Janša pisal Šketi: Odgovorni boste za vsako morebitno žrtev

V tožilskih vrstah prah dviguje pismo, ki ga je na generalnega državnega tožilca Draga Šketo naslovil predsednik vlade Janez Janša. V njem tožilstvu očita slabo opravljanje dela, ker da ne ukrepa ob domnevnih grožnjah s smrtjo njemu oziroma "spodbujanju k množičnim umorom" njegovih volivcev. Prav tako tožilstvo po njegovem gleda stran, ko protestniki ščuvajo k nasilni spremembi ustavne ureditve.

icon-expand Drago Šketa

Janez Janša pismo, naslovljeno na generalnega državnega tožilca Draga Šketo, začne s trditvijo, da smo v Sloveniji zadnje mesece priča "stopnjevanim in organiziranim grožnjam s smrtjo". Državnemu tožilstvu očita, da dogajanje pasivno spremlja ter ga v nekaterih primerih posredno celo spodbuja. "Zaradi očitnega zanemarjanja svoje zakonske vloge ste odgovorni za stopnjevanje spodbujanja k nasilju, s tem pa prevzemate tudi neposredno odgovornost za posledice, ki jih organizirane grožnje s smrtjo, javno podpiranje takšnega početja ter pasivnost pristojnih organov slej ko prej prinesejo. Za vsako morebitno žrtev organiziranih groženj s smrtjo boste neposredno odgovorni,"zagrozi. V nadaljevanju Janša našteje ustavna in zakonska določila, ki naj bi jih na rednih petkovih protestih kršili ob zatiskanju oči tožilstva. Po njegovem mnenju delujejo tako v nasprotju z določilom, ki zagotavlja nedotakljivost življenja, kot s tistim, ki prepoveduje nasilje."Po mnenju tožilstva torej spodbujanje k množičnim umorom ni nekaj, kar bi se preganjalo po uradni dolžnosti, ampak zgolj na predlog prizadetih. Naj torej več kot 220.000 volivcev, ki so na zadnjih volitvah podprli zmagovalno SDS, posamično podaja predlog za pregon namesto pristojne institucije, ki ignorira ustavno in zakonsko ureditev?" se sprašuje predsednik vlade, ki torej še vedno vztraja, da pomenijo napisi "smrt janšizmu" neposredno grožnjo njemu in njegovim podpornikom, in ne, kot zagotavljajo protestniki, poziv h končanju njegove politike.

icon-expand Poziv k smrti Janše in njegovih podpornikov ali h končanju politike, kakršno vodi? FOTO: Damjan Žibert

"Spoštovani gospod državni tožilec, iz zgodovine zadnjega stoletja je splošno znano, da so javnemu in organiziranemu hujskanju množic z gesli "Juden raus!", "Smrt fašizmu!" in podobnimi sledila pobijanja najprej posameznikov, nato pa celih skupin; vse do stopnjevanja v zločinih proti človeštvu in genocidu," še zapiše Janša, ki protestnikom med drugim očita ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve. Pismo pa zaključi z ugotovitvijo, da nikjer po svetu, kljub množičnim in mestoma nasilnim protestom, "ni bilo mogoče zaslediti nekaj tako skrajnega, kot se dogaja pri nas: organizirane grožnje s smrtjo celotni demokratični politični opciji".

