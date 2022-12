Janša poravnal dolg, Socialni demokrati na račun prejeli več kot 12 tisoč evrov

Kot navaja Delo, je prvak SDS Janez Janša izpolnil tudi drugi del sodbe velenjskega okrajnega sodišča, ki mu je naložila, da mora Socialnim demokratom odplačati odškodnino v vrednosti 10.000 evrov in plačilo stroškov sodnega postopka. Na račun SD je namreč nakazal 12.476 evrov odškodnine z obrestmi.

Janša je pred meseci na družbenem omrežju zapisal besede: "Vsak brani svojo lastnino, četudi je ukradena vsem lastnikom električnih števcev. Tako kot judovska vila, v kateri deluje stranka SD." Zaradi slednjega je stranka SD na Okrajnem sodišču v Velenju proti predsedniku SDS vložila tožbo, sodišče pa je konec oktobra 2021 odločilo, da se mora Janša opravičiti in stranki plačati odškodnino.

Kot so takrat v sporočilu za javnost navedli v stranki SD, je sodišče odločilo, da mora Janša na Twitterju zagotoviti objavo uvoda in izreka sodbe ter hkrati objaviti javno opravičilo z naslednjo vsebino: "Tožena stranka Janez (Ivan) Janša se opravičujem tožeči stranki SD za svoje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in SD je lastništvo nad njo pridobil na zakonit način."

Slednje je Janša septembra tudi storil, vendar pa opravičila ni napisal sam. Namesto tega je zgolj objavil fotografijo sodbe, ki vsebuje omenjeno opravičilo. V SD so takrat ocenili, da gre "za klavrno opravičilo, ki pravzaprav ni opravičilo". Dodatno pa so sporočili, da objava opravičila jasno kaže na Janševo priznanje za izrečene laži o "ukradeni židovski vili". Takrat so navedli še, da Janša dosojene jim odškodnine še ni poravnal.