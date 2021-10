Janša po vrhu EU: 'Načelo pravne države postal politično zlorabljen izraz'

Janša je prav tako obsodil tudi evropsko komisarko, podpredsednico Vero Jourovo , pristojno za nadzor vrednot in preglednosti v celotni Uniji. Jourova je skupaj s komisarjem Didierjem Reyndersom postala najbolj izpostavljen obraz komisije, ki si prizadeva za zagotavljanje spoštovanja pravne države. "Vera Jourova po mojem mnenju daje izjave, ki očitno kršijo pogodbo. Vendar jo podpirajo evropski mediji, zato s tem početjem nadaljuje. Če bi se to zgodilo pred 15 leti, mislim, da bi članica Komisije ostala le kak teden. Takrat so bila pravila jasna," je dodal Janša.

"Evropski parlament je politično telo. Je kraj za politične razprave in tudi za politične spore. Vendar ni enak Evropski komisiji in Evropskemu svetu. V skladu s pogodbami bi se morala Evropska komisija oddaljiti od političnih bitk, kar je veljajo do Junckerjeve komisije. Potem se je to spremenilo," je dejal Janša. "Mislim, da je to skoraj kršitev pravne države, ker mora biti Komisija pošten posrednik."

Voditelji so se strinjali, da bodo vzpostavili nov gospodarski sveženj, ki bo Zahodnemu Balkanu zagotovil devet milijard evrov nepovratnih sredstev, ob tem pa naj sama priskrbi do 20 milijard evrov javnih in zasebnih sredstev.

Ta gospodarski in naložbeni načrt bo regiji pomagal izboljšati njeno kokurenčnost ter pospešiti zelene in digitalne prehode. Vključuje tudi druge zaveze na področju podnebnih ukrepov, prometa, povezovanja trgov, raziskav in inovacij.

Pred posebnim vrhom je potekala tudi neformalna večerja, na kateri so voditelji EU razpravljali o strateški avtonomiji Unije in ambicijah, da postane bolj neodvisna, tudi na podričju obrambe. Nekatere države članice pa so zaskrbljene, ker naj bi te ambicije od EU oddaljile Nato in ZDA, ki jih vidijo kot nepogrešljivega partnerja. Janša meni, da sta obe prizadevanji združljivi."Kitajska je veselila. Na Mars so šli, ne da bi mi tega opazili. So že zelo pred nami, kar se tiče umetne inteligence in kibernetske zmogljivosti. Na kratko, da zaključim: potrebujemo Nato. Tudi države članice, ki niso članice Nata, so priznale, da ga potrebujejo. Toda Nato in Združene države ne bodo rešile težav in konfliktov na našem dvorišču, v naši soseščini, na Zahodnem Balkanu, v Sredozemlju. To je naša dolžnost."

Janša meni, da je šibkost EU v pomanjkanju usklajenosti med nacionalnimi vojskami. Unija bi morala biti bolj osredotočena na varovanje lastnih zunanjih meja namesto na "pošiljanje denarja in humanitarne pomoči, ki se nato konča v rokah teroristov ali poveljnikov," je dodal.

'V Evropi ni prostora za 10 milijonov Afganistancev'

Dva nedavna dogodka pa sta dala nov zagon pozivom k večji evropski avtonomiji: hiter prevzem Afganistana s strani talibanov in pakta Aukus, novo vojaško zavezništvo med ZDA, Združenim kraljestvom in Avstralijo, ki naj bi preprečile vpliv Kitajske v Indo-Pacifiku. Pakt je razjezil Francijo, potem ko je Canberra napovedala 50 milijard evrov vredno podmorniško pogodbo."Včeraj zjutraj me je klical avstralski premier Scott Morrison. Prosil me je, naj to sporočim našim kolegom, da je zanje Evropska unija še vedno strateški partner," je dejal Janša."Evropska unija je potrebna v Pacifiku, ne le v Franciji," je dodal. "EU je svetovna sila. V svetu imamo vpliv in svet vpliva na nas, zato moramo prevzeti to odgovornost."

Druga geopolitična kriza, propad afganistanske vlade, ki jo podpira zahod, pa je povečala strah pred prihodnjim valom beguncev, ki bežijo pred talibansko oblastjo in prihajajo v Evropo v iskanju zaščite in azila. Različne organizacije pravijo, da so ti strahovi prenapihnjeni in da ni dokazov o bližnjem begunskem valu.