Vrhovni sodniki dopustili revizijo v tožbi SDS zoper državo zaradi Patrie

Vrhovno sodišče je v delno dopustilo revizijo sodbe, s katero je Višje sodišče v Mariboru zavrnilo pritožbo SDS na odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča. SDS od države zaradi procesa Patria zahteva 886.257 evrov odškodnine. Medtem pa v tožbi Janše, ki zaradi Patrie prav tako terja odškodnino od države, obravnave ni bilo, saj je njegova obramba predlagala prenos pristojnosti na drugo sodišče.

SDS je s tožbo od države zahtevala odškodnino zaradi škode, ki naj bi jo stranki s svojim odločanjem v procesu Patria povzročili pravosodni organi v procesu Patria. V stranki so prepričani, da so tožilci in sodniki, ki so odločali v zadevi Patria, ravnali protipravno, zaradi česar naj bi stranka na državnozborskih volitvah leta 2011 in 2014 prejela manj glasov kot leta 2008 in posledično manj sredstev iz proračuna.

Okrožno sodišče v Ljubljani in Višje sodišče v Mariboru nista ugodili SDS

Dopuščena revizija je revizija, ki jo dopusti vrhovno sodišče, kadar oceni, da je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava prek sodne prakse, je zapisano v pravnem terminološkem slovarju.

Okrožno sodišče v Ljubljani je aprila 2018 zahtevek SDS v celoti zavrnilo, ker je menilo, da osrednji element odškodninske odgovornosti države oziroma pravosodnih organov, to je protipravnost, ni bil podan, maja letos pa mu je po pritožbi SDS pritrdilo tudi Višje sodišče v Mariboru. V SDS so zoper pravnomočno sodbo vložili zahtevek za revizijo na vrhovno sodišče, ki je zdaj revizijo v dveh od štirih točk dopustilo. Kot izhaja iz odločbe, ki jo je objavil spletni portal Nova24TV, je vrhovno sodišče revizijo dopustilo glede vprašanja, ali je višje sodišče zaradi odsotnosti obrazložitve odločitve oziroma pomanjkljive obrazložitve zagrešilo kršitev ustave in zakona o pravdnem postopku, ter glede vprašanja, ali je višje sodišče pomanjkljivo ugotavljalo pravno relevantna dejstva s tem, ko ni upoštevalo navedb v pritožbi, da so odločitve sodišča vseh stopenj, ki so odločala v procesu Patria, odstopale od sodne prakse. Odškodnino od države zahteva tudi Janša Odškodnino zaradi sojenja v primeru Patria pa zahteva tudi predsednik SDS Janez Janša, a obravnavo, ki je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani predvidena za četrtek, so v torek preklicali. Janševa obramba je namreč predlagala prenos pristojnosti na drugo sodišče. Kot je povedal Janšev odvetnik Franci Matoz dvomijo v nepristranskost odločanja, saj so med toženimi tudi nekateri, ki so nekoč sodili na omenjenem sodišču ali pa so zaposleni v isti sodni stavbi. Pri tem se Matoz sklicuje na sodno prakso iz zgoraj omenjene tožbe SDS, kjer je vrhovno sodišče primer iz ljubljanskega višjega preneslo na mariborsko.

Janša z odškodninsko tožbo od države, nekdanje tožilke in štirih sodnikov zahteva nekaj več kot 900.000 evrov odškodnine. FOTO: POP TV