Janša Trumpa povabil na obisk v Slovenijo

Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je premier Janez Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na Newsmaxu. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal.

V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump.