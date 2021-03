Na eni strani obtožbe o cenzuri, na drugi o uničenju ugleda Slovenije

V okviru skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije je danes potekala razprava o Sloveniji, v kateri so najprej soočili mnenja o položaju medijev. Razpravo je popolnoma zasenčil spor slovenskega premierja Janeza Janše s predsedujočo Sophie in 't Veld . Janša je namreč zahteval predvajanje videoposnetka o svobodi medijev v Sloveniji, ki pa ga Veldova ni želela predvajati, saj da je video prispel v zadnjem trenutku. Janša pa je odvrnil, da je posnetek poslal tri ure prej, ter da bi lahko glede na sredstva, ki jih imajo na voljo, posnetek že pregledati.

Na družbenih omrežjih se je odzvala predsednica Socialnih demokratov in evropska poslanka Tanja Fajon(SD/S&D). Zapisala je, da je o Janševem sporu s Sophie in 't Veld govorila s kolegi v Evropskem parlamentu, ki so nad današnjim potekom dogodkov po njenih besedah šokirani. "Pravijo, da se do sedaj še nihče ni tako obnašal. Pred tem še niso videli tako šibkega nastopa."

"Z nastopom je dodatno prispeval k uničenju mednarodnega ugleda Slovenije," je še dodala.

Evropska poslanka Ljudmila Novak(NSi/EPP) pa je po sporu spomnila na že večkrat izraženo stališče, ki "sem ga že večkrat javno izrazila in ostaja nespremenjeno". "V Bruslju se veliko pogovarjamo o demokraciji, kršenju človekovih pravic, o svobodi medijev, ki je kršena v nekaterih državah. Moja največja bojazen je, da bi se Slovenija znašla v isti skupini držav, ki jim očitajo takšne stvari. Tega si zagotovo ne želim."

"Upam, da ni že prepozno. Tovrstne razprave škodijo ugledu Slovenije v Evropski uniji," je še dodala.