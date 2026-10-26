Janša podporo napredku Srbije v EU pogojil z izročitvijo arhivov Udbe

"Eventualno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili," je danes na družbenem omrežju X zapisal Janša. "Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo," je še dodal Janša, ki je svojemu zapisu pripel še objavo pisatelja Igorja Omerze.

Marta Kos je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so ji vrata v EU odprta. FOTO: AP

Slednji je navedel izjavo evropske komisarke za širitev Marte Kos, ki je v nedeljo po zmagi študentov v Srbiji dejala, da so vrata v EU odprta. Omerza je ob tem zapisal, da morajo v Srbiji najprej odpreti arhive zvezne in srbske Udbe ter vojaškega KOS, nad čemer pa da evropska komisarka ne bo navdušena. Omerza je napisal knjigo o Kos z naslovom Komisarka, v kateri med drugim navaja, da je Kos na prehodu iz 80. v 90. leta prejšnjega stoletja sodelovala z jugoslovansko tajno policijo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV).

Zmagovalcem čestital tudi Janković

Na družbenih omrežjih je študentski listi danes za zmago čestital ljubljanski župan Zoran Janković ter ji zaželel "uspešen razvoj Srbije". Dodal je, da so volitve v Srbiji z rekordno udeležbo pokazale, da je bil to resnično praznik demokracije. Izrazil je tudi veselje, da so potekale v mirnem vzdušju. Janković je sicer v začetku lanskega leta, ko so se v Srbiji krepili študentski protesti in blokade fakultet zaradi padca nadstreška na novosadski železniški postaji, v pismu izrazil podporo takrat še predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ljubljanski župan je Vučića takrat označil za svojega dobrega prijatelja. Dodal je tudi, da bi prebivalci Srbije šele po morebitnem odhodu Vučića z oblasti "videli, kaj so imeli".