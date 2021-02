Janša pisal v Bruselj: Čim prej obiščite Slovenijo in se prepričajte o vladavini prava

Obtožbe v zvezi s svobodo tiska v Sloveniji, ki jih ponavljajo tako podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova kot tiskovni predstavniki Komisije, po njegovih besedah sledijo izjavam, ki " so ob različnih priložnostih brez kakršnih koli dokazov, zgolj na podlagi posamičnih medijskih objav, postavljali pod vprašaj svobodo medijev, vladavino prava, neodvisnost pravosodja in stanje demokracije v Sloveniji nasploh".

Janša v pismu spomni, da je bilo podobno tik pred letom 2008, ko je naša država prvič predsedovala Svetu EU. " Takrat je po vsej Evropi krožilo pismo s podpisi 571 novinarjev in urednikov iz Slovenije. V pismu so dobesedno zapisali, da predstavlja prihajajoče slovensko predsedstvo veliko grožnjo za celotno Unijo. Tudi takrat so številni evropski mediji povzemali takšne absurdne obtožbe kot objektivno poročanje in jih nenehno ponavljali. Naše prvo predsedovanje EU se ni izkazalo za 'veliko grožnjo Uniji'; namesto tega je bilo naše predano delo v skupno korist vseh držav članic EU ključnega pomena za uspeh našega predsedovanja."

V resnici imamo težave s stanjem demokracije v Sloveniji na splošno, v pismu piše Janša. "Moram pa poudariti, da so izvor in vzroki teh težav veliko globlji in starejši, povezani z elementi nedokončane tranzicije v Sloveniji."

V njih spomni na brutalni napad na novinarja Mira Petka in tožbo premierke Bratušek zoper fotoreporterja zaradi SMS med sejo. Janša navaja, da je 90 odstotkov medijev v lasti ali v upravljanju oseb, ki se javno opredeljujejo za eno samo politično opcijo, ti mediji pa tudi " promovirajo osebe, ki kršijo preventivne ukrepe vlade za zajezitev epidemije ". Dotakne se tudi našega sodstva, češ da obstajajo resni dvomi o neodvisnosti in nepristranskosti sodnikov, kar " se kaže v številnih poskusih utišanja žvižgačev med sodniki in tožilci ", v vrhu sedijo osebe, ki so v času " enopartijske diktature pri svojem sodniškem delu kršile človekove pravice ", sodniki in sodnice rednih sodišč pa se " udeležujejo strankarskih prireditev v opravah s simboli totalitarnih režimov ". Poleg tega več kot ducat sodb Ustavnega sodišča še naprej ostaja neuresničenih. Janša omeni tudi predsednika računskega sodišča, ki je kršil prepoved konflikta interesov, a še naprej deluje. Zanima ga, ali je v skladu z evropskimi vrednotami, "da se predsednika opozicijske stranke, ki se ji obeta zmaga na volitvah, pod lažno obtožbo tri tedne pred dnevom glasovanja pošlje v zapor " in da " politična stranka, zastopana v nacionalnem in Evropskem parlamentu in ki je sicer močno kritična do Izraela in zagovornica Hamasa, deluje v vili, ki je nekoč pripadala judovski družini, umorjeni v Auschwitzu" . Med 20 točkami Janša omeni tudi hišno preiskavo na sedežu Banke Slovenije, ki je " bila opravljena z namenom izvajanja pritiska na guvernerja Banke Slovenije, da bi odstopil s funkcije ", ter dejstvo, da kljub ogromni količini dokazov o " največjem dejanju organiziranega mednarodnega kriminala v zgodovini države , v katerem je bila v državni banki oprana več kot milijarda evrov, po več kot 10 letih storilci niso bili niti obtoženi".

V resnici imamo težave s stanjem demokracije v Sloveniji na splošno, prizna Janša, a navede, da so izvor in vzroki teh težav veliko globlji in starejši, povezani z elementi nedokončane tranzicije v Sloveniji. Obisk delovne skupine Evropske komisije oziroma institucij EU z namenom ugotavljanja dejstev bi tako po njegovem mnenju omogočil bolj neodvisno in celovito oceno razmer, nedvoumno pa bi lahko odgovoril tudi na vprašanja o vladavini prava v EU, ki jih Janša strne v 20 točk.

Ob koncu pisma slovenski predsednik vlade zapiše, da ne želi, da se saga z neutemeljenimi obtožbami zoper slovensko vlado, podobno kot leta 2007, še naprej širi po Evropi, zato predlaga, da se čim prej dogovorijo za oblikovanje omenjene skupine za ugotavljanje dejstev in njen obisk v Sloveniji. "Vlada Republike Slovenije bo v okviru svojih pristojnosti omogočila članom skupine dostop do vseh potrebnih informacij,"zagotovi.

Zelo bi bili veseli, še nadaljuje Janša, če bi takšna skupina v okviru svoje "misije za ugotavljanje dejstev" po koncu obiska v svojem poročilu med drugim predlagala z evropskimi normami skladne ukrepe, s katerimi lahko Slovenija naslovi in odpravi omenjene težave nedokončane tranzicije.

"V našem skupnem interesu je, da se pri ocenjevanju vladavine prava in stanja demokracije tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji uporabljajo enaki vatli za vse in da se povsod vzpostavlja vladavina prava in ne vladanje s pomočjo (zlorabe) prava," zaključi premier in doda, da pričakuje, da bo Komisija delovala spoštujoč načelo lojalnega sodelovanja med Unijo in državami članicami, ki navaja k medsebojnemu spoštovanju, to pa neobhodno temelji na objektivni, celoviti in nepristranski obravnavi ter spoštovanju stvarnih dejstev.

Spomnimo

Potem ko je Janša avtorico članka v bruseljskem spletnem mediju Politicu o stanju v slovenskih medijih obtožil, da ji je "bilo naročeno, da ne pove resnice",so njegov tvit v Evropski komisiji obsodili in izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.

Nizozemska evropska poslanka Sophie in 't Veld je odziv Janše označila kot nenavadnega. "Nenavadno je, da vodilni politik na njegovem položaju uporabi takšen jezik proti novinarju," je dejala. Kot zaskrbljujočo v članku v Politicu pa je izpostavila ugotovitev, da se novinarji v Sloveniji na pritiske in sovražni govor odzivajo tudi s samocenzuro. Novinarji morajo delati varno in svobodno, je dejala in Janšo povabila na razpravo o medijih v Sloveniji.

Kmalu zatem so v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin predstavnikom slovenske vlade, direktorju urada vlade za komuniciranje, predstavnikom medijev in drugim poslali vabilo na virtualni pogovor o medijih v Sloveniji, ki bo 5. marca. Veldova je pojasnila, da so jih povabili, da jim predstavijo svoja stališča. "Za nas ni pomembno, ali pripadajo desnici ali levici. Pomembna so dejstva, pogovori, da vemo, kaj se dogaja," je dejala.