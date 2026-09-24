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Slovenija

Janša Trumpa povabil na obisk v Slovenijo

Washington, 24. 09. 2026 08.11 pred 29 minutami 1 min branja 33

Avtor:
STA K.H.
Janša na Newsmaxu

Predsednik vlade Janša je ameriškega predsednika Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel.

Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je premier Janez Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na Newsmaxu. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal.

V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump.

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Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na Generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice ZN.

Janša naj bi za Newsmax govoril o svojem današnjem nastopu pred Generalno skupščino ZN, vendar celoten pogovor na spletu še ni dostopen.

Premier je za televizijo Newsmax spregovoril že v začetku meseca, ko je govoril o odnosih Slovenije z Izraelom in ZDA, vojni v Ukrajini, krepitvi evropske obrambne sposobnosti ter o aktualnih političnih in varnostnih izzivih, je razvidno s spletne strani predsednika vlade.

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janez janša donald trump zda slovenija

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KOMENTARJI33

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Robi333
24. 09. 2026 08.51
Trumpa in njegovih plenic pa tukaj res ne rabimo..
Odgovori
0 0
televizija2000
24. 09. 2026 08.50
Domov si ga nesi
Odgovori
0 0
FrankCostello
24. 09. 2026 08.50
Same zločince vabi v Slovenijo. Nikoli ni bil na pravi strani zgodovine!
Odgovori
0 0
Frzenk
24. 09. 2026 08.49
cuzimuzi
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
24. 09. 2026 08.48
Sranje. Da si Tramp ne bo omislil še kako novo ameriško državico.
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
24. 09. 2026 08.48
Gdo pride Janši do kolen? Dobeden.
Odgovori
+0
2 2
ArkaMast
24. 09. 2026 08.49
Blato mu je prišlo do kolen. Samo to bi rekel.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
24. 09. 2026 08.47
Leta 2001 je Drnovšek v Sloveniji gostil pomembno svetovno srečanje Putin-Bush. Če bi uspelo Janši ponoviti srečanje predsednikov ZDA in Rusije, bi to bil neprecenljiv zgodovinsko-politični dogodek za Slovenijo.
Odgovori
+1
2 1
B1964
24. 09. 2026 08.47
Bolano od Janše,Janša zgubil kompas.
Odgovori
+1
4 3
Definbahija
24. 09. 2026 08.47
Tu j vodja ki gre kar na TV in pove bobu bob, da nej pride Trump v Slovenijo ker pol bo imela oddaja Kaj dogaja in Radio GAGA dost dela
Odgovori
+3
3 0
Pametna glavca
24. 09. 2026 08.46
Pa ta ni čisto pri sebi. Bo treba lasno čebulico testirati na droge. Na norost ni potrebe. Že vemo
Odgovori
+0
1 1
ArkaMast
24. 09. 2026 08.44
A se je zahvalil Trumpu za drago gorivo?
Odgovori
+2
3 1
abigail
24. 09. 2026 08.41
Upajmo, da se bo najavil toliko časa vnaprej, da bo možno organizirat "veličasten sprejem" s transparenti, ki mu bodo dali vedeti, da se vsi ne strinjamo z njim tako kot Janša.
Odgovori
+1
3 2
macolagobec
24. 09. 2026 08.45
Včasih, ko je bil najavljen prihod Tita v kakšno slovensko mesto, so oblasti že nekaj tednov prej "pospravili na varno" vse potencialne zdraharje. Tako bo moralo biti tudi tokrat. Organizirati javen prostor, kjer boste lahko protestirali. Kdor bo delal kraval izven tega, pa v marico in odvoz na hladno, pa visoka kazen!
Odgovori
+2
3 1
zdravkob
24. 09. 2026 08.40
Dvomim, da bo Melanija želela priti v Slovenijo. Slovenci so tolk zlohotni, da jo bodo samo spljuvali. Pa Trumpa tudi, ker je tu levica nora.
Odgovori
+2
4 2
Ana desetnica
24. 09. 2026 08.50
Se strinjam. Nobenih manir več. Pa gorje tistim, ki drugače mislijo kot oni. Pravi fašisti, ki mislijo, da so svetniki. Žalostno res.
Odgovori
0 0
Obi-van-Kenobi
24. 09. 2026 08.40
Bravo JJ
Odgovori
+2
4 2
skywalk
24. 09. 2026 08.39
zanimiva je primerjava med fokusom sedanje diplomacije in prejšnjo... ZDA vs. Afrika...
Odgovori
+2
4 2
Definbahija
24. 09. 2026 08.48
Ta j bel za napadalno diplomacijo vodi v Slovenijo, prejšnji so bolj miroljubne vozili po Sloveniji
Odgovori
-1
0 1
mejacrnikal
24. 09. 2026 08.39
Jansi res nobeden politik ne seze do kolen
Odgovori
+5
7 2
macolagobec
24. 09. 2026 08.46
Še dobro, da je tako, drugače bi mu ga lahko kar naprej "vlekli", lol.
Odgovori
0 0
Brus1234
24. 09. 2026 08.47
Paranoična šizofrenija ni ozdravljiva. Lahko se jo samo lajša.
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
24. 09. 2026 08.38
in janša ga vabi na naše stroške ...v Nemčijo si trump ne upa...ker je bil njegov dedek dezerter in imel prepoved vstopa v Nemčijo...
Odgovori
+0
3 3
prfox
24. 09. 2026 08.38
Janša Slovenijo spet postavlja na svetovni zemljevid in popravlja ugled; podpora vladi za razvoj raste, vse čestike !
Odgovori
+4
9 5
Dr Dre
24. 09. 2026 08.37
Naj povabi še 🇮🇱 vodstvo, katero išče Haško Sodišče, ker v 🇸🇮 imajo legitimnost.. Pridite 🇮🇱 prijatelji.. Kdaj pride še Zelenski in Al Šara bivši pripadnik ISISa.. 🇸🇮 je res zelo napredovala..
Odgovori
+3
5 2
Hind Rami Iyad Rajab
24. 09. 2026 08.37
zakaj vabiti in se družiti z vojnimi zločinci lažnivci lopovi in kriminalci ve bivši komunist lažnivi janša & comp. Star slovenski pregovor pravi : " enake ptice v isti jati letijo " ...
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+3
6 3
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