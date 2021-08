O Janševih pogojih za koalicijo po volitvah: 'On je del problema in ne rešitev'

Na domačem političnem parketu vse več strank že pogleduje proti parlamentarnim volitvam, ki nas čakajo predvidoma prihodnje leto. Kdo bo s kom sodeloval, kdo v kakšni koaliciji ni dobrodošel in kakšni so pogoji sodelovanja posameznih strank? Premier in predsednik SDS Janez Janša je namreč postavil štiri pogoje za možno koalicijo po volitvah, in sicer delo za skupno dobro, spoštovanje vrednot slovenske ustave, nasprotovanje migrantskim koridorjem in obsodbo vseh treh totalitarizmov.

Potem ko je predsednik SDS in premier Janez Janša v nedeljo predstavil predloge za sodelovanje v prihodnji koaliciji, so to danes komentirali v nekaterih strankah. Večina opozicije sodelovanje s SDS po pričakovanjih zavrača. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v izjavi za medije na vprašanje, ali bi bili v LMŠ pripravljeni sprejeti Janševe pogoje in sodelovati s SDS v prihodnji vladi, odgovoril s prispodobo: "To je nekako tako, kot bi največji pretepač in zdrahar v razredu postavil pogoje, kdo lahko sedi z njim v klopi, se ga pa vsi izogibajo." "V Dogovoru o povolilnem sodelovanju, ki smo ga v LMŠ poslali opozicijskim partnerjem, smo poleg ključnih vsebinskih programskih izhodišč (javno zdravstvo, prehod na zeleno gospodarstvo, okolju prijazna politika, digitalna preobrazba, pokojninski sistem, javni sektor, vrnitev neodvisnosti institucij, depolitizacija nacionalnovarnostnega sistema) jasno zapisali, da je ena izmed treh prioritet dogovora vrnitev Slovenije v normalnost. Sestavni del tega je tudi, da sodelovanje z Janezom Janšo seveda ni mogoče, prav tako pa ne moremo sodelovati s tistimi, ki ga podpirajo. On je del problema in ne rešitev," so zapisali v največji opozicijski stranki LMŠ.

Po njihovih besedah je pri spoprijemanju z migracijskimi izzivi temeljno vodilo stranke LMŠ zagotavljanje ravnotežja med načeli varnosti in solidarnosti. "To smo zagovarjali tudi v času vlade Marjana Šarca, ko smo, med drugim, izkazali solidarnost z Italijo in Malto, ki sta se soočali z navedenimi izzivi, ter na drugi strani okrepili varnost na naši južni, schengenski meji, ki je najbolj izpostavljena nezakonitim migracijam," so zapisali. Kot še dodajajo, prav tako resolucija Evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov ni nekaj, o čemer bi se v njihovi stranki v teh časih pogovarjali, "kajti izzivi Slovenije v postcovid času po volitvah bodo povsem drugačni". Šarec pri tem upa, da bodo predsedniki ostalih opozicijskih strank podpisali dogovor o povolilnem sodelovanju, s katerim bi se zavezali, da ne bodo sodelovali s SDS in strankami, ki jo podpirajo. Kot so zapisali v LMŠ, je aktualna vlada nelegitimna, zato se je treba pogovarjati o "vrnitvi v normalnost po volitvah ter odpravi vseh škodljivih potez te vlade, vključno z razrešitvijo vseh politično nastavljenih, nesposobnih kadrov". Da koalicijsko sodelovanje z Janezom Janšo in SDS ne pride v poštev pod nobenim pogojem, so zatrdili tudi v Levici. "Škoda, ki jo Sloveniji in njenim prebivalce dela SDS, je neizmerna: šteje se v življenjih, izgubljenih zaradi nesposobnega upravljanja z epidemijo, privatizacijo javnega zdravstva, stotinah milijonov, vrženih v orožje, in strankarske projekte SDS ter v uničevanju osnovnih demokratičnih standardov," so sporočili. Kot so še zapisali, se "namesto s poceni provokacijami Janeza Janše" ukvarjajo s tem, kako po naslednjih volitvah sestaviti vlado, ki bo odgovorila na socialne, razvojne in okoljske probleme te države. Predsednica stranke SD Tanja Fajon je v izjavi za medije pred začetkom seje predsedstva stranke povedala, da si v stranki želijo predvsem dialoga, zato ne morejo pristati na delovanje Janše, ki je po njenih besedah avtoritarno. "Strinjam se, da moramo delati za skupno dobro, žal pa predsednik vlade do tega trenutka s svojim ravnanjem ne dela tako," je povedala Fajonova. Napovedala je, da bo na seji predsedstva stranke predlagala izhodišče za partnersko sodelovanje in krepitev opozicije. Fajonova si namreč želi, da bo po volitvah v državni zbor državo vodila levosredinska vlada. To bo tudi njen predlog na sestanku voditeljev opozicije v sredo, v želji, da dogovor čim prej podpišejo. Fajonova je odgovorila tudi na vprašanje, ali v SD še vedno ne izključujejo sodelovanja z NSi. Po njenih besedah se pogovarjajo zgolj s strankami zdajšnje opozicije. "Vsakršno sodelovanje z vladajočo SDS in strankami, ki so trenutno v vladi in podpirajo škodljiva ravnanja te vlade in Janeza Janše, ne pride v poštev," je še povedala Fajonova. V stranki SAB pa so po besedah generalnega sekretarja Jerneja Pavliča razumeli, da so pogoji Janše namenjeni strankam, s katerimi SDS sodeluje v koaliciji in s katerimi bo sodelovala v prihodnje. Pavlič je zatrdil, da stranke SAB med temi strankami ne bo. "Osem let smo parlamentarna stranka in v osmih letih se niti enkrat nismo pogovarjali za koalicijsko sodelovanje s SDS," je dejal Pavlič. V SAB si po Pavličevih besedah želijo še močnejše opozicije. Zdi se jim pomembno, da ljudem pokažejo alternativo, ki bo temeljila na vsebini, ne pa na nasprotovanju Janši. Čez poletje so delali v tej smeri, načrtujejo tudi programski kongres. Na njem bodo, kot je povedal Pavlič, praktično pokazali, katere so vsebinske točke, na katerih bo treba delati v prihodnji vladi.

