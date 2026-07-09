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Slovenija

Janša po izključitvi Grimsa: Problem ni v vsebini, ampak v formi

Ljubljana, 09. 07. 2026 16.28 pred 1 uro 3 min branja 48

Avtor:
N.L.
Branko Grims in Janez Janša

"Obžalujemo izključitev Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu," se je v daljšem zapisu prek družbenih omrežij na sredino odločitev Evropske ljudske stranke odzval Janez Janša. "Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale," je še izpostavil predsednik stranke SDS, ki ima po novem v EPP še tri svoje poslance.

V sredo so poslanci EPP v Strasbourgu odločili, da Grimsa izključijo iz svoje evropske politične družine. "To je bil tretji tak poskus/predlog. Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče," je priznal Janša.

Kot je zapisal v daljšem odzivu, je EPP velika in raznolika konfederacija nacionalnih strank, v njej pa da so mnoge stranke, ki tako kot poslanci SDS, niso podprle izvolitve Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije. "V poslanski skupini EPP so mnogi poslanci, ki na srečanjih EPP nastopajo ostreje kot Branko Grims s stališči o migraciji in remigraciji, varnosti, zablodah zelenega prehoda in razmerah v EU."

Po mnenju Janše težava ni v vsebini stališč, temveč načinu, kako se je zanje Grims boril. Torej da jih ni najprej zagovarjal znotraj stranke, kot to počnejo ostali poslanci EPP, tudi tisti, ki imajo "podobna ali celo ostrejša stališča". "Ker vedo, da je to najbolj pomembno, saj brez EPP v Evropskem parlamentu ni mogoče izglasovati nobene desnosredinske politike. Ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine."

Janša je priznal, da je izključitev Grimsa za SDS velika škoda.
Janša je priznal, da je izključitev Grimsa za SDS velika škoda.
FOTO: Aljoša Kravanja

Takšni solistični nastopi oblikovanje dobrega kompromisa otežijo, je prepričan Janša, ki se sprašuje, "kako bi reagirala poslanska skupina katerekoli stranke v slovenskem parlamentu, če bi kak njen poslanec namesto na seji svoje poslanske skupine odšel predstavljati stališča na konferenco neke druge skupine, na sejo svoje pa ne bi niti prišel".

"Problem ni v vsebini, ampak v formi"

Rezultat glasovanja, na katerem je za izključitev Grimsa glasovalo 131 poslancev, sedem jih je bilo proti, sedem pa vzdržanih, po oceni Janše pomeni, da "je treba samokritično priznati, da so za ta rigorozni ukrep glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj in da osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi".

Za predsednika SDS je izključitev Grimsa z vidika poslanske skupine EPP "minorna zadeva", za SDS pa velika škoda, saj se je z izključitvijo njunega poslanca zmanjšal tudi vpliv SDS v poslanski skupini EPP.

Stališča EPP so v tem mandatu, kot trdi Janša, vseeno "neprimerno boljša kot v prejšnjem mandatu".

Grims bo moral EPP pomahati v slovo.
Grims bo moral EPP pomahati v slovo.
FOTO: Aljoša Kravanja
Preberi še Poslanci EPP izključili Grimsa: 'Nadaljeval bom z delom'

Grims je že v sredo po odločitvi sporočil, da bo svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej, in napovedal, da bo kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.

Kaj mu očitajo?

Poslanci politične skupine EPP so izključitev Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ki ji pripada tudi SDS.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Predsedstvo EPP je ob predlogu izključitve spomnilo, da je Grims lani podpisal predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP.

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KOMENTARJI48

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a res1
09. 07. 2026 17.43
Pa, kaj je sedaj izključen ali ni. Bo še tam ali ne? Jasnega odgovora ni...
Odgovori
0 0
palinko74
09. 07. 2026 17.43
grima jih bo nagnal v kozji rog
Odgovori
0 0
xybb
09. 07. 2026 17.41
Ni grims kriv je njegov veliki vodja (komunista oba )ker je delal po njegovem ukazu in vsi ostali sds ovci v bruslju so enako pokorni
Odgovori
+1
1 0
velikiblek
09. 07. 2026 17.40
Med vrsticami se da razbrati, da je tudi Janša nezadovoljen z Grimsom. Grims pravi, da bo zopet kandidiral na naslednjih evropskih volitvah. Dvomim pa, da ga bo SDS spet uvrstil na svojo kanditatno listo. Če Grimsa ne bo na SDS listi, je z njegovo kariero konec. Grims lahko edino ustanovi kakšno marginalno politično stranko tako kot Miha Kordiš.
Odgovori
0 0
aleksandar1964
09. 07. 2026 17.38
A se kaj ve komu je predal Janša revolver darilo predsednika Turčije vsem ki so bili na samitu NATO v Ankari ?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
09. 07. 2026 17.35
Problem sta Janez in Grimsove pravljice.
Odgovori
+5
5 0
8282
09. 07. 2026 17.34
Lahko en od teh njegovih zvestih zagovornikov razloži kaj je ta človek kadarkoli dosegel?
Odgovori
+4
4 0
Puško v koruzo
09. 07. 2026 17.41
Ta človek ni dosegel nič. Je pa tak osebek zelo nevaren, če pride na oblast. Tak osebek brez vsakršnih zadržkov pošilja ljudi v koncetracijska taborišča in jih uniči.
Odgovori
0 0
geemale
09. 07. 2026 17.34
Grims je v resnici levičar, njegova intimna opcija je najedanje evropske desnice od znotraj..... smrt fašizmu, svoboda narodu ;)
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+1
1 0
Con-vid 1984
09. 07. 2026 17.30
Grims for president!
Odgovori
+3
4 1
Bolfenk2
09. 07. 2026 17.30
Če te levičarska samo na papirju desna EPP izključi iz svojih vrst je to dokaz, da si pravi politik za novo Evropo, ki prihaja. Bravo Grims. Še naprej se bori za remigracijo migrantov in proti diktaturi EU komisije kot do sedaj. Vso srečo.
Odgovori
-3
4 7
PetindvajsetUR
09. 07. 2026 17.28
Branko, sam proti vsem..... tablete zacni nazaj jemat, pa bo vse ok. Bo Ivan zrihtu.
Odgovori
+6
8 2
tincoop
09. 07. 2026 17.26
Nekdo je čuden, ali grimas ali pa vsi ostali poslanci EPP. 😆
Odgovori
+4
6 2
sosed5
09. 07. 2026 17.24
Seveda bo nadaljeval z nedelom, za 20.000 do 30.000 evrov na mesec (😤😤🥂). In se veselo snejal tistim, ki so ga izvolili. Ampak sramota bo ostala za vedno, ne samo za sds, za celo slovenijo.
Odgovori
+8
9 1
Rock8
09. 07. 2026 17.23
Ne,ne,ne probkem je v VAMA.
Odgovori
+4
6 2
Rock8
09. 07. 2026 17.23
Op. Problem
Odgovori
+2
3 1
smajser1
09. 07. 2026 17.23
Dva De.. bila na kupu
Odgovori
+5
6 1
ArkaMast
09. 07. 2026 17.21
Problem je v samem SDS
Odgovori
+11
12 1
Ici
09. 07. 2026 17.21
Problem je, da je Grims s svojim vedenjem naredil sebi, svoji stranki in vsem Slovencem neizmerno moralno škodo. V tem je problem.
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+7
11 4
rogla
09. 07. 2026 17.21
Hišica iz kart se podira ... Janša, čas se izteka ...
Odgovori
+9
10 1
tornadotex
09. 07. 2026 17.20
Janša ima povsem prav...Grims je preveč soliral in jih dobil po betici...To je vsa poanta te zgodbe !
Odgovori
+3
5 2
Nidani
09. 07. 2026 17.21
Janez Janša je nezmotljiv. 🤣😂🤣😂
Odgovori
+10
11 1
zibertmi
09. 07. 2026 17.20
glede na retoriko poslancev sds,blatenje naše države v evropi,bi morali izključit vse poslance sds
Odgovori
+14
16 2
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