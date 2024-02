Janša: Povod za sejo DZ o korupciji je dal predsednik vlade sam

OGLAS

Predsednik SDS Janez Janša je opozoril, da je premier Robert Golob ob srečanju z generalno direktorico Unesca Audrey Azoulay med drugim priznal, da imajo v koaliciji krizo zaradi korupcije, "nekaj dni pozneje pa je predsednica druge največje koalicijske stranke, ko je govorila o tem, priznala, da ljudje v Sloveniji živijo vse slabše". "Potem najbrž ni treba obtoževati opozicije, zakaj je sklicala to sejo," je dejal prvak največje opozicijske stranke. V zahtevi za sklic izredne seje DZ o korupciji so poslanci SDS sicer popisali že znane očitke. Na koruptivno in klientelistično ravnanje vlade po njihovem mnenju kaže nakup 13.000 prenosnih računalnikov ministrstva za digitalno preobrazbo in lastništvo predsednika vlade Roberta Goloba v podjetju Star Solar.

Ključni očitek, ki mu je danes pozornost namenil tudi Janša, pa je sporni večmilijonski nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani za potrebe sodišč, zaradi katerega je odstopila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. V SDS namreč ne verjamejo razlagi, po kateri naj bi bili za sporni nakup krivi zgolj uradniki na ministrstvu ali generalni sekretar ene od koalicijskih strank. "Vi trdite, da od vrat ministra za pravosodje naprej nihče ni odgovoren. Če kupimo to razlago, potem se postavi vprašanje, koliko takšnih okostnjakov je še v omari te vlade, če lahko neke službe 'naštrikajo' neko zadevo, pri kateri gre denar iz državne proračunske rezerve, namesto v sklad za obnovo po poplavah, za nakup propadajoče stavbe," je bil kritičen Janša.

"Če javnosti in pristojnim organom prodajate to razlago, potem je treba opraviti forenzično preiskavo vseh podobnih prerazporeditev sredstev, vseh takšnih nakupov, ker ni nobene garancije, da je pri ostalih zadevah to preverjanje delovalo," je pozval Janša. "Predlagam, da sama koalicija resno razmisli o tem, kakšno razlago korupcijske afere prodaja javnosti in pristojnim organom," je dodal. Prepričan je, da bi nekomu morali zazvoniti alarmi tudi zato, ker saga o nakupu ali izgradnji sodne palače poteka že 20 let. Zadeve za gradnjo sodne palače so pripravljene, imamo projekte, zemljišča, gradbeno jamo. "In potem pridejo predlogi, da se kupi propadajoča stavba brez parkirišč. In vi trdite, da je možno, da se je zgodilo, da je nekdo to podtaknil, ne da bi komurkoli v verigi do kabineta predsednika vlade zazvonili zvončki," je bil slikovit.

Obregnil se je tudi ob delo Policije, saj da po njegovem vedenju še noben kriminalist ni obiskal ministrstva. "Depolitizirana policija je zelo hitra, ko gre za stvari, ki vladajoče motijo, ko gre pa za prvovrsten korupcijski škandal, ki ga priznava sam predsednik vlade, pa, glejte, nobenega kriminalista na kraju," je dejal. V zadevi sicer poteka predkazenski postopek. Švarc Pipanova: V izredno sejo o boju proti korupciji je vključena interpelacija pravosodne ministrice

Dominika Švarc Pipan FOTO: Bobo icon-expand