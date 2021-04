Janša obvestil Džaferovića, da slovenski non-paper o mejah ne obstaja

Bošnjaški član predsedstva BiH Šefik Džaferović se je po telefonu pogovarjal s slovenskim premierjem Janezom Janšo, potem ko ga je ta poklical in obvestil, da ne obstaja non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, so sporočili iz predsedstva BiH.

Janša je dejal, da Slovenija podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH, kot tudi njeno evroatlantsko pot ob popolnem spoštovanju daytonskega mirovnega sporazuma, je sporočilo predsedstvo BiH na svoji spletni strani. Džaferović je v pogovoru izpostavil, da je treba takoj na začetku onemogočiti vsakršen govor o etničnih in ozemeljskih delitvah BiH. Edina pot za BiH je njena nadaljnja notranja reintegracija in evroatlantska integracija, je dodal. Govorila sta tudi o slovenskem predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta in za takrat načrtovanem vrhu EU in držav Zahodnega Balkana, ki ga bo gostila Slovenija in katerega glavna tema naj bi bila pospešitev integracije držav Zahodnega Balkana v EU. Janša je v pogovoru dejal, da Slovenija podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH. Spomnimo, da je v začetku tedna odjeknila novica o t. i. non-paperju, ki naj bi ga slovenski premier Janez Janšaposredoval predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. Dokument z naslovom "Zahodni Balkan – pot naprej" zarisuje spreminjanje meja na (tradicionalno nemirnem) Balkanu, razpad daytonske Bosne in Hercegovine, med drugim pa predvideva tudi združitev Kosova z Albanijo ter Republike Srbske in Srbije. PREBERI ŠE Objavili skriti dokument, ZDA nasprotujejo razkosanju BiH O t. i. non-paperju je danes spregovoril tudi predsednik republike Borut Pahor, ki naj bi sicer na obisku v Sarajevu pred dobrim mesecem poizvedoval o možnostih mirnega razhoda BiH. Danes pa ostro zavrača ideje o spremembah meja, da podpira širitev EU na Zahodni Balkan ter da podpira širitev EU. Povedal je, da z non-paper dokumentom ni seznanjen ter da se o njem tudi ni pogovarjal s predsednikom vlade."Zagovarjam tezo, da bi bilo najbolje, da se EU odloči, da vključi vse države Zahodnega Balkana v EU," je dejal Pahor. PREBERI ŠE 'Zavračam nevarne zamisli o spremembi meja na Zahodnem Balkanu'