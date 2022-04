Janša potrdil, da je sprejel odstop ministra Jožeta Podgorška

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je po aferi s plačilom nastanitve v Bohinju v sredo odstopil s položaja. Premier Janez Janša o tem državnega zbora še ni seznanil, je pa na zadnjem predvolilnem soočenju na naši televiziji potrdil, da je odstop sprejel.

S kmetijsko družbo KŽK, ki je ministru plačala račun za dopustovanje v Bohinju, se je dogovarjal tudi o nakupu skoraj sto let stare nepremičnine v Srednji vasi pri Kamniku, je poročal portal Necenzurirano. Nepremičnino je želel prodati po visoki ceni, za več kot 200.000 evrov.

Po pridobljenih informacijah portala je hišo pred letom dni podedovala Podgorškova soproga in je nujno potrebna obnove. Do dogovora med ministrom in KŽK na koncu sicer ni prišlo.

Kot so navedli na portalu, naj bi to razkritje potrjevalo informacije, da je bil Podgoršek več mesecev v rednem stiku s predstavniki KŽK. To pa naj bi podkrepilo tudi medijske objave o tem, da naj bi Podgoršku dopustovanje v Bohinju poravnalo podjetje KŽK, ki je potrebovalo pomoč ministra pri urejanju sodnega spora z državo.

Podgoršek ob odhodu iz bohinjskega hotela namreč ni poravnal računa. V torek so mediji poročali, da je ministrov račun poravnala kmetijska družba KŽK, s katero je kmetijsko ministrstvo že več kot dve leti v sodnem sporu zaradi najetih kmetijskih zemljišč v lasti države. KŽK je bila do nedavnega v lasti kriptomilijonarja Damiana Merlaka, ki je tudi lastnik hotela Bohinj. Podgoršek je priznal, da je prepozno plačal račun, vse ostale očitke pa zavrnil.