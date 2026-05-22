Janša po mandat za sestavo četrte vlade

Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh poslanskih skupin Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na današnji izredni seji. Janša lahko, če ne bo presenečenj, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in Resnice ter najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade.

Prvaki bodočih vladnih strank, Janez Janša , predsednik NSi Jernej Vrtovec , predsednik Demokratov Anže Logar , predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so v četrtek podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat.

V strankah nove koalicije tako presenečenj in zapletov ob glasovanju za mandatarskega kandidata Janšo ne pričakujejo. Enotno glasovanje tistih, ki se zavzemajo za razvojno koalicijo pričakujejo v NSi, SLS in Fokus.

Tudi predsednik Demokratov Anže Logar je v četrtek po podpisu koalicijske pogodbe zatrdil, da ne pričakuje presenečenj, "vsaj z naše strani ne".

"Moram biti pripravljen predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še ena seja," pa je v četrtek dejal predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović.

Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi DZ glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev.