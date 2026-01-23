Naslovnica
Slovenija

Janša o 'zapiranju pip'. Kaj odgovarjajo nevladne organizacije?

Ljubljana, 23. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Janša, selfie

Nevladniki so politična paravojska levice. S temi besedami je prvak SDS Janez Janša napovedal eno od prvih potez, ki jo načrtuje, če bo čez dva meseca zmagal na volitvah. Napoved se sicer ne bi nanašala na društva, kot so gasilci in Karitas, bi pa se nanašala na primer na Inštitut 8. marec in Iniciativo Glas ljudstva. Izjava je tako sprožila val ogorčenja v vladajoči koaliciji. V Gibanju Svoboda so Janševo napoved označili za napad na demokracijo in poskus discipliniranja kritičnih glasov. Kaj bi torej uresničitev takšne napovedi pomenila za več kot 27.000 nevladnih organizacij, ki delujejo v Sloveniji?

"Prva stvar, ki jo je treba narediti po volitvah, je to, da se zaprejo pipe, potem zaradi mene kolesarite," je dejal predsednik SDS Janez Janša. Gre za ostre besede in prvi vpogled v to, kaj bi nas lahko v primeru zmage SDS na volitvah čakalo že čez dva meseca. "Civilna družba so gasilci, Karitas, verske skupnosti, so kulturna društva ... Civilna družba, kjer se pač združuješ zato, da uresničuješ neke interese," je še dodal Janša.

Kar pa po njegovem mnenju ne počnejo organizacije, kot sta na primer Inštitut 8. marec in Iniciativa Glas ljudstva. Te so – tako Janša – politična paravojska levice.

"Mislim, da se lahko potem Janez Janša kar samoukine. Zato, ker vemo, da že leta mreža okoli njegove stranke in strankarski aparat dobiva milijone iz Madžarske, ki so pač nepojasnjeni. Žal mi teh milijonov nismo videli. Inštitut 8. marec konkretno ne prejema davkoplačevalskega denarja," se je odzvala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

"Očitno nimajo nikakršnega vsebinskega programa, s katerim bi kandidirali na naslednjih volitvah, da edino, kar mu ostane, kot recimo Donaldu Trumpu v Ameriki, je to neko hujskanje, iskanje zunanjih ali notranjih sovražnikov," pa pravi predstavnik Glasu ljudstva Jaša Jenull.

Da je treba organizacije ločiti na tiste, ki delujejo v dobrobit države, in na politične podaljške levice, pa meni Zala Klopčič, ustanoviteljica društva Nova smer, sicer nekdanja podpredsednica podmladka SDS: "Samo Slovenska filantropija je v letu 2024 prejela okrog milijon in pol državnih sredstev. In v društvu Nova smer zagovarjamo večjo transparentnost financiranja in tudi, da potem davkoplačevalci, ki financirajo te nevladne organizacije, vedo, kam gre njihov denar."

Čemur se pridružuje tudi Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka. Pred kamero danes niso želeli, so pa v pisnem odgovoru zapisali: "Če se ustvari vtis, da politika z javnimi sredstvi usmerja ali "kupuje" nevladne organizacije, se zaupanje javnosti hitro poruši. Na vse pogostejše očitke v Sloveniji ni mogoče odgovarjati z napadi na celoten sektor ali s splošnimi omejitvami, temveč z jasnimi pravili, preglednim financiranjem in enakimi merili odgovornosti za vse organizacije."

Kakšen je torej načrt igre, če se napovedi uresničijo? "Bomo ukinili financiranje samo režimskim nevladnim organizacijam, ki se, kot danes slišimo, že podajajo v kampanjo. Glas ljudstva Jaše Jenula že govori, da bo prisoten na terenu in da bo agitiral za levo politično opcijo. Mi bomo ta denar namenili nevladnim organizacijam, ki dajo dodano vrednost tej družbi. To so gasilci, humanitarne organizacije, kulturna društva, ki si res zaslužijo našo pomoč," je dejal predsednik podmladka SDS Luka Simonič.

Kako točno bi to zakonsko uredili, pa za zdaj – po besedah Simoniča – še ne vedo.

nevladne organizacije financiranje janša sds 8. marec

