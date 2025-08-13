Svetli način
Slovenija

Janša po obsodbi zaradi žaljivega tvita išče pravico na evropskem sodišču

Ljubljana, 13. 08. 2025 08.11 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
97

Evropsko sodišče za človekove pravice je Slovenijo pozvalo k izjasnitvi v primeru pritožbe prvaka SDS Janez Janša v primeru obsodbe zaradi tvita, žaljivega do novinarke Eugenije Carl. Janša se je na ESČP obrnil, potem ko sta vrhovno in ustavno sodišče potrdila njegovo obsodilno sodbo. Pravnik Jurij Toplak pravi, da je izid težko napovedati.

Janez Janša je pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložil julija 2024, kot izhaja iz objave, objavljene prejšnji teden na spletni strani ESČP, pa je to 16. julija pozvalo tako Janšo kot Slovenijo oziroma državno odvetništvo, naj se izrečeta o tem, ali je bila Janši kršena pravica do svobode govora.

Janša sicer v pritožbi med drugim trdi, da so slovenska sodišča narobe ocenila pomembne vidike primera, vključno s političnim ozadjem njegove izjave, njegovim položajem kot člana politične opozicije in dejstvom, da je njegov zapis opozoril na problematiko pristranskosti medijev, kar da je v velikem javnem interesu. Dodatno Janša navaja, da sodišča niso ustrezno upoštevala, da je bil zapis objavljen na omrežju Twitter (danes X), ki je znan po "spontanih in ekspresivnih izmenjavah kratkih mnenj". Ocenjuje, da je Eugenija Carl javna oseba in poudarja, da je šlo pri njegovem zapisu o odsluženih prostitutkah za metaforo, ki naj bi opisala njeno pristransko poročanje.

Janez Janša
Janez Janša FOTO: Bobo

Sodišče je strani tudi pozvalo, naj se v argumentaciji opreta na dosedanjih pet svojih sodb, ki jih šteje za podobne. "V eni, Sanchez proti Franciji, je ESČP odločilo, da Francija ni kršila svobode izražanja, ko je obsodila urednika, ki je na spletu dovolil do muslimanov sovražne objave. V ostalih štirih sodbah, proti Turčiji, Madžarski, Armeniji in Makedoniji, pa je ESČP odločilo, da so države kršile svobodo izražanja. V enem primeru je šlo na primer za sankcioniranje protestnika, ki je policista zmerjal z "izmeček", "bedak", v drugem pa za denarno kazen madžarske opozicije, ki je pozicijo označila za mafijo," je dosedanjo prakso komentiral pravnik Jurij Toplak, sicer direktor raziskovalnega centra Alma Mater Vienna na Dunaj in gostujoči profesor na univerzi Fordham v New Yorku.

Ob tem dodaja, da je sodišče svojo prakso skozi leta spreminjalo. Do pred nekaj leti je namreč ščitilo svobodo govora, vključno z ostrim, vulgarnim in nezaželenim izražanjem, kot so izrazi idiot, fašist in podobno. A v zadnjih letih je ESČP nekajkrat zavrglo pritožbe zoper obsodbe zaradi razžalitev, tudi v zadevah Slovenije - recimo v zadevah Boštjana M. Turka.

"Zato je zadeva nepredvidljiva in odvisna tudi od tega, kateri sodniki bodo odločali," navaja Toplak. Kot pravi, je zelo verjetno, da bo sodbo sprejel senat sedmih sodnikov. Lahko pa se celo zgodi, da se sedem sodnikov odloči zadevo prepustiti velikemu senatu 17 sodnikov, kot so to naredili v omenjenih sodbah proti Franciji, Madžarski in Turčiji. Po drugi strani pa se lahko zadeva konča tudi drugače, denimo s poravnavo ...

Spomnimo

Novinarka Televizije Slovenija Carlova je od predsednika SDS Janše s tožbo zahtevala odškodnino zaradi duševnih bolečin in razžalitve zaradi Janševega žaljivega tvita na njen račun. Janša je namreč marca 2016 na družbenem omrežju Twitter v zvezi s Carlovo in njeno kolegico Mojco Šetinc Pašek objavil zapis, da "na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Eugenije C. in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov". Dodal je še ključnik Zvodnik Milan.

Prvostopenjsko sodišče je Carlovi prisodilo odškodnino v višini 6000 evrov. Janša se je obrnil najprej na višje sodišče, ki je njegovo pritožbo zavrnilo, nato pa še na vrhovno sodišče z zahtevo za revizijo postopka in na ustavno sodišče, a je bil v obeh primerih neuspešen.

Preberi še Janša bo moral novinarki zaradi žaljivega tvita plačati 6.000 evrov

Ustavno sodišče je zadevo presojalo tudi z vidika pravice do svobode izražanja. Sodniki so v odločbi zapisali, da ustavno sodišče pripisuje velik pomen svobodi izražanja izvoljenega predstavnika ljudstva, vendar pri tem ni pomemben le status avtorja izjave, ampak tudi druge okoliščine primera, kot so vsebina, oblika in širši kontekst sporne izjave. Poudarili so, da je izraženo mnenje izvoljenega predstavnika ljudstva visoko varovano le, dokler prispeva k razpravi o pomembni družbeni temi, torej dokler ne vsebuje žaljivih izjav "ad personam", ki ne prispevajo k razpravi v javnem interesu.

"Če je pritožnik s spornim tvitom res želel odpreti pomembno temo o domnevni politični pristranskosti nasprotne udeleženke, bi to lahko izrazil na bistveno bolj vsebinski, predvsem pa na bistveno manj žaljiv način," so še zapisali.

Preberi še Ustavno sodišče zavrnilo Janševo pritožbo, Carlova: 'Zmaga za vse novinarke!'

To je bila sicer že druga odločba ustavnega sodišča, v kateri je bilo to kritično do žaljivega komuniciranja Janeza Janše. Ustavno sodišče je namreč pritrdilo tudi pritožbi Mojce Šetinc Pašek in razveljavilo odločitev vrhovnega sodišča, ki je v njenem primeru razveljavilo dosojeno odškodnino zaradi žaljivega tvita Janeza Janše.

janša žaljiv tvit evropsko sodišče Eugenija Carl
Naslednji članek

Celovška bo spet ozko grlo, zapirajo se vsi kraki priključka Ljubljana Šentvid

Naslednji članek

Poklukar: Helikopterji ustrezni, Čadonič Špelič: Želimo, da so najboljši za reševanje življenj

KOMENTARJI (97)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wyatt
13. 08. 2025 09.11
+1
Njegov namen je bil pohvalit delo novinark. Verjetno na isti nacin hvali delo svoje zene in svojih bliznjiz.
ODGOVORI
1 0
suleol
13. 08. 2025 09.11
jado jadan
ODGOVORI
0 0
jank
13. 08. 2025 09.11
+1
Ali bo tudi Strasbourg doživel miting in jok ter histerijo njegovih proteznikov, tako kot ga je doživelo Celje?
ODGOVORI
1 0
marker1
13. 08. 2025 09.10
Danes so levaki dobili precej oglodano kost po njihovi meri.
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
13. 08. 2025 09.10
so zagovorniki bivšega komunista lažnivega janše ki pišejo in krulijo v bran janši, ki na sodišču dokazano laže...prostitutke in prostituti ..???!!
ODGOVORI
0 0
proofreader
13. 08. 2025 09.10
+1
Carlova je obrnila retoriko in tudi sama sedaj napada pripadnike določene manjšine.
ODGOVORI
1 0
Anonym0use
13. 08. 2025 09.10
Janša je že 2 leti čez rok za penzijo,tolk gara, da bo v stranki zgleda dokler bo mogel 🤦‍♂️
ODGOVORI
0 0
Julijann
13. 08. 2025 09.07
-3
Marsikdo od sedanje garniture si zasluži kako lepo sočno. Ampak v Svobodi se ne sme govorit svobodno, kajti vse kar je proti sedanjim je žaljivo. 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 6
simc167
13. 08. 2025 09.07
+3
Jansha in njegova sekta maloumnih ovc so največja sramota za slovenijo. Podporniki ustaštva in genocida v gazi. Ogabno
ODGOVORI
5 2
txoxnxy
13. 08. 2025 09.07
+1
In tako bo pristransko krivosodstvo dobilo še eno zaušnico več.
ODGOVORI
4 3
Pikaponca
13. 08. 2025 09.06
+1
4200 grobišč, jame polne trupel žena in otrok govori o sistemu katerem živimo, še sreča je, da obstaja EVROPSKO sodišče kjer pa vedno dobimo po KURBUSU..)) Slovenija ni in še 100 let ne bo pravna država..
ODGOVORI
5 4
bu?e24 1
13. 08. 2025 09.11
Škoda k niso še njega not vrgel
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
13. 08. 2025 09.06
+0
" čudno " je ...da bivši komunist lažnivi janša nikoli ni tožil recimo Gospo Drago Potočnjak...čeprav se tako rad tožari...Ona ga imenuje v dokumentarcu - V imenu resnice - zločinec in kriminalec...Napisala je pretresljivo zgodovinsko dokumentarno knjigo Skrito povelje o svojem svaku, pilotu Toniju Mrlaku, ki je bil sestreljen z raketo TO nad Ljubljano....Nje iz " neznanega " razloga ne toži....tale kvazi poštenjak in kvazi junak osamosvojitve...ki se že 35 let svaljka po politčnem prostoru Slovenije....
ODGOVORI
5 5
Brus1234
13. 08. 2025 09.09
+2
+++++
ODGOVORI
2 0
BBcc
13. 08. 2025 09.06
+1
Janša se skriva za odvetniki. Bolano.😅
ODGOVORI
5 4
Verus
13. 08. 2025 09.06
+1
Za Slovenijo je na evrooskem sodšču značilnost - Kritika LEVI in DESNI vladi - Več kot 90% slovenskih postostopkov, ki končajo na Evropskem sodišču, tam dobijo drugačen epilog. V prevodu: slovensko sodstvo je, podobno kot trg dela, polno nestrokovnosti in pavšalnih sodb. Moja (laična) napoved: Janša bo dobil pozitiven odgovor. Zakaj kritika obem vladam v Sloveniji? Pri nas je toliko krivice, laže, nepotizma, korupcije, diskriminacije, da je evropsko sodišče skoraj 100% edini primeren sodni organ v iskanju pravice.
ODGOVORI
3 2
Verus
13. 08. 2025 09.09
-1
Da bi dosegli pravico na evropskem sodišču morate prvo poskusiti na vseh naših kvazi sodiščih. Takšen je postopek. Ne morete dorektno na evropsko. Zgolj v info, ce ne veste kako gre.
ODGOVORI
0 1
simc167
13. 08. 2025 09.05
+0
Jansha je PACIENT
ODGOVORI
5 5
Bombardirc1
13. 08. 2025 09.05
+2
Ubogi kalimero, spet ni kriv ali kako?
ODGOVORI
6 4
jezenslovenec
13. 08. 2025 09.04
+2
Janšisti, če bo zmagal, bo šel denar za odškodnino tudi iz vašega žepa. Samo tolik, da vam povem koliko mu je za mar vas.
ODGOVORI
6 4
Brus1234
13. 08. 2025 09.03
+4
In ta človek bi bil rad predsednik naše države? Raje volim poštni nabiralnik na naslednjih volitvah!!
ODGOVORI
9 5
BBcc
13. 08. 2025 09.07
+1
Točno tako.👍
ODGOVORI
2 1
Karamazov
13. 08. 2025 09.03
+3
Janez išče pravico. Kot da bi bil naslov nekega satiričnega romana xD
ODGOVORI
8 5
