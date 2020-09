Janša naj Pivčevi ne bi izrazil podpore, kot se je pohvalila

A preden bi Janez Janša potegnil kakršnokoli potezo in Pivčevo, zaradi trdnosti koalicije, pozval k odstopu z ministrskega položaja, od upokojenske stranke - ne le od poslancev - pričakuje še uradno, oziroma pisno zahtevo, da je nočejo več za kmetijsko ministrico, kar naj bi uredili do prihodnjega tedna.

Voda na mlin tistim, ki sestavljajo alternativno vlado

Dogajanje v Desusu je vse bolj voda na mlin tistim, ki v ozadju sestavljajo alternativno vlado. Štirje prvaki opozicijskih strank, ki so zadnje mesece neuspešno iskali tehničnega mandatarja, so se zdaj poenotili, da bodo skušali sestaviti politično vlado, ki bi morala zdržati do naslednjih rednih volitev, saj bi le na tak način morda dobili manjkajočih sedem glasov poslancev SMC in Desusa.

S tem se po novem strinja tudi LMŠ, kjer vztrajajo, da je po številu poslancev edini sprejemljiv mandatar prejšnji premier Šarec, kar utegne biti težava za ostale stranke opozicije. Je pa politična vlada po novem sprejemljiva tudi za Levico, nekdaj nadkoalicijsko stranko, kjer pa so, kot pravijo, pod določenimi pogoji vendarle pripravljeni vstopiti v levosredinsko vlado s svojim ministrom. Preštevanja, pritiski, vabila k prestopom in pogovori vseh z vsemi intenzivno potekajo, poleg SMC pa so jasno vse oči uprte v Desus, ki ga novembra čaka še nepredvidljiv kongres.

Karl Erjavec naj bi se bil pripravljen vrniti le, če ga prosijo in če ima zagotovljeno podporo

Ker kandidata, ki bi se spopadel s Pivčevo, še nimajo, nekateri resno razmišljajo da bi h kandidaturi nagovorili Karla Erjavca, ki je po naših informacijah pripravljen kandidirati le, če ga zato prosijo, če bi imel zagotovljeno podporo in bi se vrnil kot veliki zmagovalec. Veliko bi-jev in če-jev, torej. Jasno je zgolj to, da če nove vlade ne bo do konca prihajajoče zime, potem je ne bo.