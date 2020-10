Socialni partnerji pričakujejo nadaljnja usklajevanja o demografskem skladu

Po besedah Jakoba Počivalška so socialni partnerji tokrat podali le prve odzive in pomisleke, na katere je premier tudi na kratko odgovoril. "Ni šlo torej za poglobljeno razpravo o predlogu zakona; ta bo morala potekati na seji ESS in v okviru pogajalske skupine, ki jo je ESS že ustanovil," je dodal. Obe strani se po njegovih ocenah zavedata, da se razprava o tem predlogu "ni še niti dobro začela" .

Vlada želi s predlogom zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je obravnavala 23. septembra, skoncentrirati naložbe države in njihovo upravljanje na enem mestu, prihodke sklada pa nameniti za sofinanciranje pokojnin danes in v prihodnosti ter za druge demografske ukrepe.

Med cilji sklada so poenostavitev strukture upravljanja državnega premoženja, jasnejša opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb ter večja donosnost državnega premoženja, ki se namenja predvsem za zagotavljanje dodatne pokojninske varnosti v sedanjosti in prihodnosti.

S predstavitvijo svojega predloga demografskega sklada - predloga zakona o slovenskih demografskih rezervah - so danes začeli tudi v SD, ki so predlog ob podpori SAB že vložili v DZ. Najprej so ga predstavili Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), pri čemer so izpostavili pripravljenost in željo po konstruktivni izmenjavi mnenj in dopolnjevanju predloga vključno z obravnavo na ESS, so sporočili iz stranke.