter da je bolj povezana in bolj izkušena, kot je bila ob osamosvojitvi, generacije mladih ljudi, ki razmišljajo globalno, gospodarstvo, ki tekmuje na svetovnih trgih, znanstvenike, ustvarjalce, športnike in podjetnike, ki dokazujejo, da lahko tudi majhen narod dosega velike stvari.

"Nikoli nisem sprejel miselnosti, da smo premajhni, da bi vplivali na svojo prihodnost," je dejal, meni pa tudi, da narod postane velik po svojih ljudeh, po njihovi samozavesti, pogumu in odločenosti, da v negotovih časih ostanejo zvesti svojim vrednotam.

"Danes, ob dnevu državnosti, praznujemo svojo preteklost. Praznujemo zaupanje, ki nas je pripeljalo do sem in sprejemamo odgovornost, da prihodnost Slovenije soustvarjamo s pogumom, spoštovanjem in zaupanjem drug v drugega. S pogledom, usmerjenim daleč preko obzorja današnjega dne. Srečno, Slovenija," je zaključil.

poslanice robert golob janez janša dan državnosti

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KOMENTARJI33

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
25. 06. 2026 12.12
Ne Janša in ne Stevanović nista Slovenca.
Odgovori
-2
1 3
Vinotoč
25. 06. 2026 12.14
Zakaj ti vedno napišeš gremo Bosna.
Odgovori
0 0
Infiltrator
25. 06. 2026 12.12
Oboji nas siromašijo in plenijo eni tako ,drugi spet drugače in folk vsak svojim naivno vrjame da so bo kar med in mleko cedilo...
Odgovori
+1
1 0
Korija ni več
25. 06. 2026 12.08
Vlada ni popuščanja.
Odgovori
+1
2 1
Cupko
25. 06. 2026 12.05
Dokler bodo vlekli zadeve iz leta 1945 na plano, bo naša država razdvojena. Mladino danes zanima le prihodnost in kako bodo živeli, on pa je obvisel med kostmi in pa muzejem, da bo nekje na steni le tega visela njegova slika pa čeprav nikoli ni bil v prvih vrstah, kjer je pokalo ampak je bil vseskozi v kleti CD ja.
Odgovori
+2
4 2
Jak Tobim
25. 06. 2026 12.01
kaj so še zmeraj dolžni novnianrjio oz. komercilna televizija (o nacionalki je bolj ali manj jasno), da še danes beremo o Golobu več, kot od aktualni vladi? kaj?
Odgovori
+3
5 2
kr_en_moz
25. 06. 2026 11.54
Pernati, ko si mi za lansko leto ukradel 3/4 mojega dela kot normiranem sp-ju,so tvoje besede prazne floskole. Ukvarjaj se s svojo Tinco, tu imaš največje kapacitete
Odgovori
-1
6 7
Podlesničar
25. 06. 2026 12.03
3/4? 🤣
Odgovori
-5
0 5
Marlen
25. 06. 2026 12.07
Dobro si to napisal. Olupil nas je kot banane, pa ga prav nič ne briga, koliko družin je s tem spravil v veliko finančno stisko. Paraziti na sociali so mu očitno strašno všeč. Kar se Tince tiče, pa mislim, da je to zgolj high-maintenance krinka. Sodeč po njegovi hoji in gibanju mu Tinca kaj dosti ne pomaga.
Odgovori
+3
4 1
gullit
25. 06. 2026 12.14
Pokradel je delavce Golob, vsakemu najmanj 8000 eurov v 4 letih, kar je ob tisočih davkih ter inflaciji, ki jo ni znal brzdati nesposobnež, delavce spravil na rob preživetja. Vsekakor najslabša vlada je hvala bogu preteklost. Banda
Odgovori
0 0
dane30
25. 06. 2026 11.54
POLITIKA-skupina istomislecih in koristoljubnih ljudi, ki se siroki masi predstavlja kot ne istomisleca in ne koristoljubna.....
Odgovori
+1
2 1
Antena
25. 06. 2026 11.54
Same zamere nad zamero. Nehajte ze 1x podtikat onemu ali drugemu. Stopite skupaj in Akcija
Odgovori
+0
3 3
ernestocg
25. 06. 2026 11.51
Medtem pa na današnji praznični dan albanske in bosanske firme delajo kot ,da je normalen delovni dan.Toliko o lojalnosti do države ,ki jim daje kruh.
Odgovori
+0
3 3
Slovenska pomlad
25. 06. 2026 11.51
Janša nima nikakršne legitimnosti,volitve je izgubil in ustoličili so ga prevarantje svojih volivcev.
Odgovori
-5
8 13
Vinotoč
25. 06. 2026 11.57
Ti si zadnjič pred tekmo napisal gremo Bosna.
Odgovori
+1
3 2
boslo
25. 06. 2026 12.07
Vsak za svoje navija, prav je tako...
Odgovori
+3
3 0
nivo
25. 06. 2026 11.49
Če bi bili pametni bi pozabili na medsebojne zamere. Zdaj imamo novo vlado in najbolj pomembno je, da se dela le to, kar je dobro za vse ljudi. Te delitve na desne in leve bi morale biti mimo. Zdaj je priložnost, da se pokaže ali je možno medsebojno sodelovanje. Če bi naredili to, bi bili vzor tudi drugim v Evropi.
Odgovori
+2
5 3
deny-p
25. 06. 2026 11.48
Golob in demokracija....??? In ja, ne želimo životarit....
Odgovori
+2
5 3
osservatore
25. 06. 2026 11.46
"JJ,Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo". Ja dilema je velika: a zdej takoj na Mauricius na golf ali malo pozneje, takrat ko bo še pernati v Karigador.
Odgovori
-9
4 13
Podlesničar
25. 06. 2026 11.48
Kmalu bo v Sloveniji registriranih precej novih jaht... izbira bo težka.
Odgovori
-7
2 9
abc123def456
25. 06. 2026 11.45
ah, taubi... itak...
Odgovori
+6
7 1
Fletna
25. 06. 2026 11.40
Veliko napisanega o nasi politiki Predsedniku drzave Janezu Jansi Golobu jn drzavnemu prazniku kaj se fali
Odgovori
0 0
pusi
25. 06. 2026 11.38
Je pernati že povedal v kateri luknji v italjanski gorici se je skrival?
Odgovori
+12
15 3
VP87
25. 06. 2026 12.04
Za janeza vemo vsi pa jelkota tudi . CD.
Odgovori
-1
0 1
sioxxos
25. 06. 2026 11.38
Levičarji so zavora razvoja Slovenije. Še mrtvih niso pripravljeni pokopati, kar je osnova, temelj človečnosti. Slovenci smo sposoben narod, žal pa nas kaviar levičarji ves čas ovirajo in so paraziti naše domovine.
Odgovori
+10
14 4
Cedermann
25. 06. 2026 11.37
Ja,pa kaj ima tu golobček za debatirati,naj se rajši skrije zapravljivec denarja davkoplačevalcev,sram ga naj bo in naj že bo tiho...
Odgovori
+8
12 4
vlahov
25. 06. 2026 11.36
BDP je šel gor 6x ob 1990 , m2 denarna masa pa 9x . Razlika je porabljena za bv ..... Razlika je kupna moč.
Odgovori
+1
2 1
Nenil
25. 06. 2026 11.36
ali boste vprašali tudi mene kaj si mislim, golob je pase in hvala bogu
Odgovori
+8
12 4
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