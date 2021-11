Janša o Vizjaku: Ministrova izjava ni z ničimer vplivala na pobiranje davkov

Bolj pragmatičen in tudi nebirokratski pristop k področju davkov je po besedah predsednika vlade Janeza Janše rodil tudi konkretne rezultate. V prvih devetih mesecih letos se je iz davkov v skupno blagajno nabralo le slabo milijardo manj kot v celotnem lanskem letu.

"Kar pomeni, da bomo ob koncu leta, če ne bo kakšnih hudih negativnih presenečenj v smislu zaostrovanja epidemije, bistveno presegli davčni izplen iz lanskega leta in to brez tega, da bi davke dvigali," je dejal.

Osnovni interes je, da imamo visoko gospodarsko rast, visoko dodano vrednost, visoko zaposlenost, da čim več ustvarimo, je pojasnil in dodal, da če več ustvarimo, potem lahko tudi z nižjimi davčnimi stopnjami v skupne blagajne naberemo več tudi za skupne potrebe.

"To je cilj, ki smo ga zasledovali v vseh vladah, ki sem jih jaz vodil in se je vedno izkazalo, da je to pač prava pot, ne samo pri nas, tudi povsod drugod. Če vam pa gospodarska rast pada in se ustvarja manj, lahko davke dvigujete v nedogled, kot se je to dogajalo v nekih bivših sistemih, na koncu tudi z zelo visokimi davčnimi stopnjami od majhne vsote ne naberete veliko. Tako da je popolnoma jasno, kaj je temeljni smoter davčne politike, ki jo vodi ta vlada," je dejal Janša v odgovoru na vprašanje poslanca SAB Marka Bandellija.

Bandellija je namreč zanimal pogled predsednika vlade do plačevanja davkov, predvsem pa do tistih, ki davkov ne plačujejo, ki se izogibajo in kljub temu koristijo vse dobrobiti plačanih davkov od drugih.

Kot je dejal poslanec, vsi državljani plačujemo davke, tudi podjetniki, seveda pa si vsi želimo tudi konkurenčno davčno okolje, pa nikakor, da bi se to dogajalo na račun nekega izčrpavanja države ali pa da bi ukinili socialno državo. Davkov nihče ne plačuje z veseljem, ampak to je nujno, da lahko imamo določene dobrine, da imamo določene investicije v infrastrukturi, da lahko izkoristimo določene storitve, ki jih država nudi.

Pri tem je izpostavil besede ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, izrečene pred 14 leti, ko je bil minister za gospodarstvo, v pogovoru s podjetnikom Bojanom Petanom, da je plačevanje davkov za njega neumno.

"A mi se zavedamo, kakšno sporočilo je ta človek dal. Ne samo to, on je poleg tega celo gospodarstvenika prepričeval, da naj ne plača davkov državi, ker to res ni potrebno v času, ko je bil minister za gospodarstvo. Povejte vi meni, predsednik, kakšno je to sporočilo naši državi, ko se trudimo vsi tukaj, da bi davke redno in regularno plačevali, ker vemo sami, kaj to prinaša za seboj," je poudaril Bandelli.

Janša, kot je poudaril v odgovoru, ne podpira pozivov k izogibanju plačevanja davkov. "Seveda pa je o tej zadevi, o kateri govorite, davki niso bili osnovni problem," je dejal.

Petan je sicer po Janševih besedah davke, kolikor ve, plačeval, je pa naredil v slovenskih financah za več kot 100 milijonov, celo o 200 milijonih se govori, luknje, ki so jih morali ostali davkoplačevalci pokriti.

"To je problem. In je še vedno ugleden gospodarstvenik, nobenega postopka, nič se ne dogaja, vsi se ukvarjate z eno izjavo ministra, ki seveda ni bila primerna, ampak je bila izrečena pred 14 leti in ni z ničemer vplivala na pobiranje davkov v Sloveniji," je še dejal Janša.