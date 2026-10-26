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Slovenija

Janša podporo napredku Srbije v EU pogojil z izročitvijo arhivov Udbe

Ljubljana, 26. 10. 2026 16.29 pred 1 uro 2 min branja 248

Avtor:
STA N.L.
Janez Janša

Morebitno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili, je premier Janez Janša zapisal na omrežju X, potem ko je v nedeljo na parlamentarnih volitvah v Srbiji prepričljivo zmagala Študentska lista. Ob tem je podporo napredku Srbije v EU pogojil z izročitvijo arhivov Udbe, povezanih s Slovenijo.

"Eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili," je danes na družbenem omrežju X zapisal Janša.

"Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo," je še dodal Janša, ki je svojemu zapisu pripel še objavo pisatelja Igorja Omerze.

Marta Kos je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so ji vrata v EU odprta.
Marta Kos je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so ji vrata v EU odprta.
FOTO: AP

Slednji je navedel izjavo evropske komisarke za širitev Marte Kos, ki je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so vrata v EU odprta. Omerza je ob tem zapisal, da morajo v Srbiji najprej odpreti arhive zvezne in srbske Udbe ter vojaškega KOS, nad čemer pa da evropska komisarka ne bo navdušena. Omerza je napisal knjigo o Kos z naslovom Komisarka, v kateri med drugim navaja, da je Kos na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sodelovala z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV).

Zmagovalcem čestital tudi Janković

Na družbenih omrežjih je študentski listi danes za zmago čestital ljubljanski župan Zoran Janković ter ji zaželel "uspešen razvoj Srbije". Dodal je, da so volitve v Srbiji z rekordno udeležbo pokazale, da je bil to resnično praznik demokracije. Izrazil je tudi veselje, da so potekale v mirnem vzdušju.

Janković je sicer v začetku lanskega leta, ko so se v Srbiji krepili študentski protesti in blokade fakultet zaradi padca nadstreška na novosadski železniški postaji, v pismu izrazil podporo takrat še predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ljubljanski župan je Vučića takrat označil za svojega dobrega prijatelja. Dodal je tudi, da bi prebivalci Srbije šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti "videli, kaj so imeli".

Preberi še Srbija prejema čestitke, oglasil se je Janković: To je bil praznik demokracije

Po doslej objavljenih podatkih srbske republiške volilne komisije (RIK) je Študentska lista na parlamentarnih volitvah osvojila 52,65 odstotka glasov, lista Aleksandar Vučić - Združena Srbija, zbrana okoli Srbske napredne stranke (SNS), pa 39,22 odstotka, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

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Srbija EU arhiv Udbe Janez Janša parlamentarne volitve

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KOMENTARJI248

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Brihtnež
26. 10. 2026 17.57
Kameleon,provokator,lažnivec, potuhnjenec,škodoželjnež, hinavec……skratka manipulator na n potenco.
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0 0
deltex
26. 10. 2026 17.57
Janša je itak ubrisan do konca. Vzornika Orban in Vučić sta izgubila, kmalu bo še Netanjahu, tako da Janši ostaneta samo še Lukašenko in Putin....
Odgovori
0 0
kala 09
26. 10. 2026 17.56
Odlično Janez,ne se dati podkopovati. BODI ZA VZOR
Odgovori
+1
1 0
Beli Brko
26. 10. 2026 17.56
Zakaj milan ne da pobudo za arhive?
Odgovori
0 0
Prca63
26. 10. 2026 17.56
Napočil je čas ko pacient prehaja iz odprtega v zaprti oddelek. Očitni znaki dolgotrajne bolezni se vidno slabšajo. Lahko škoduje okolici,tudi širše. Nalog je že podpisan,pristojni v psihiatrični bolnišnici bodo ukrepali v skladu z navodili. Ker pa se slabša tudi njegovim najožjim sodelavcem,ga vsaj ni treba biti strah,da bo na oddelku sam. Nasprotno, treba bo še razširiti oddelek,toliko preveč je namreč kandidatov. Pa se bodo lahko družili pogovarjali in sanjali o starih časih.Ja,celo šah,pikado in ostale družabne igre so na voljo. Niti ni važno če so zraven figure in ostalo,ne rabijo. In bodo v miru preživeli starost. Vsi mi ostali pa bomo tudi uživali v miru. Pred njimi.
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-1
0 1
televizija2000
26. 10. 2026 17.56
Pacient
Odgovori
0 0
blef
26. 10. 2026 17.56
Prav je tako. Zakaj bi skrivali resnico.
Odgovori
+2
2 0
pegaso
26. 10. 2026 17.54
Največ bo o seb prebral...
Odgovori
+2
3 1
baldahin
26. 10. 2026 17.54
Vi se samo hecajte, ko bo model zahteval ip-je vseh komentatorjev, ki so kadarkoli kaj napisali čez njega, bo vam/nam trda predla. 😅😅😅
Odgovori
+1
1 0
Ombolo1
26. 10. 2026 17.57
The punisher.
Odgovori
0 0
Bodica
26. 10. 2026 17.53
Njegovo ime je bilo Sava, izkaznica pa nosi številko ...
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+4
4 0
tron3
26. 10. 2026 17.52
Junez Osvoboditelj Kartonasti s.p., je dobil kost, ki jo bo glodal in glodal, ter s to zahtevo skrival in prikrival, vse kar ni za oči javnosti, Vlada in ministri so itak naravna katastrofa za Slovenijo, to itak dokazujejo vsakodnevno, to bi veljajo tudi če bi Vlado sestavil ta pernati, da ne bo pomote, kadar bo prišlo kakšna nečednost aktualne Vlade bo Vam Junez Osvoboditelj Kartonasti s.p., takoj začel z arhivi, Slovenija pa proti še večjemu prepadu kot je sedaj.
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+3
4 1
ROMELS
26. 10. 2026 17.52
Spet bi se rad norčeval iz ljudi prejšnjega sistema. Malo zaostalo!
Odgovori
+3
5 2
Beli Brko
26. 10. 2026 17.51
Bolj kot se pljuva po janezu, bolj se sovraži milana. To je to.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
26. 10. 2026 17.51
Janša potem odstopi. Drugače se bomo igrali partizane in domobrance do 2040. A ne bi raje sprejel indijskega gospodarskega ministra če je že Logar len.
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+10
13 3
SDS_je_poden
26. 10. 2026 17.50
Arhive naj pri nas dobi neodvisna institucija, ker sicer jih bo Jufka prečistil in poradiral vse o sebi ven. Naj njegovi verniki izvejo, koga zares podpirajo...
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+7
9 2
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 17.49
Ne pozabimo,da je črni Ivan volitve izgubil in se je dokopal do oblasti s prevaro in podkupovanjem Srba Stevanovića.
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+11
14 3
ArkaMast
26. 10. 2026 17.50
... ki išče kader s vsaj osnovno šolo končano, pa da jo je res.
Odgovori
+4
6 2
mamico_vam...
26. 10. 2026 17.49
da vidimo rabote kl-avca ključavničarja
Odgovori
-2
1 3
mario7
26. 10. 2026 17.49
Mislim,da je že za na zaprti oddelek.
Odgovori
+6
9 3
bandit1
26. 10. 2026 17.49
Kaj se je našel v njih?
Odgovori
+3
6 3
oberkreiner
26. 10. 2026 17.49
jj, daj že enkrat nehaj s to tvojo "zgodovino" in se raje ukvarjaj s prihodnostjo, ali pa še bolje, spokaj se že enkrat s politične scene s tem tvojim primitivizmom. Ne ukiniti socialno pomoč, ampak ukiniti dohodke vsem nedelovnim in nesposobnim politikom.
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+5
6 1
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