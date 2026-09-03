Janša: podporniki Hamasa so grožnja nacionalni varnosti

Vodjo poslancev največje vladne stranke SDS Jelko Godec je zmotila palestinska zastava, ki je bila vidna na eni izmed fotografij s shoda. Zato po njenem mnenju ni šlo za protest za boljšo Slovenijo, kot je bilo slišati v govorih.
Njen zapis na družbenem omrežju X je poobjavil tudi prvak stranke in predsednik vlade Janša, ki je ob tem v angleščini zapisal, da je Hamas teroristična organizacija, vsi njeni podporniki pa so grožnja nacionalni varnosti.
Nekoliko daljši zapis je medtem objavila vodja poslancev Resnice Katja Kokot, ki meni, da se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati volitev in za vse, kar je bilo v zadnjih 20 letih narobe v državi krivijo njo, Mijiča in predsednika stranke Zorana Stevanovića. "Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehnega povzročanja občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti," sporoča zbranim na shodu. Dodala je tudi, da bodo naslednje parlamentarne volitve čez tri leta in pol.
Na sredinem protestu se je sicer po dosedanjih ocenah policije, ki je opravila varovanje neprijavljenega shoda, zbralo okoli 2000 ljudi. Shod je potekal mirno, policija pa ni zaznala kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj. Udeleženci so se razšli okoli 19.30.
Zbrani na shodu na Trgu republike so sicer v sredo med drugim zahtevali odstop poslanca Resnice Mijiča. Poudarili so, da je Mijič simptom celotne koalicije, kot skupno diagnozo koalicije pa so navedli "akutno korupcijo, pohlep in nebrzdano slo po oblasti" ter zahtevali odgovornost poslancev, njihov odstop in nadomestne volitve. Kritike so nizali zlasti o odnosu oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev.
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