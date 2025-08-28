Janša postal vršilec dolžnosti direktorja agencije za civilno letalstvo

Srečka Janšo je vladi za imenovanje na položaj vršilca dolžnosti direktorja agencije za največ šest mesecev oziroma najdlje do 28. februarja predlagal svet agencije, so po seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje.

Janša je na začetku junija odstopil s položaja direktorja Kontrole zračnega prometa, o razlogih za odločitev pa tedaj ni želel govoriti. Po neuradnih informacijah STA naj bi vodstvo Kontrole zračnega prometa ponaredilo sklepe nadzornega sveta, zaradi česar se je zaupanje nadzornikov do vodstva povsem porušilo. Do ravnanj vodstva družbe naj se ne bi kritično opredelil niti nekdanji prvi nadzornik Kontrole zračnega prometa Peter Grašek, ki je zato s položaja odstopil. Slovenski državni holding (SDH) ga je razrešil sredi maja, konec maja pa za člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom imenoval Andreja Bošnjaka.

Kot so zapisali na vladi, je Janša univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z več kot 35-letnimi izkušnjami na področju civilnega letalstva, predvsem s področja letalske varnosti in navigacijskih služb zračnega prometa. Leta 2003 je bil imenovan za direktorja Uprave RS za civilno letalstvo in bil istega leta vključen v projekt vzpostavitve javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, kjer je bil imenovan za prvega direktorja.

V letu 2010 je sodeloval pri vzpostavitvi Agencije RS za civilno letalstvo, kjer je bil krajši čas tudi vršilec dolžnosti direktorja. Do ponovnega prevzema funkcije direktorja Kontrole zračnega prometa Slovenije med letoma 2024 in 2025 je opravljal funkcijo generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet na ministrstvu za infrastrukturo, na katero ga je vlada imenovala leta 2021. Aktivno sodeluje tudi pri delu Evropske komisije ter z mednarodnimi organizacijami s področja letalstva.