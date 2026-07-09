Janša po izključitvi Grimsa: Problem ni v vsebini, ampak v formi

V sredo so poslanci EPP v Strasbourgu odločili, da Grimsa izključijo iz svoje evropske politične družine. "To je bil tretji tak poskus/predlog. Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče," je priznal Janša. Kot je zapisal v daljšem odzivu, je EPP velika in raznolika konfederacija nacionalnih strank, v njej pa da so mnoge stranke, ki tako kot poslanci SDS, niso podprle izvolitve Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije. "V poslanski skupini EPP so mnogi poslanci, ki na srečanjih EPP nastopajo ostreje kot Branko Grims s stališči o migraciji in remigraciji, varnosti, zablodah zelenega prehoda in razmerah v EU." Po mnenju Janše težava ni v vsebini stališč, temveč načinu, kako se je zanje Grims boril. Torej da jih ni najprej zagovarjal znotraj stranke, kot to počnejo ostali poslanci EPP, tudi tisti, ki imajo "podobna ali celo ostrejša stališča". "Ker vedo, da je to najbolj pomembno, saj brez EPP v Evropskem parlamentu ni mogoče izglasovati nobene desnosredinske politike. Ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine."

Janša je priznal, da je izključitev Grimsa za SDS velika škoda. FOTO: Aljoša Kravanja

Takšni solistični nastopi oblikovanje dobrega kompromisa otežijo, je prepričan Janša, ki se sprašuje, "kako bi reagirala poslanska skupina katerekoli stranke v slovenskem parlamentu, če bi kak njen poslanec namesto na seji svoje poslanske skupine odšel predstavljati stališča na konferenco neke druge skupine, na sejo svoje pa ne bi niti prišel".

"Problem ni v vsebini, ampak v formi"

Rezultat glasovanja, na katerem je za izključitev Grimsa glasovalo 131 poslancev, sedem jih je bilo proti, sedem pa vzdržanih, po oceni Janše pomeni, da "je treba samokritično priznati, da so za ta rigorozni ukrep glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj in da osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi". Za predsednika SDS je izključitev Grimsa z vidika poslanske skupine EPP "minorna zadeva", za SDS pa velika škoda, saj se je z izključitvijo njunega poslanca zmanjšal tudi vpliv SDS v poslanski skupini EPP. Stališča EPP so v tem mandatu, kot trdi Janša, vseeno "neprimerno boljša kot v prejšnjem mandatu".

Grims bo moral EPP pomahati v slovo. FOTO: Aljoša Kravanja

Grims je že v sredo po odločitvi sporočil, da bo svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej, in napovedal, da bo kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.

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