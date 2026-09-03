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Slovenija

Janša: podporniki Hamasa so grožnja nacionalni varnosti

Ljubljans, 03. 09. 2026 15.19 pred 1 uro 2 min branja 53

Avtor:
STA N.Š.
Protest v Ljubljani

Sredin protest, na katerem so zbrani zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in nizali kritike na račun koalicije, je naletel tudi na nekaj odzivov SDS in Resnice. Menijo, da zbranim ne gre za boljšo Slovenijo. Obregnili so se ob palestinsko zastavo, premier Janez Janša je zapisal, da so "podporniki Hamasa" grožnja nacionalni varnosti.

Vodjo poslancev največje vladne stranke SDS Jelko Godec je zmotila palestinska zastava, ki je bila vidna na eni izmed fotografij s shoda. Zato po njenem mnenju ni šlo za protest za boljšo Slovenijo, kot je bilo slišati v govorih.

Njen zapis na družbenem omrežju X je poobjavil tudi prvak stranke in predsednik vlade Janša, ki je ob tem v angleščini zapisal, da je Hamas teroristična organizacija, vsi njeni podporniki pa so grožnja nacionalni varnosti.

Nekoliko daljši zapis je medtem objavila vodja poslancev Resnice Katja Kokot, ki meni, da se nekateri še vedno ne morejo sprijazniti z rezultati volitev in za vse, kar je bilo v zadnjih 20 letih narobe v državi krivijo njo, Mijiča in predsednika stranke Zorana Stevanovića. "Delat se spravite! Ljudje imajo dovolj zdrah in nenehnega povzročanja občutka razdora. Zaslužijo si občutek miru in stabilnosti," sporoča zbranim na shodu. Dodala je tudi, da bodo naslednje parlamentarne volitve čez tri leta in pol.

Prvi protest proti vladi
Prvi protest proti vladi
FOTO: Aljoša Kravanja

Na sredinem protestu se je sicer po dosedanjih ocenah policije, ki je opravila varovanje neprijavljenega shoda, zbralo okoli 2000 ljudi. Shod je potekal mirno, policija pa ni zaznala kršitev javnega reda ali kaznivih dejanj. Udeleženci so se razšli okoli 19.30.

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Zbrani na shodu na Trgu republike so sicer v sredo med drugim zahtevali odstop poslanca Resnice Mijiča. Poudarili so, da je Mijič simptom celotne koalicije, kot skupno diagnozo koalicije pa so navedli "akutno korupcijo, pohlep in nebrzdano slo po oblasti" ter zahtevali odgovornost poslancev, njihov odstop in nadomestne volitve. Kritike so nizali zlasti o odnosu oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev.

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KOMENTARJI53

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enaleteca
03. 09. 2026 16.34
Madona, Hamas je nastal izključno zaradi napadov Izraela na Palestince in ne zaradi kar tako na blef ...
Odgovori
0 0
?uknaveji
03. 09. 2026 16.33
Vlada močno podcenjuje to, kako zelo je večina Slovencev - čudaki, kot smo - alergična na genocid, etnično čiščenje in podobne izraelske umazanije. Vsak izraz podpore Izraelu je strel v koleno. Kar tako dalje.
Odgovori
0 0
deratizacija
03. 09. 2026 16.32
Če se nekdo ne strinja s početjem Izraela, še ne pomeni, da podpira Hamas in da je zoper vse Izraelce.
Odgovori
-1
0 1
minkica91
03. 09. 2026 16.32
prav ima Katja, sami brezdelneži in zdraharji, po domače hočejo še naprej lepo živeti na tuj račun.
Odgovori
+2
2 0
Kviz
03. 09. 2026 16.30
Protestniki se vsaj po izgledu ne razlikujejo od hamasovih privržencev.
Odgovori
+0
1 1
Delboy Trotter
03. 09. 2026 16.29
Takoj prepovedati palestinske zastave da ne bo Netanyahu užaljen.
Odgovori
+3
3 0
Nigrcek
03. 09. 2026 16.29
Vsi ki podperajo to g0l@zen naj gredo lepo dol pa da vidimo koliko se jih vrne živih....
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
03. 09. 2026 16.28
podpora Palestini ni enako podpora hamasu ampak sovraštvu izraelcev. Po nekaj desetletjih so spet najbolj osovraženi na svetu. Pa američani so si tudi pridobili ogromno nasprotnikov.
Odgovori
-1
2 3
Nidami
03. 09. 2026 16.28
Naš vodja Jenul.je pripravljen in je v dobri formi.
Odgovori
+3
3 0
Demirel
03. 09. 2026 16.24
palestinska zastava ni hamasova zastava ti prodana dusa
Odgovori
-5
4 9
Valkidžija
03. 09. 2026 16.27
Ista vsebina, drugačna embalaža.
Odgovori
+3
5 2
Nidami
03. 09. 2026 16.18
Samo Hamas je prihodnost.
Odgovori
-3
7 10
Cupko
03. 09. 2026 16.18
Grožnja naši državi so prav oni, ki nam sedaj vladajo, Janša, Vrtovec, Cigler Kralj pa Stevo, Mijić, itd
Odgovori
-9
4 13
Kviz
03. 09. 2026 16.28
Imaš pravi naziv.
Odgovori
+2
3 1
Puško v koruzo
03. 09. 2026 16.17
Katja Kokot ti se spravi delati. Najbolje da greš nekam kjer ne boš delala škode, ker tvoja inteligenca ni za nekaj resnega.
Odgovori
-3
8 11
enapi
03. 09. 2026 16.15
Je problem v pastirju ali njegovi čredi? Predlagam žižku da kdaj o tem vržemo javno debato.
Odgovori
-7
3 10
street45
03. 09. 2026 16.10
A to je vredu, ko si SDS navozi avtobuse penzionistov pred parlament, ki vsak maha z eno zastavo, zraven majo še pa pojedino? Če si pa slučajno pred parlamentom brez zastave, se ti pa ne gre za Slovenijo?.... Dejmo mal logično pomislit in se spomnit koliko stvari je ta vlada do zdaj naredila za Slovenijo in koliko za Izrael. Bomo hitro videli komu se gre bolj za Slovenijo.
Odgovori
-7
9 16
MESE?AR
03. 09. 2026 16.17
Tebi se že ne !
Odgovori
-1
3 4
Kviz
03. 09. 2026 16.33
45 koliko sem videl je bila na protestu večina penzionistov in polovica brezdelnežev.
Odgovori
0 0
spaceair
03. 09. 2026 16.10
Ma meni gre že pošteno na živce ves ta cirkus v državnem zboru. Namesto da bi delali za ljudi, se kar naprej ukvarjajo sami s sabo – kdo ima imuniteto, kdo je koga ovadil, kdo bo koga prijavil in kdo bo koga politično napadal. Če je nekdo nedolžen, naj se to dokaže, če je kriv, naj odgovarja. Državni zbor pa naj se končno začne ukvarjati s problemi ljudi, ne pa sam s sabo.**
Odgovori
+5
9 4
MESE?AR
03. 09. 2026 16.18
In kdo dela skozi zdraho ? Levičarji !
Odgovori
+2
5 3
Yon Dan
03. 09. 2026 16.09
Za ljudi v Covidu, se je boril samo Stevanović. Vsem ostalim, tudi opoziciji, je bilo za ljudi vseeno, samo da so bili njihovi mračni, skriti gosoodarji, zadovoljni. Naredili so še več od zahtevanega.
Odgovori
-6
3 9
KogaHecam
03. 09. 2026 16.08
Maršal JJ in tvoja klapa (SDS in meteoritiv vladi), podporniki genocida v Gazi, pa ste grožnja tej, na žalost moram reči, ubogi Sloveniji. Upam, da boste zdajšnji ultra desničarji kmalu odšli na smetišče politične zgodovine. V POZABO ZA VEDNO.
Odgovori
-7
6 13
MESE?AR
03. 09. 2026 16.19
Pozabi za vedno !
Odgovori
+0
2 2
Mio56
03. 09. 2026 16.07
eee janezek janezek...kdaj bos dojel, da palestinska zastava ni hamas??? In da je hamas zgolj in samo ena druscina posebnezev, ki so DOKAZANO bili financirani in oborozevani s strani izraela!!! Ampak hej mi smo sedaj za izrael in za hamas...medtem se pa ignorira eticno ciscenje oz. kr bolse receno priprava terena za golf igrisce v gazi!!
Odgovori
-5
7 12
MESE?AR
03. 09. 2026 16.19
EEE he he he....
Odgovori
+0
1 1
janez653
03. 09. 2026 16.20
pa EUjih financira, pa tudi prejšnja vlada jih je podpirala. S financiranjem in še z dodatno podporo Izraelu ko so glasovali o tožbi
Odgovori
+3
3 0
Komentator
03. 09. 2026 16.00
..in pa, kdo je prepričan, da bodo naslednje parlamentarne volitve šele čez 3 leta in pol? Zdajšnji so bili pred tem že trikrat na oblasti, nikoli cel mandat
Odgovori
-3
9 12
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