Janša ob koncu leta ostro proti Golobovi vladi: Predaleč je šlo

Uvodoma je spomnil na predpraznične dni v času pandemije, ki bi ga po njegovih besedah zaradi "skrbi in negotovosti ali bolečih izgub najdražjih najraje povsem pozabili". Dejal je da so bile bolnišnice polne covidnih bolnikov, trgi polni protestnikov, državni zbor pa zasut z interpelacijami in to medtem, ko je njegova vlada "sprejemala ukrepe, ki so varovali življenja in ohranjali standard prebivalstva".

Zdaj pa se, pravi Janša, "pred našimi očmi stvari pospešeno postavljajo na glavo, saj Golobova vlada ne predlaga zahval in nagrad tistim, ki so uspešno reševali življenja ter Slovenijo ubranili najhujšega, temveč onim, ki so nas pehali v nesrečo". Trenutna vlada po njegovem mnenju namesto tistih, ki so uspešno organizirali šolanje na daljavo, nagrajuje tiste, ki so rušili ukrepe, namesto tistih, ki so na nezakonitih protestih skrbeli za varnost ljudi, nagrajuje tiste, ki so razbijali in uničevali po ljubljanskih ulicah.