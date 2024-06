Po pozivih SDS pristojni zagotavljajo: za varnost glasovnic bo poskrbljeno

OGLAS

SDS je na seji sveta pred evropskimi volitvami sprejela resolucijo, s katero je predlagala, da se dosledno izvaja volilna zakonodaja, vrnejo ukinjena volišča in zagotovi sprotno štetje glasovnic, oddanih na predčasnih volitvah, Državna volilna komisija (DVK) pa je ta predlog zavrnila, je na današnji novinarski konferenci spomnil Janša. Danes je prvi dan predčasnega glasovanja, glasovnice pa se preštejejo šele na dan glasovanja, v nedeljo. Zato je varovanje teh glasovnic po Janševem mnenju vprašljivo. Zakon o volitvah v DZ ne prepoveduje sprotnega štetja glasov oz. tega ne določa, po logiki bi morali glasovnice prešteti vsak dan po koncu glasovanja in o tem narediti zapisnik, meni.

Janez Janša FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Še bolj vprašljivo" pa se mu zdi, da je v nekaterih slovenskih krajih na enem mestu za predčasno glasovanje združenih več volilnih okrajev. Zakon o volitvah v DZ namreč v 69. členu določa, da se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije. "To, kar se dogaja danes v Ljubljani in Mariboru in še v nekaterih drugih mestih v Sloveniji, je nezakonito," je izpostavil in dodal, da so tudi na to opozorili DVK, a ta "s preglasovanjem zavrača logične predloge, ki bi zgolj povečale zaupanje v transparentnost in poštenost volitev". SDS bo vztrajala pri spoštovanju zakona o volitvah v DZ in pri zagotovitvi transparentnosti predčasnega glasovanja in te pomisleke predstavila tudi mednarodni delegaciji, ki spremlja volitve, je napovedal. Dodal je, da v SDS ne postavljajo pod vprašaj legitimnosti volitev, temveč zadosten nadzor na predčasnih volitvah.

Ob teh pozivih pa je danes kandidatka SDS za evropske volitve Zala Tomašič pred ljubljanskim voliščem volivcem, ki so prišli glasovat predčasno, delila letake stranke in pozivala, naj glasujejo zanjo, zaradi česar je po njenih navedbah posredovala tudi policija. "Tukaj ne vidim nobene kontradiktornosti, vidim pa je veliko v tem, da je okrajna volilna komisija zdaj reagirala na delitev volilnega materiala na pločniku kljub temu, da ni volilnega molka (...), se je pa to dopuščalo vsem ostalim doslej," je komentiral Janša. Zorčič: DVK bo storila vse za varnost predčasnega glasovanja na najvišjem nivoju Direktor službe DVK Zorčič Janševe očitke in namigovanja zavrača ter zagotavlja, da bodo storili vse za najvišjo varnost predčasnega glasovanja. Janša je sicer kot vprašljivo danes ocenil tudi, da je v nekaterih slovenskih krajih na enem mestu za predčasno glasovanje združenih več volilnih okrajev. Zorčič je spomnil, da se je DVK o tem že pogovarjala. Takšna praksa je sicer v posameznih krajih, denimo v Ljubljani, zaživela v času covidnih ukrepov, obdržala pa se je tudi ob vseh nadaljnjih volitvah in referendumskih glasovanjih, je pojasnil. "Stvar pa je vredna premisleka, nenazadnje tudi s strani službe DVK, ki je pred vsakokratnimi volitvami ali referendumi postavljena pred tveganje, ali bo lahko na tistem mestu organizirala glasovanje, glede na to, da so prostori v lasti javnega zavoda," je izpostavil Zorčič. Zatrdil pa je, da ima vsak volivec možnost, da se odloči za predčasno glasovanje, in da nobenemu ta zakonska možnost ni onemogočena. Sicer pa po njegovih informacijah predčasno glasovanje za zdaj poteka nemoteno. "Upam, da tako ostane tudi do konca predčasnega glasovanja," je sklenil Zorčič.

Predčasno glasovanje za evropske volitve in referendume v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand