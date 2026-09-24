Janša Trumpa povabil na obisk v Slovenijo

Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu je premier Janez Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora na Newsmaxu. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. "Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo," je dejal.
V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump.
Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na Generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice ZN.
Janša naj bi za Newsmax govoril o svojem današnjem nastopu pred Generalno skupščino ZN, vendar celoten pogovor na spletu še ni dostopen.
Premier je za televizijo Newsmax spregovoril že v začetku meseca, ko je govoril o odnosih Slovenije z Izraelom in ZDA, vojni v Ukrajini, krepitvi evropske obrambne sposobnosti ter o aktualnih političnih in varnostnih izzivih, je razvidno s spletne strani predsednika vlade.
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