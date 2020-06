Janša opoziciji: Mi takšne velikodušne ponudbe nikoli nismo dobili

Predsednik vladeJanez Janšase je danes na Twitterju odzval na sporočila večine opozicijskih strank (z izjemo SNS), ki so zavrnile ponudbo za podpis sporazuma o sodelovanju z vladno koalicijo. "Ponudili smo roko sodelovanja. Ko je bila SDS v opoziciji, takšne velikodušne ponudbe od vladajočih ni nikoli dobila," je navedel. Janša se je na Twitterju še vprašal, ali lahko od osrednjih medijev pričakujejo, da bodo to vsaj omenili, "ko bodo naslednjič v LMŠ, SD in Levici jadikovali, kako da jih vlada ne upošteva".

S tem se je odzval na poročanje medijev o torkovem sporočilu SAB, da tudi oni ne bodo podpisali ponujenega sporazuma o sodelovanju z vlado. Stranke LMŠ, SD in Levica pa so sodelovanje z vlado zavrnile takoj po prejeti ponudbi koalicije. Med argumenti so navajale predvsem Janševa ravnanja.

Da je koalicija strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije, je Janša pojasnil na TV Slovenija minuli teden v četrtek. Dejal je, da gre za neke vrste obnovitev oz. vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno Partnerstvu za razvoj iz mandata 2004-2008.